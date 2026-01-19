«Смотрел и обалдевал»: из шоу «Выжить в Стамбуле» выгнали главного бунтаря — чем он провинился

Алене Жигаловой есть что сказать тем, кто попытается лишить ее комфорта Источник: пресс-служба ТНТ

Не успело шоу «Выжить в Стамбуле» (16+) начаться, как все приехавшие туда звезды перессорились. И это несмотря на то, что игроки находятся в одной команде и должны бороться за главный приз против людей из народа.

Уже третью серию зрители ТНТ наблюдают, как их кумиры строят друг против друга козни. И как тяжело некоторым из них дается не только общение с простыми людьми, но и чувство поражения.

Главная интрига новой серии — поединок Алены Блин, угодившей в самом начале в «народную» команду, с пекарем из «звездной» — Ириной Шебецкой. Оказалось, что их ждала всего одна игра, но и та — не на вылет. Победитель в качестве приза мог выбрать в свою команду нового игрока.

Так к народникам присоединился подчиненный Алены Блин — Сергей Степанцов.

Сергей пополнил ряды народной команды. Он исполнительный директор промоушена, где работает Алена Блин Источник: телеканал ТНТ

Сергей работает в промоушене с Жигалиной, его приход в проект стал для нее настоящим шоком.

А вот к звездам попал актер из сериала «Патриот» (16+) Антон Жижин.

Новым игроком стал Антон Жижин, известный зрителям по главной роли в сериале «Патриот» Источник: телеканал ТНТ

Такой итог, как оказалось, был на руку всем командам. Например, звезды были рады видеть в своих рядах коллегу. А народники… Они, кажется, спокойно выдохнули, когда узнали, что Алена Блин вернулась, а значит, и вопрос «Против кого голосовать теперь?» отпал сам собой. Нового игрока они восприняли как союзника журналистки, поэтому сразу намекнули, что и его кандидатура может запросто всплыть на голосовании.

Тем временем звездную команду не отпускала мысль о случайном бонусе Кузьмы Сапрыкина — он в своем номере на вилле нашел иммунитет. По условиям шоу, воспользоваться им он может когда угодно, но до этого времени их команда будет получать различные усложнения на испытаниях.

Кузьма Сапрыкин получил иммунитет на голосовании, теперь еге не так легко выгнать. За такой щедрый бонус вся звездная команда расплачивается усложнениями на испытаниях Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

В этой серии команды отправились в Колизей на гладиаторские поединки. Большое испытание состояло из нескольких, и кое-какие приходилось проходить индивидуально.

«Бонусное усложнение» на этот раз заключалось в том, что народники могли на индивидуальных испытаниях сами себе выбирать соперников из звездной команды. Только вот немедийные люди оказались настолько бесхитростными, что всякий раз подбирали себе равных по силе игроков. Это и сыграло с ними злую шутку.

В первой игре «лицом к лицу» участвовали профессиональный волейболист и тренер Игорь Прохоров из Тюмени и рэпер Серега. Исполнитель хита «Черный бумер» неправильно понял задачу и проиграл в первые же секунды. А когда понял, что случилось, начал возмущаться и оскорблять соперника. Тюменец не отказался от заслуженной победы в пользу невнимательного и вспыльчивого Сереги, а решил, как это принято в спорте, пожать ему руку. Но звезда отказался и ушел.

репер Серега удивил зрителей шоу своим поведением Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

— Сколько я в спорте, но таких соперников еще не видел, — прокомментировал участник ситуацию. — Я не против [переиграть], но зачем кричать, что я трус, что-то делаю не по-мужски. Я просто не понимаю и впервые такое вижу.

Дальше на поединок вышла известный юрист Екатерина Гордон и Дарья Выходцева из народной команды. Звездный игрок поняла, что соперница превосходит ее по физической подготовке, поэтому решила хитрить и просто изматывать ее.

Она даже пошутила за кадром.

— Битва была хороша тем, что наконец-то схлестнулись открыто — следак и юрист, — прокомментировала звезда испытание с народной участницей Дарьей Выходцевой, которая действительно до участия в шоу работала в правоохранительных органах.

Екатерина Гордон показала отличный результат на двух испытаниях, но ей это не помогло удержаться на проекте. За то, что она всегда резко и открыто говорит свое мнение, ее и отправили на испытание «на вылет» Источник: пресс-служба телеканала ТНТ

По итогам всех испытаний результат оказался в пользу ничьей. Кто останется жить на вилле, а кто отправится в стамбульский лес, решится на финальном испытании «на вылет». Только вот кто туда отправится?

После своего провала рэпер Серега громче всех кричал и просил, чтобы отравили именно его. Впрочем, похожая история была и в предыдущем выпуске. Но, как и тогда, на испытание отправился вовсе не он.

На самом голосовании разгорелся спор среди участников. Екатерина Гордон и Миа Бойко пытались выяснить, как аннулировать иммунитет Кузьмы, чтобы избавиться от усложнений из-за него. Девушки хотели вразумить актера отказаться от него добровольно, но только разозлили всех вокруг.

— Смотрел и обалдевал, что женщина не может остановиться, — комментировал выпады в свой адрес сам Кузьма Сапрыкин.

Екатерина Гордон на протяжении всех трех серий хлестко высказывалась против своих коллег по реалити. Не удержалась и в этот раз. Чем, кажется, и приговорила себя к казни в виде финального испытания. Против нее проголосовало большинство участников звездной команды.

А соперницей ей стала всё та же Алена Блин. Народники сами признались, что именно она больше всех ненавидит дискомфорт, а потому сможет буквально выгрызть им победу, а вместе с ней и возможность пожить на вилле.