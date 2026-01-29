Казино и тотализаторы под запретом: как россияне смогут защитить себя от участия в азартных играх

Сейчас в России есть четыре действующие игорные зоны Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Жители России с 1 сентября 2026 года смогут устанавливать самозапрет на на участие в азартных играх. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

«С 1 сентября в России вступает в силу закон о самозапрете на участие в азартных играх. Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости, не дожидаясь, пока проблема приведет к серьезным последствиям», — цитирует ТАСС слова депутата.

Согласно закону, заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет оформить через сайт Госуслуги. Самозапрет будет действовать один год, однако по желанию его можно будет снять раньше.

В случае установления самозапрета, букмекерские конторы, тотализаторы и иные организаторы азартных игр не смогут принять ставки, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить денежные средства таким гражданам, а также направлять им рекламу.