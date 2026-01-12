НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

4 м/c,

с-в.

 750мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Развлечения Играть будем? В Роскомнадзоре дали ответ насчет разблокировки Roblox

Играть будем? В Роскомнадзоре дали ответ насчет разблокировки Roblox

Платформа уже признала свои ошибки

196
Игру заблокировали, потому что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИгру заблокировали, потому что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Игру заблокировали, потому что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Временно заблокированная в России игра Roblox пока продолжит работать с ограничениями. В Роскомнадзоре заявили, что сейчас нет оснований для разблокировки сервиса.

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около 2 миллионов россиян.

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — прокомментировали в ведомстве РИА Новости.

Платформу заблокировали на территории России из-за того, что администрация Roblox игнорировала требования по обеспечению безопасности детей. В ведомстве также объяснили свои действия тем, что в игре обнаружены материалы с пропагандой и оправданием экстремизма, терроризма и ЛГБТ*.

После этого представители Roblox заявили, что признали свои ошибки. В игре ввели требования о подтверждении возраста.

Ограничение работы спровоцировало сотни жалоб от школьников. Так, они решили попросить главу Лиги безопасного интернета вернуть им любимую игру. Многие родители отметили, что новость о блокировке игры их дети восприняли как личную трагедию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что обращения детей из-за Roblox дошли и до Кремля.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Игра Roblox Роскомнадзор Блокировка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем