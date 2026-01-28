Валерия сводит с ума глубоким декольте участников нового сезона «Маски» — кто появится перед певицей

Наряды Валерии — отдельная изюминка нового сезона Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Время пробудить в себе дух Шерлока Холмса и мисс Марпл, ведь приближается февраль, а вместе с ним и новый сезон шоу «Маска» (12+). Премьера состоится 8 февраля. Создатели держат в тайне, кто из артистов примет участие, и не раскрывают костюмы. Однако они не смогли удержаться и поделились, в образах кого появятся участники.

Как всегда, на сцену выйдут 14 героев. По правилам проекта судьи должны будут, несмотря на измененный голос и необычные костюмы, полностью закрывающие лицо и фигуру, угадать, что за артист выступает перед ними. Членам жюри можно задавать вопросы и строить догадки, однако и участникам разрешено скрывать себя любыми способами. Одни полностью продумывают своего героя, лишь вплетая туда частицы своей биографии, другие каждый выпуск меняют манеру речи.

Однако проявить свою хитрость — это еще не всё. Судьям также должен понравиться и музыкальный номер, ведь в номинацию на выбывание попадут участники с самым слабым выступлением.

Бороться за главный приз в седьмом сезоне будут Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. Чтобы еще больше запутать судей, создатели подготовили все костюмы так, чтобы они не повторяли реальные параметры участника. То есть теперь у судей пропадает еще одна подсказка — прикинуть артиста по росту или телосложению.

Угадывать, кто скрывается под маской, будут постоянные члены жюри Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Вместе с ними в очередной раз проверит свою смекалку и интуицию Валерия.

Над нарядами певицы в новом сезоне постарались ничуть не меньше, чем над костюмами участников. Валерия появится в красном латексном платье, напоминающем наряд Красной королевы из «Алисы в стране чудес», и в металлическом корсете и нарукавниках, похожих на доспехи рыцаря. Сразу видно — во всеоружии перед седьмым сезоном и готова брать быка за рога.

— Очень интересно, что тех, кого мы хорошо знаем, не можем отгадать, потому что, надевая маску, артисты поют и ведут себя совершенно по-другому. Для каждого из членов жюри открытие маски — колоссальный сюрприз и праздник. Иной раз даже не хочется угадывать! — поделилась Валерия.

Возглавлять всю эту дружную компанию будет председатель Филипп Киркоров. Он по традиции чаще всего будет появляться в классических костюмах необычных расцветок. Но, судя по первым фотографиям со съемок, певец тоже не удержался от экспериментов. В одном из выпусков он появится в бейсболке, мемной футболке и сетке. Возможно, так король эстрады захочет поддержать участника-рэпера.

— Интуиция обычно меня не подводит. Но «Маска» — это очень запутанный проект. Продюсеры и артисты уже так научились нас путать, так наловчились, что с каждым сезоном угадывать становится всё сложнее и сложнее. Но я не боюсь казаться смешным, нелепым, не боюсь ошибаться, — позитивно настроен перед новым сезоном Киркоров.