ТikTok и рядом не валялся: вспоминаем развлечения из 90-х, которые не поймут современные дети

Тест на возраст: чудесная забава — резиночка Источник: Государственный архив Челябинской области

Резиночка, тамагочи, диафильмы, Dendy и Sega — фишки 80-х и 90-х, о которых помнят, пожалуй, все, чье детство пришлось на эти годы. Современным детям не понять, насколько это было интересно, — ТikTok и рядом не валялся с такими развлечениями. Ностальгический обзор — в материале 74.RU.

Резиночка

Хит всех дворов — прыжки через резиночку. Собственно, для этой игры нужна была только длинная бельевая резинка, завязанная в кольцо. Двое надевали ее на ноги и расходились в разные стороны. Третий игрок прыгал, повторяя разные фигуры. Если он споткнулся или ошибся, то менялся местами с тем, кто держит резиночку. Если прыгающий ни разу не ошибся и не наступил на резиночку, ее поднимали на следующий уровень — щиколоток, колен, бедер, талии, груди и даже шеи.

А уж сколько всевозможных комбинаций было: стань боком между резинками; впрыгни внутрь; выпрыгни наружу то слева, то справа; прыгни, наступив двумя ногами (одна впереди, другая сзади) на ближнюю резинку; подпрыгнув с поворотом на 180 градусов, наступи двумя ногами на дальнюю резинку; эту же комбинацию проделай в обратном направлении. И еще много-много вариаций.

Тамагочи

Одно из самых, пожалуй, безумных развлечений того времени — цифровое домашнее животное. Его надо было кормить по часам, играть с ним, укладывать спать, лечить, если заболел. Если как следует ухаживали за питомцем, тот он мог прожить довольно долго. В противном случае — цифровая смерть неминуема. Без детских психологических травм, конечно, в то время не обошлось.

Мы не поверили своим глазам, но сейчас тамагочи тоже есть на любом маркетплейсе.

Питомец в кармане родом из 90-х Источник: Wildberries / скриншот

Dendy и Sega

У нас тоже были свои «плойки» — приставки Dendy и Sega. Всё, как у нынешней молодежи: отдельно консоль, отдельно — картриджи с играми. Эти игрушки без преувеличения были мечтой каждого школьника. Никакой Roblox не сравнится с «Марио» и «Танчиками», в которые играли на Dendy, или с Contra, в которую рубились на Sega. Сейчас, кстати, этот раритет можно купить на сайтах объявлений.

Вот они родимые — приставки Dendy и Sega Источник: Сайт объявлений / скриншот

И картриджи с играми Источник: Сайт объявлений / скриншот

Волк с яйцами

Еще один чудный гаджет тех времен — игра «Электроника». Самая популярная версия — «Ну, погоди!», где волк ловил падающие яйца.

Вот он — прародитель геймпадов Источник: Сайт объявлений / скриншот

Сейчас эта игра есть в виде приложения на смартфон — для тех, кому в детстве не хватило впечатлений.

Ножички

Отвлечемся от гаджетов и вернемся во двор, где в прошлом играли мальчишки и девчонки в ножички, или по-другому — «земельки». В песке или на земле рисовали большой круг, который делили на равные зоны по числу игроков. Затем каждый участник бросал нож в землю соседа, и если он втыкался, пораженный участок делился на две части. Меньшая из них присоединялась к территории метавшего нож, а большая оставалась у прежнего владельца. Победителем становился тот, кто забирал всю землю, весь круг.

Автор этого текста сама играла в ножички много раз. И откуда у нас, детей, всегда находился нож?

Казаки-разбойники

Как можно говорить про дворовые развлечения и не вспомнить казаки-разбойники. Эту игру можно было начинать утром, а закончить вечером. Чем больше людей, тем интереснее. В нее играют по-разному, но смысл одинаковый. Вот одна из вариаций: участники делятся, соответственно, на казаков и разбойников. Казаки должны поймать всех разбойников. Задача разбойников — захватить штаб казаков. Казаки дотрагиваются до противника и говорят: «Красная печать, никому не убегать». Разбойники могут друг друга освобождать. Для этого нужно подбежать к «захваченному», дотронуться до него и сказать: «Зеленая печать, можно убегать».

Казаки, после того как поймали разбойников, будут их «пытать», чтобы узнать пароль. Паролей может быть сколько угодно, но правильный только один. Разбойники могут терпеть чудовищные пытки, но когда им это надоест, они говорят любой пароль, и казаки определяют, правильный он или нет. Если они угадали, то казаки побеждают; если нет, то разбойники могут убежать и захватить штаб, таким образом побеждают они.

Диафильмы

О, это волшебная вещь — диафильмы. Интернета ведь не было, а смотреть мультфильмы хотелось. Для просмотра использовался диапроектор, он же фильмоскоп. Прибор проецировал изображение на белую стену или простыню, создавая эффект мини-кинотеатра. В него вставляли рулонную пленку, которая содержала 20–50 кадров. Картинки сопровождались подписями, кто-то из взрослых читал их вслух, получалось что-то среднее между кино и комиксом. И ведь не надоедало!