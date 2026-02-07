«Настолько не уважают туристов». Сибирячка побывала на Пхукете и рассказала, почему туда не хочется возвращаться

Многие россияне без ума от Таиланда и едут туда каждый год, но есть и исключения

Многие россияне без ума от Таиланда и едут туда каждый год, но есть и исключения

Для многих Таиланд — рай на земле, но не всегда он выглядит таким

Для многих Таиланд — рай на земле, но не всегда он выглядит таким

Настасья Медведева
Миллионы поклонников отдыха в Таиланде хвалят его за прекрасные пляжи, красивые горы, вкусную еду и разнообразный отдых. В соцсетях можно встретить буквально толпы людей, которые организовывают сообщества, где без конца признаются в любви к королевству, и выбирают годами это место в качестве отдыха. Корреспондент NGS.RU Анастасия Медведева впервые отправилась в отпуск в Таиланд на остров Пхукет и осталась недовольна отдыхом. Что больше всего возмутило путешественницу и почему желания ехать туда у нее больше не возникло — в колонке Анастасии специально для NGS.RU.

За границей я особо не была, не считая частых поездок к родственникам в Казахстан, разовых поездок в Узбекистан и Белоруссию, а также двух путешествий в Турцию. При этом часто от друзей и знакомых слышала о том, как прекрасно отдыхать в Таиланде. Там 12 лет назад отдыхал и мой мужчина. По его словам, тогда в Паттайе было грязно и слишком людно, поэтому решили этой зимой вместе отправиться на остров Пхукет.

Отзывы о курорте везде в основном положительные, да и обзоры блогеров нам понравились: живописные виды, чудесная атмосфера. Наш 10-дневный отдых подошел к концу, и я не скажу, что он прошел плохо: было много ярких впечатлений и эмоций. Мы изучали разные острова и любовались природой, много плавали в море, остались довольны отелем и работой персонала, наслаждались вкусной аутентичной едой.

Вместе с красивыми видами и живописными склонами на острове — антисанитария и очень много мусора

Меня особенно порадовало поведение тайских мужчин, которые, к примеру, в отличие от мужчин турецких, никогда не будут навязчиво пытаться познакомиться при любых обстоятельствах. Но для себя я совершенно точно решила: еще раз на Пхукет я не полечу ни за что — и легко объясню почему.

Пхукет традиционно дороже Паттайи, там живописные виды и знаменитые острова, на которых снимали фильм с Ди Каприо «Пляж» и бондиану

Во-первых, там совершенно глупые, на мой взгляд, законы, которые нарушают права людей. Электронные сигареты запрещены к ввозу и использованию на территории королевства, но на каждом углу там в открытую продают наркотики. К слову, электронные сигареты тоже продают, только продавцам полиция за это ничего не делает: они местные и неприкосновенны. Зато отдыхающим, которых полиции сдают эти же улыбчивые продавцы-тайцы, грозят крупные штрафы или требования взятки.

Так же ситуация обстоит с байками, на которых там все передвигаются. Но при этом останавливают, штрафуют и в итоге раскручивают на взятки только приезжих. Тайцы же передвигаются по острову на этих байках свободно, нарушая все правила и мыслимые границы. Местные жители безнаказанно садятся на байк по трое-четверо и даже не используют защитных шлемов. В любом конфликте местного и туриста в глазах полицейского виноват будет всегда последний. Считаю, что страна, которая настолько не уважает туристов, недостойна их внимания.

Тут большинство передвигаются на байках, но терроризируют полицейские преимущественно туристов

Второй момент — это повсеместная грязь и антисанитария. На оживленных улицах, где кишат туристы, постоянный запах канализации и льющиеся прямо со стороны едален помои. Что поразило: не только местные, но и туристы сидят спокойно и едят за столами, а мимо их ног может сочиться зловонная жижа с кусками отходов из морепродуктов из этого же кафе, и всем от этого абсолютно нормально и хорошо. Когда я проходила мимо таких заведений, меня начинало сразу же мутить.

На территории ближе к центру острова, где живут преимущественно местные, мусор и разруха, жалкие лачуги и общая неустроенность.

Остров прекрасен, если не вдаваться в подробности и не обращать внимания на детали

Уличная еда, или так называемые макашницы (передвижная, реже стационарная тележка с едой, уличная столовая, местный фастфуд или кафе на колесах. — Прим. ред.), — вообще отдельный вид искусства. Рядом с ними нет туалетов и элементарной воды, чтобы руки помыть как персоналу таких заведений, так и посетителям. Наткнувшись на такое «атмосферное» место с высоким рейтингом в навигаторе, пошли пробовать. Ужин на берегу Андаманского моря был живописным, вкусным и недорогим, только в разгар этого ужина прямо на камнях справа от стола мы заметили бегающих крыс. К слову, в таких заведениях в основном и питаются сами тайцы.

Крысы на Пхукете вообще повсюду, как и тараканы, их можно встретить и в укромных местах, и на оживленных улицах.

Заболеть живот от особой местной кухни может где угодно

Неважно, ели вы на улице или в приличном заведении

Живот от питания в местных заведениях много раз болел, притом было неважно, где мы ели, у макашниц или в более-менее цивилизованных заведениях. Жестких отравлений мы избежали, но осадочек остался. Заметить на улице торгаша с едой, который минуту назад помогал напарнику подавать еду, затем сел на бордюр и начал стричь ногти на ногах, а еще через минуту вновь оказался в строю у рабочего места, — обычное дело.

В одном «ресторане» (он так и назывался, именно ресторан, была даже соответствующая вывеска) у моря женщина-повар и официант без конца плевались прямо с балкона на виду у посетителей, а грязь со скатертей с «ресторанным обслуживанием» официантка соскабливала железной палочкой. Мы в итоге перешли на запечатанную еду из местного супермаркета и турецкую шаурму в кафе неподалеку от отеля. От этих блюд хотя бы не болел живот.

Вот такой ресторан мы встретили у моря

Официантка убирала грязь со скатертей железной палочкой, персонал плевался при посетителях

Про грязь и антисанитарию на пляжах отдельный разговор: в Тае, в отличие от Турции, все пляжи государственные, и это, как оказалось, куда хуже. Туалетов и мусорок поблизости мало, на центральном пляже Патонг более-менее чисто, но постоянно донимают попрошайки и торгаши.

На дальних и более спокойных пляжах нет никакого порядка и удобств. Туалеты и мусорные баки в 15 и более минутах ходьбы. Вода и песок у берега чистые, а у пальм и деревьев в 10 метрах от моря — настоящие свалки и завалы. Вода из канализации стекает на виду у всех в море, запах стоит тошнотворный, а люди, в том числе и туристы, сидят прямо у этих зловонных речушек и наслаждаются отдыхом.

Так выглядит один из пляжей на Пхукете вдоль берега

А так — его часть возле деревьев

Лежаки на пляжах платные, аренда — 100 бат в день (примерно 240 рублей), что для любителей менять на дню несколько локаций явно некомфортно и накладно. Цены на всё довольно высокие. Мы, к примеру, планируя потратить за 10-дневный отдых 1000 долларов, потратили их за несколько дней, особо не шикуя. Правда, половина ушла на экскурсии.

В целом отдых обошелся в 1700 долларов при условии, что за путевки мы отдали еще 200 тысяч рублями. Возможно, если никуда не ходить, не покупать экскурсии, питаться едой из супермаркетов и покупать горящие путевки, выйдет и дешевле, но совсем урезаться не хотелось.

Туристы отдыхают на берегу, на пляже Сурин, и тут же сливается канализация

Несмотря на зловоние, люди не уходят

В целом остров довольно однообразный, поэтому, мне кажется, тем, кто любит пляжный отдых, лучше поехать в ту же Турцию: там пляжи чище, так как их содержат отели, мусора нет и удобства поблизости. Тем, кто больше любит передвигаться с места на место, на Пхукете тоже будет скучновато. Природа везде одинаковая, аренда байка и такси недешевая, а чтобы колесить исключительно по морским просторам, где есть на что посмотреть (например, не «попсовые», отдаленные острова), нужна, пожалуй, собственная яхта.

Посему, да простят меня поклонники Таиланда и Пхукета в частности, о поездке я не жалею: для развития кругозора вполне себе подойдет, но вернуться туда вновь точно не захочу. Думаю, в мире есть места, где чище или хотя бы, если так же грязно, более дешево.

Настасья Медведева
Гость
7 февраля, 13:32
Таиланд хвалят за пляжи, но это не значит, что везде всё идеально.Иркутск — не Пхукет, конечно, но везде есть свои плюсы и минусы.Пхукет — горы и природа красивые, но не всегда отдых бывает сказкой.
Гость
7 февраля, 13:31
Таиланд — это не только Паттайя, нужно было выбрать другой курорт.
