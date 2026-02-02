В шоу «Выжить в Стамбуле» изменились правила игры — это вышибло сильного участника

Команды всё еще не могут наладить отношения внутри коллектива Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

В реалити шоу «Выжить в Стамбуле» (16+) к четвертой серии страсти накаляются. Пока одни участники пытаются математическим путем просчитать все ходы наперед, чтобы вырваться к победе, другие ведут свою игру. Но какие бы планы ни строили команды, организаторы проекта следуют своему «тарантиновскому» сценарию и резко меняют условия голосования. Игроки в ступоре. А шоу неожиданно покидает сильнейший участник.

Новый выпуск начался с возвращения Мии Бойко в команду. Певица несколько дней была на персональном испытании, где пыталась выжить в Стамбуле без денег и знания языка. Не все ее сокомандники были рады воссоединению, напряжение буквально витало в воздухе. Масла в огонь подливала и сама Миа. Она не скрывала, что прекрасно понимает: она следующая, кто отправится на испытания на вылет от звездной команды. Единственное спасение было в иммунитете, за который певица и боролась, оставаясь в чужом городе. Но этот приз она не получила.

Пытаясь уйти от наказания за оскорбление квадроберов, Бойко решила скрываться в Стамбуле Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Бойко вернулась в свой лагерь на виллу намного позже, чем ее соперница Алена Блин. Журналистка, угодившая в народную команду, оказалась такой же белой вороной, игроки ее не принимают и постоянно номинируют на голосованиях.

Мие ничего не оставалось, кроме как изменить свою стратегию. Девушка сделала ставки на честность и призналась команде, что после вылета из проекта Екатерины Гордон и Ирины Шибецкой ей остается только попытаться влиться в коллектив.

В народной команде тоже не всё спокойно. Алена Блин, разгневанная тем, что ее команда проиграла роскошную виллу, выдвинула ультиматум.

— Если вы на голосовании сожжете мой иммунитет и проголосуете против Сергея (приятеля журналистки. — Прим. ред.), то я буду саботировать все большие испытания. Виллы вы больше не увидите, — пригрозила звезда народникам.

Оставшись без виллы, Алена Блин приступила к угрозам Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Участники ее команды, кажется, не ожидали такого поворота. Они поняли, что таким образом Алена Жигалова пытается удержаться на проекте. Но вот что с этим делать — вопрос остался открытым.

В новой серии жители стамбульского леса (проигравшая команда) отправились на свое задание на вилле. Если до этого они просто убирались там, пока звезды были на выезде, то в этот раз им предстояло развлекать победителей.

Каждый из народников придумывал от себя активность — от приготовления коктейлей до эстафет в бассейне. Только Алена Блин и Сергей Степанцов остались в стороне. Они пытались наладить общение со звездами, ведь в будущем команды ждет слияние, а новые союзники никогда не помешают.

Между Магомедом Муртазалиевым и Мией Бойко завязывается симпатия. Звезды начали поддерживать друг друга. Это было видно во время шуточных конкурсов от народников-аниматоров.

Магомед Муртазалиев дошутился до заигрываний с Мией Бойко Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

На больших испытаниях команд ждала яростная борьба. Им предстояло сбить 2-килограммовыми мячами бочки с песком. Участвовать могли только несколько человек от команд. От народников вызвались Игорь Прохоров, который в Тюмени работает тренером по волейболу, фитнес-тренер Леонид Вахитов, блогер Алена Гром и мастер спорта России по пауэрлифтингу Влада Золотова.

От звезд пошли рэпер Серега, актер Кузьма Сапрыкин, актриса Мария Горбань и певица Мия Бойко.

— Я на грани нервного срыва. Я хочу принять этот бой, — комментирует Игорь Прохоров, предвкушая начала испытания. — Это мое испытание. Я профессионально занимаюсь волейболом. Всю жизнь с мячиками.

Так выглядело испытание Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

Если мужчинам эта игра была под силу, то для женской половины — настоящим ударом. Участницы буквально валились с ног. А Мария Горбань и вовсе на эмоциях от усталости попросилась домой.

Победили в этом испытании народники. Последнюю тяжелейшую бочку сбил волейболист. Это было непросто.

— Напротив меня стоял Серега. Это просто зверь. Замах у него мощнейший, — комментировал ход игры Прохоров.

И поскольку победа была за простыми людьми, то их команда и отправилась отдыхать на виллу. А звезды паковали чемоданы и морально готовились ночевать в лесу и переходить на бесконечную рисовую диету.

Рэпер Серега сменил свой знаменитый платок на панаму, и это было дурным знамением Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

В финале команды отправились на голосование. Казалось бы, никаких сюрпризов: все знали против кого хотят отдать свой голос. Но тут появилось первое неожиданное решение организаторов проекта — на церемонии оказывается только одна команда. Народников и звезд разделили, то есть они не будут знать о намерениях друг друга. Но и это еще не всё.

По новым правилам команды номинируют не своих игроков, а участников из команды соперника. Это значит, что исход может быть любой, но под самым большим ударом оказываются именно сильнейшие. На этом моменте Алена Блин не смогла сдержать эмоций: журналистка ликовала, потому что знала, что ее точно не выберут.

Таким образом, на испытание отправились рэпер Серега и Леонид Вахитов. Им нужно было сыграть в две игры: первая на память, а вторая на выносливость. В обоих случаях победил фитнес-тренер из народной команды. А рэпер отправился домой со словами: