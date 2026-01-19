«Смотрел и обалдевал»: из шоу «Выжить в Стамбуле» выгнали главного бунтаря — чем он провинился

Не успело шоу «Выжить в Стамбуле» (16+) начаться, как все приехавшие туда звезды перессорились. И это несмотря на то, что игроки находятся в одной команде и должны бороться за главный приз против людей из народа.
Уже третью серию зрители ТНТ наблюдают, как их кумиры строят друг против друга козни. И как тяжело некоторым из них дается не только общение с простыми людьми, но и чувство поражения.
Главная интрига новой серии — поединок Алены Блин, угодившей в самом начале в «народную» команду, с пекарем из «звездной» — Ириной Шебецкой. Оказалось, что их ждала всего одна игра, но и та — не на вылет. Победитель в качестве приза мог выбрать в свою команду нового игрока.
Так к народникам присоединился подчиненный Алены Блин — Сергей Степанцов.
Сергей работает в промоушене с Жигалиной, его приход в проект стал для нее настоящим шоком.
А вот к звездам попал актер из сериала «Патриот» (16+) Антон Жижин.
Такой итог, как оказалось, был на руку всем командам. Например, звезды были рады видеть в своих рядах коллегу. А народники… Они, кажется, спокойно выдохнули, когда узнали, что Алена Блин вернулась, а значит, и вопрос «Против кого голосовать теперь?» отпал сам собой. Нового игрока они восприняли как союзника журналистки, поэтому сразу намекнули, что и его кандидатура может запросто всплыть на голосовании.
Тем временем звездную команду не отпускала мысль о случайном бонусе Кузьмы Сапрыкина — он в своем номере на вилле нашел иммунитет. По условиям шоу, воспользоваться им он может когда угодно, но до этого времени их команда будет получать различные усложнения на испытаниях.
В этой серии команды отправились в Колизей на гладиаторские поединки. Большое испытание состояло из нескольких, и кое-какие приходилось проходить индивидуально.
«Бонусное усложнение» на этот раз заключалось в том, что народники могли на индивидуальных испытаниях сами себе выбирать соперников из звездной команды. Только вот немедийные люди оказались настолько бесхитростными, что всякий раз подбирали себе равных по силе игроков. Это и сыграло с ними злую шутку.
В первой игре «лицом к лицу» участвовали профессиональный волейболист и тренер Игорь Прохоров из Тюмени и рэпер Серега. Исполнитель хита «Черный бумер» неправильно понял задачу и проиграл в первые же секунды. А когда понял, что случилось, начал возмущаться и оскорблять соперника. Тюменец не отказался от заслуженной победы в пользу невнимательного и вспыльчивого Сереги, а решил, как это принято в спорте, пожать ему руку. Но звезда отказался и ушел.
— Сколько я в спорте, но таких соперников еще не видел, — прокомментировал участник ситуацию. — Я не против [переиграть], но зачем кричать, что я трус, что-то делаю не по-мужски. Я просто не понимаю и впервые такое вижу.
Дальше на поединок вышла известный юрист Екатерина Гордон и Дарья Выходцева из народной команды. Звездный игрок поняла, что соперница превосходит ее по физической подготовке, поэтому решила хитрить и просто изматывать ее.
Она даже пошутила за кадром.
— Битва была хороша тем, что наконец-то схлестнулись открыто — следак и юрист, — прокомментировала звезда испытание с народной участницей Дарьей Выходцевой, которая действительно до участия в шоу работала в правоохранительных органах.
По итогам всех испытаний результат оказался в пользу ничьей. Кто останется жить на вилле, а кто отправится в стамбульский лес, решится на финальном испытании «на вылет». Только вот кто туда отправится?
После своего провала рэпер Серега громче всех кричал и просил, чтобы отравили именно его. Впрочем, похожая история была и в предыдущем выпуске. Но, как и тогда, на испытание отправился вовсе не он.
На самом голосовании разгорелся спор среди участников. Екатерина Гордон и Миа Бойко пытались выяснить, как аннулировать иммунитет Кузьмы, чтобы избавиться от усложнений из-за него. Девушки хотели вразумить актера отказаться от него добровольно, но только разозлили всех вокруг.
— Смотрел и обалдевал, что женщина не может остановиться, — комментировал выпады в свой адрес сам Кузьма Сапрыкин.
Екатерина Гордон на протяжении всех трех серий хлестко высказывалась против своих коллег по реалити. Не удержалась и в этот раз. Чем, кажется, и приговорила себя к казни в виде финального испытания. Против нее проголосовало большинство участников звездной команды.
А соперницей ей стала всё та же Алена Блин. Народники сами признались, что именно она больше всех ненавидит дискомфорт, а потому сможет буквально выгрызть им победу, а вместе с ней и возможность пожить на вилле.
Впрочем, так и получилось. Шоу после двух неудачных игр покинула Екатерина Гордон.