Играть будем? В Роскомнадзоре дали ответ насчет разблокировки Roblox

Игру заблокировали, потому что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Временно заблокированная в России игра Roblox пока продолжит работать с ограничениями. В Роскомнадзоре заявили, что сейчас нет оснований для разблокировки сервиса.

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около 2 миллионов россиян.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — прокомментировали в ведомстве РИА Новости.

Платформу заблокировали на территории России из-за того, что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей. В ведомстве также объяснили свои действия тем, что в игре обнаружены материалы с пропагандой и оправданием экстремизма, терроризма и ЛГБТ*.

После этого представители Roblox заявили, что признали свои ошибки. В игре ввели требования о подтверждении возраста.

Ограничение работы спровоцировало сотни жалоб от школьников. Так, они решили попросить главу Лиги безопасного интернета вернуть им любимую игру. Многие родители отметили, что новость о блокировке игры их дети восприняли как личную трагедию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что обращения детей из-за Roblox дошли и до Кремля.