Овны внезапно разбогатеют, а Козероги потонут в долгах. Финансовый гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Астролог Эльза Кушина рассказала, как сберечь материальное благополучие в феврале Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Февраль многих заставит переосмыслить финансовую сферу — как на глобальном уровне, так и в индивидуальных денежных потоках. Некоторые астрологические события, например ретроградный Меркурий в Рыбах или соединение Сатурна и Нептуна в Овне, создадут сложный, но продуктивный фон для заработка отдельным знакам зодиака. А вот кому будет труднее всего, читайте в прогнозе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Февраль 2026 года для Овнов обещает финансовые сюрпризы, которые могут буквально перевернуть их привычное восприятие денег. Этот месяц словно бросает Овнов в вихрь неожиданных возможностей и новых источников дохода — иногда настолько внезапно, что сердце захочет выскочить из груди.

Важно быть готовым к моментам, когда деньги приходят буквально из ниоткуда: неожиданные премии, подарки, находки или выгодные предложения, о которых Овен даже не думал. Энергия месяца дает шанс превратить случайное в стабильное, что позволяет представителям знака увеличить доход в два раза, а то и больше.

Телец

Этот месяц благоприятен для проявления щедрости и мудрого отношения к деньгам, а еще для получения приятных сюрпризов от судьбы. Вероятны неожиданные поступления, новые источники дохода, бонусы или подарки. Причем на благосостояние Тельцов могут повлиять коллеги, друзья или близкие. Такое положение вещей может настроить представителей знака на его веру в светлое будущее. Ваша задача сейчас — научиться принимать, а не только отдавать что-либо.

Близнецы

От Близнецов февраль требует особой внимательности к финансовым обязательствам. Этот месяц может создавать соблазн взять кредит, оформить ипотеку или согласиться на заем, но звезды настоятельно предупреждают: последствия могут быть более тяжелыми, чем кажется на первый взгляд. Поэтому очень важно сохранять спокойствие и планомерность в действиях. Финансовая дисциплина и осторожность в феврале защитят вас от лишних проблем.

Рак

В феврале у Раков вероятны приятные финансовые сюрпризы и новые источники дохода, которые придут через друзей, коллег и знакомых. Месяц благоприятен для сотрудничества, обмена идеями и открытия неожиданных возможностей.

Только Ракам стоит помнить, что не всегда общее дело с другом или надежным партнером приводит к успеху. Безоговорочное доверие на этот раз может подвести представителей знака. Поэтому в феврале важно проявлять бдительность в финансовых вопросах, не перекладывать ответственность и перепроверять чистоту всех сделок и договоренностей.

Лев

Львы в феврале увеличивают свои доходы благодаря собственным усилиям, развитию и прокачке личного потенциала. Деньги будут идти к тем, кто инвестирует в себя — во внешний вид, знания, навыки и внутренний мир. Также хорошо окупятся любые вложения в образование и профессиональное саморазвитие.

Такая интеллектуальная инвестиция сыграет на руку представителям знака и в будущем. Возможно, на одном из занятий Лев обретет не только новые знания, но и полезные знакомства.

Дева

В феврале Девам лучше избегать займов и кредитов от близкого окружения. Несмотря на доверие и годы дружбы, финансовые обязательства могут осложнить отношения и вызвать напряжение. То же касается и займов, которые вы предоставляете другим. Деньги, выданные друзьям, могут задержаться или вызвать недоразумения, что может привести к внутреннему стрессу, а то и к окончанию дружбы вовсе.

Весы

Для Весов этот месяц несет искушения в сфере денег. Важно ни в коем случае не поддаваться соблазнам: вы можете стать жертвой финансовой махинации, кражи. Кредиты, ипотека и другие долговые обязательства — от этого всего лучше держаться подальше, чтобы не столкнуться с неприятным разрывом между ожиданиями и реальностью.

Все предложения, связанные с деньгами, стоит тщательно взвесить — дважды, а то и трижды. Только внимательный подход позволит избежать потерь и сохранить стабильность, не оставшись в итоге с пустым кошельком.

Скорпион

В феврале любые новые финансовые обязательства могут создать стресс и осложнить ситуацию для Скорпионов. Будьте осторожны, даже если предложения кажутся выгодными. Лучше сосредоточиться на управлении собственными ресурсами и планировании бюджета. Только аккуратность, контроль и отказ от долгов помогут Скорпионам сохранить финансовую стабильность и избежать лишнего стресса.

Стрелец

Неожиданные расходы и траты у Стрельца в этом месяце могут быть связаны со здоровьем — как своим, так и близких, включая домашних животных. Деньги могут понадобиться внезапно, и часто траты окажутся важными и неотложными. Постарайтесь сохранить финансовую дисциплину и держать резерв. Осознанное отношение к деньгам поможет справиться с любыми неожиданностями и поддержать близких в нужный момент.

Козерог

Февраль — месяц финансовых трудностей и эмоционального напряжения. Деньги будут приходить медленно, через усилия, нервное напряжение, пот и даже слезы. Всё, что дается легко, в этом месяце подозрительно. Скорее всего, нужно будет проявлять терпение и настойчивость.

Сосредоточьтесь на собственных доходах и контроле над расходами. Не давайте в долг и не берите на себя чужие обязательства. Терпение, осторожность и расчетливость помогут Козерогам сохранить финансовую стабильность даже в непростых условиях.

Водолей

К Водолею в феврале будут приходить разные идеи, проекты и возможности для дохода — иногда от партнеров, друзей или коллег. Некоторые предложения обещают быстрый результат или легкую прибыль, но в реальности всё потребует усилий, терпения и продуманного подхода. Очень важно тщательно проверять как расходы, так и доходы, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Рыбы