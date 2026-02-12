«Для меня он маленький зайчик»: только посмотрите, как вымахал сын Ирины Дубцовой

Несмотря на внешнее сходство и любовь к музыке, Дубцова отказалась отпускать сына по ее стопам на «Фабрику звезд» (12+)

Недолго Аврора Киба была в одиночестве. После расставания с Григорием Лепсом ее заметили обнимающей наследника Ирины Дубцовой — Артема Черницына. Чаще всего под пристальным вниманием публики парень оказывается благодаря стараниям своей мамы. Даже сейчас вместе с новостью о совместном видео с Кибой появилась еще одна, где Дубцова призналась, что до сих пор содержит 20-летнего сына. Да кто такой Артем Черницын, покоритель женских сердец или мамин сыночка-корзиночка?

«Меня родители баловали»

Ирина Дубцова родила Артема в 2006 году от солиста группы Plazma Романа Черницына. Брак продержался недолго. С двухлетнего возраста Артем жил только с мамой, хоть и постоянно виделся с отцом, у которого сохранились прекрасные отношения с Дубцовой.

Видя постоянные концерты и гастроли родителей, с ранних лет Артем тоже захотел стать музыкантом. Мама оказалась против такого расклада и всячески противилась, чтобы мальчик шел по ее стопам.

— Он всегда увлекался музыкой, а я не давала, — признавалась Дубцова. — Так как мы жили за городом и рядом не было в пешей доступности какой-то музыкальной школы или чего-то такого, а был просто какой-то кружок гитары, Темочка пошел в этот кружок сам. У него, поскольку от природы сухая кожа, начали пальчики трескаться. Забрала его с гитары. Он пошел на пианино туда же. Пошел на пианино — я не заплатила. Я сказала, что пианино там больше нет.

Пока Артем был совсем маленьким, он во всём слушался маму. Нет значит нет. Тем более строгой Дубцову язык не поворачивается назвать. Как она сама признается, из-за частых разъездов она никогда не скупилась на подарках сыну и исполняла все его желания и хотелки.

— Меня родители баловали, но они меня не испортили. Они не заставили меня воспитать своего ребенка мажором, как комментируют очень часто. Папа мой зарабатывал очень много денег, я была в заграничных вещах, мама стеснялась наряжать меня в садик, — объясняет свои взгляды Дубцова.

«Он зарабатывает, но я подкидываю деньжат»

Артем отучился в частной Ломоносовской школе, а после поступил в МГИМО. При этом, даже спустя годы, музыка продолжала его манить, и в 2021 году он выпустил свою первую песню под псевдонимом Temach. Но трек о любви в музыкальные чарты не залетел и сенсацией не стал.

После неудачи Артем подостыл к идее быть певцом. Вместо творческого пути он занялся инвестициями.

— Бизнес какой-то, у них там серьезная компашка мужская, разновозрастная. Занимаются инвестициями, такие вот вещи. Это абсолютно легальная история, без каких-либо намеков на что-то не то. Он очень в этом плане осторожный, это я настойчиво в него вкладывала, — рассказала в одном из интервью певица.

Спустя пару лет Артем вернулся к музыкальному бизнесу. Теперь он регулярно выпускает треки, которые активно поддерживает и продвигает его знаменитая мама в социальных сетях.

Кроме помощи в виде дополнительных охватов для песен Дубцова регулярно помогает сыну рублем.

— Он зарабатывает, но я, конечно, подкидываю каких-то деньжат периодически — на покупки, которые он не может себе позволить, на что-то дорогое, — признавалась Дубцова.

Певица также купила наследнику две квартиры в Москве, но тот отказался там жить.

— Он сказал: «Мне далеко». Вся его жизнь вообще в другом районе. Говорит: «Всё, я не хочу, мам». Ну, я психанула, продала обе квартиры, купила участок и строю дом. Просто строю для того, чтобы поиграться в домик. Я это так называю, — делилась подробностями семейной жизни Ирина.

После того как к Дубцовой переехал ее новый избранник — генеральный директор косметологической фирмы Иван Петренко — вместе со своими детьми от предыдущего брака, Артем отказался жить с мамой и теперь снимает жилье.

— Когда ты живешь, пусть даже в большом доме и у тебя есть своя комната, тебе всё равно порой не хватает свободы, потому что рядом с тобой много народа. Тебе надо сходить за водой, и ты обязательно кого-то встречаешь, — объяснял свое решение Артем.

Дубцову решение сына, судя по всему, ничуть не смутило и не обидело.

— Быть мамой бородатого мужчины прекрасно. Во-первых, он может поднять на руки, он может порешать какие-то взрослые вопросы. Буквально за последние три-четыре года как-то из подростка Тема превратился прямо в мужчину. И это здорово! Но, конечно, для меня он маленький зайчик, как был, так и останется. Я так же его тискаю, — рассказывала о наследнике Ирина.

«Это была любовь»

С 2023 года личная жизнь Артема бьет ключом. Сначала год он встречался с блогером Анной Рубан. Об этом рассказала певица и опубликовала совместное фото пары с милой подписью:

— Дети, кажется, выросли.

Отношения продержались около года, и в 2024 году стало известно, что у Артема новая пассия — блогер Тоня Худякова. Дубцова снова приняла выбор сына и делилась, что считает Тоню своей семьей.

— Я Тоню люблю как дочку свою, — нежно отзывалась о девушке сына Дубцова.

Пара строила планы на совместную жизнь, детей и счастливое будущее. Но в 2025 году они расстались. Причины никто не раскрыл. Ирина лишь упомянула, что сын недолго переживал разрыв.

— Я знаю, что Артем очень как-то быстро это пережил. Буквально за пару дней. И я до сих пор не знаю, то ли он взял себя в руки, то ли просто не показывал, — поделилась Дубцова.

В начале 2026 года начали поговаривать о новом романе Артема. На дне рождения Авроры Кибы парень записал сторис, где именинница нежно обнимает его за шею и флиртует.

