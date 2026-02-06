Настоящий финансовый магнит: какие ароматы для дома открывают денежный поток

Эфирные масла не станут волшебной таблеткой, но они помогут настроиться на нужную волну Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Растения и травы тысячелетиями служили нашим предкам для исцеления, обезболивания и укрепления духа. Знахари и целители по всему миру использовали их экстракты в своих снадобьях, считая, что ароматы влияют на разные стороны личности. Современные ароматерапевты подтверждают это, но отмечают, что не все масла и запахи одинаково полезны. Для каждой задачи — свое средство.

Аромамасла и эфирные масла — что использовать

Перед тем как заряжать свой дом нужной энергией, аромапрактики обращают внимание, что нужно использовать эфирные масла, а не аромамасла.

— Аромамасла, как правило, созданы химическим путем, а эфирные масла — это выдержки из растений, корней, цедры, это прямо природа, — поясняет аромапрактик Елизавета Мешорер.

Из-за синтетического состава аромамасла часто вызывают аллергию и раздражение. Эфирные масла могут не подходить только при индивидуальной непереносимости какого-либо компонента.

Эфирные масла не накапливаются и выветриваются примерно через пару часов. Вы можете спокойно нанести одно, чтобы очистить помещение, а после использовать другое для привлечения благополучия. В отличие от них, аромамасла имеют накопительный эффект. Если переборщить, в вашей комнате можно будет думать только как поскорее сбежать и не задохнуться.

Эксперт также отмечает, что, если вам какой-то запах категорически не нравится, это нормально. Не нужно себя мучать ради желания получить повышение или путевку на Мальдивы. Тем более для разных целей используют несколько эфирных масел. Каждый может найти то, что ему по душе.

Как использовать эфирные масла

Наносить эфирные масла вы можете в любом месте и в любое время — главное ваше намерение и настрой. Для дома можно скрутить свечи или накапать масло в аромалампу.

Хорошо использовать эфирные масла в тот же диффузор. Можно в бане для создания там именно атмосферы, как будто ты в лесу находишься. Елизавета Мешорер аромапрактик

Если вы хотите зарядиться уверенностью или успокоить нервы перед важным событием, то также можно принять ванну с добавлением масла или нанести пару капель на себя. Только перед применением концентрат нужно разбавить с базовым маслом, например растительным или ореховым, чтобы не было ожогов. И не стоит пользоваться правилом «чем больше, тем лучше».

— Начните с меньшего. Лучше использовать масла потихонечку в целях безопасности и чтобы вы поняли, как себя чувствуете, — поясняет эксперт.

Какие ароматы привлекут богатство

Ароматом денег считается пачули. Причина тому — эпоха викторианской Англии. В те времена путь дорогих тканей из Индии был небыстрым. Дорогие шелка и текстиль могли заплесневеть и пострадать от насекомых. И для того, чтобы этого не произошло, между товарами и ними прокладывали листья пачули. Аромат его пропитывал весь товар, и затем платья, пошитые для аристократов, источали именно его.

Этот аромат будет всегда ассоциироваться с богатством. По сей день масло пачули капают в кошелек и наносят на тело для привлечения богатства. Екатерина Соколова энергопрактик, основатель женского клуба Horovod

Когда мы наносим на свое тело аромат, в который веками закладывался какой-то смысл, мы автоматически активируем определенное состояние. Также ароматические вещества воздействуют на различные части мозга, в том числе на эмоциональные и когнитивные функции. Они раздражают рецепторы и вызывают ассоциации.

Ароматами богатства также считаются цитрусовые — лимон или апельсин. Их еще называют запахами изобилия, которые можно смешивать с другими, чтобы усилить эффект.

— Аромат лимона ассоциируется с летом, солнцем, оптимизмом. При вдыхании улучшается настроение. Как следствие — поднимается мотивация, можно почувствовать прилив сил, взбодриться, — поясняет Екатерина Соколова.

Благотворно влияет на денежную энергетику также масло мяты. Аромат ассоциируется со свежестью и чистотой. Он, охлаждая ум, повышает уровень концентрации, побуждает к действию и увеличивает работоспособность.

Какие ароматы помогут укрепить здоровье

Магнитные бури и смена погоды — сущее наказание для всех метеозависимых. Помочь от головной боли может пара капель перечной мяты.

— Оно убирает спазмы. Можно прямо на виски нанести по капельке и сзади на шейно-воротниковую зону, — поделилась Елизавета Мешорер.

При насморке, першении, заложенном носе и затрудненном дыхании лучше всего использовать хвойные ароматы: пихта или кедр. Также подойдут эвкалипт и перечная мята — главные компоненты «Звездочки».

Помните, что масло не заменит полноценного похода к врачу, и, если вы сталкиваетесь с болями регулярно, лучше обратиться к специалисту и вместе с ним подобрать ингаляции и аромапрактики.

Какие ароматы помогут привлечь любовь

Для привлечения второй половинки и усиления страсти в отношениях помогут масла-афродизиаки. Самое популярное из них — иланг-иланг. Его еще называют женским маслом, которое усиливает привлекательность.

— На каждой женщине при соприкосновении с кожей оно раскрывается по-своему. Можно его замиксовать с диким апельсином для изобилия. Вместе получится масло сексуальности в хорошем смысле этого слова, — предлагает Елизавета.

Для женщин, которые хотят усилить свою привлекательность, также подойдет масло розы, которое называют ароматом императриц. Все из-за того, что косметика с добавлением розы считается одной из самых дорогих. Долгое время ее могли себе позволить только высокопоставленные дамы. И иметь у себя розовую воду считалось признаком статуса.

Мужские масла — пачули и ветивер. Это ароматы власти, изобилия, достатка, внутренней опоры и стержня.

— Можно делать также смеси для мужчин. Пачули, ветивер, тот же апельсин и добавить кардамон. Эти ароматы более древесные, они усилят уверенность в себе, — рассказала ароматерапевт.