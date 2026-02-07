Врачи испугались за жизнь Марины Федункив, а Влад Топалов попал в «голый скандал»: новости из мира шоу-бизнеса

Беременность далась Марине Федункив непросто Источник: Марина Федункив / Telegram

Комик Денис Дорохов сделал признание о своей зависимости, а телеведущая Регина Тодоренко рассказала стыдную историю о муже. Актриса Марина Федункив откровенно поведала о своих родах. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд за последние семь дней.

Виктория Боня ответила критикам и объяснила свой подход к воспитанию дочери

Телеведущая и светская львица Виктория Боня вступила в открытый диалог с теми, кто критикует ее методы воспитания. В своем Telegram-канале она четко обозначила свою позицию.

Боня подробно раскрыла свою философию, противопоставив ее традиционным моделям. Она уверена, что современным родителям стоит учиться диалогу, который часто отсутствовал в их собственном детстве. Основной целью она видит развитие в ребенке умения чувствовать, говорить и задавать вопросы.

«Нас нигде не учат диалогу: ни в школе, ни в семье, ни в культуре — нас учили слушаться, терпеть, подстраиваться, но не учили говорить, не учили задавать вопросы, не учили слышать другого человека, и я очень хочу, чтобы моя дочь выросла с этим навыком, умела разговаривать, чувствовать границы, доверять и при этом оставаться собой, — написала Виктория. — Анжелина мне доверяет, она рассказывает мне всё, и именно это дает мне ощущение спокойствия, потому что я знаю, где она, как она себя чувствует, что с ней происходит, иногда я даю ей свободу, и эта свобода возможна именно потому, что между нами есть связь и понимание», — сказала телеведущая.

Бруклин Бекхэм пытается избавиться от татуировок в честь родителей

Бруклин Бекхэм, судя по всему, начал процедуры по удалению татуировки, посвященной его отцу Дэвиду Бекхэму. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает британское издание The Sun.

Сын знаменитого футболиста много лет назад сделал на предплечье тату в виде якоря со словом «папа». Однако в последнее время изображение стало заметно светлее, что может указывать на сеансы лазерного удаления. Причиной такого решения, вероятно, стал недавний семейный скандал, подробности которого широко обсуждались в прессе.

Интересно, что на груди у Бруклина также есть татуировка, сделанная в честь матери, — фраза «маменькин сынок». Так что, если он решит очистить и ее, посещений салона ему не избежать.

Джиган раскрыл неожиданную причину развода с Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) подробно высказался о кризисе в отношениях с женой Оксаной Самойловой. В новом выпуске их совместного проекта «Быть Джиганом и Оксаной» музыкант заявил, что его главная задача — сохранить семью, несмотря на все трудности.

Джиган раскрыл некоторые детали, которые, по его мнению, могли привести к разладу. Он сообщил, что в 2025 году пара планировала завести еще одного ребенка, но этим планам не суждено было сбыться. Артист предположил, что сильный стресс повлиял на решение Самойловой. Еще одной возможной причиной он назвал увлечение супруги эзотерикой.

«Оксана начала жестко в это верить. Чертовщина это всё», — подытожил Джиган.

Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов уснул голым в прихожей после вечеринки

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай» поделилась забавным и неловким случаем из жизни своей семьи. Она вспомнила день, который назвала «Лучшим днем нашей няни», когда ее супруг, певец Влад Топалов, вернулся домой с сильным похмельем.

После редкой встречи с друзьями Топалов лег спать прямо на полу в прихожей, причем без одежды. Именно в таком виде его позже обнаружила домработница. Тодоренко отнеслась к ситуации с юмором и пониманием, пояснив, что заранее готовится к таким редким «похождениям» мужа.

«Я всегда с вечера готовлюсь. Кладу разные абсорбенты, литра два воды. Никто не беспокоит: папа отдыхает. Обязательно капельницы», — поделилась она своим методом.

Сама ведущая отметила, что они с Владом не являются любителями алкоголя, поэтому певец очень тяжело переносит последствия и часто ничего не помнит. Несмотря на этот курьезный инцидент, Регина подчеркнула, что счастлива в браке и считает Топалова прекрасным отцом и замечательным мужем.

Денис Дорохов признался в падении на дно из-за запрещенных веществ

Комик Денис Дорохов сделал откровенное признание о своем прошлом на сольном стендап-концерте «Эверест». Артист рассказал, что употреблял запрещенные вещества, что в итоге привело его жизнь к глубокому кризису.

Дорохов объяснил, как всё переросло в серьезные проблемы. Зависимости долгое время оставались безнаказанными, но затем последовал стремительный упадок: начались провалы в памяти, проблемы на работе и в семье.

«Я реально падал вниз. Я просто падал вниз, я искренне говорю, я падал на дно, в ил. У меня начались проблемы на работе, я начал забывать текст. У меня забирали роли, у меня дома начались проблемы. Реально. Я был настолько аварийный, что при мне люди говорили обо мне в третьем лице: „Да куда он поедет?“» — вспоминал комик.

Осознав, что находится в «состоянии ада», Дорохов обратился за помощью к отцу. По словам артиста, он уже давно «завязал» и полностью отказался не только от запрещенных веществ, но и от сигарет с алкоголем, сделав выбор в пользу трезвой жизни.

Тина Канделаки призналась мужу в любви в день его рождения

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки публично поздравила своего мужа, директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, с 39-летием. В откровенном посте в соцсетях она обратилась к нему с любовным признанием, отметив его лучшие качества и силу их союза.

«Твой ум возбуждает, увлекает и очаровывает меня так же, как в тот самый раз, когда наш телефонный разговор затянулся. А твои руки по-прежнему поднимают меня в воздух, как девчонку, убеждая, что твоя сила всегда рядом с моей слабостью, — написала знаменитость. — С тобой хочется идти вперед, создавать, спорить… И главное — нормально поговорить на двоих, что так и не удалось за последние 18 лет», — сказала Тина.

Звезда ранее рассказывала, что на момент их знакомства Бровко был 21-летним юношей, и многие не верили в перспективы этих отношений. Их первое свидание в ресторане она оплатила сама, но ее это не смутило: она увидела в нем умного и перспективного мужчину. Несмотря на слухи 2023 года о рождении сына с помощью суррогатной матери, пара официально не комментировала эту информацию, хотя Канделаки иногда публично называет себя матерью троих детей.

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, такое решение было принято в интересах национальной безопасности. По информации агентства, одной из причин стало использование комиком посредников для вывода из страны заработанных здесь средств, притом что у него самого в России есть имущество стоимостью более 60 миллионов рублей.

Коллега Сабурова по популярному юмористическому шоу «Что было дальше?» Илья Макаров, комментируя ситуацию для MSK1.RU, заявил, что пока не в курсе деталей и не представлял программу без Нурлана.

«Я, честно, вообще не в курсе. Как снимать шоу без него, не думал», — сказал корреспонденту Макаров.

В тот же день, получив запрет, Нурлан Сабуров вылетел в Алма-Ату. В России остались его супруга Диана Сабурова и двое детей. Оба супруга являются гражданами Казахстана, однако, в отличие от мужа, Диана имеет вид на жительство в РФ.

Марина Федункив рассказала о панических атаках и испытаниях во время беременности

Актриса Марина Федункив в эфире программы «Теория» откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, став матерью в 53 года. Звезда «Реальных пацанов» родила сына Теодора от своего супруга-итальянца Стефано Маджи и до сих пор не может поверить в это чудо, которое стало возможным благодаря криоконсервации ее яйцеклеток.

Федункив отметила, что беременность протекала хорошо, без токсикоза, и она работала почти до самых родов. Однако серьезные испытания начались в родильном доме. В конце срока у актрисы развились сильнейшие панические атаки, а врачи, опасаясь за ее состояние, приняли крайние меры предосторожности.