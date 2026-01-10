НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения «Начал работать с Казарновской»: как изменилась жизнь ярославца после съемок в «Песнях от всей души»

Анзор Никольский переехал в Москву и начал новый этап карьеры в столице

508
Осенью 2025 года Анзор Никольский снялся в «Песнях от всей души» на телеканале «Россия-1»

Жизнь 20-летнего Анзора Никольского заметно изменилась после участия в программе «Песни от всей души» Андрея Малахова. Осенью 2025 года вышел выпуск популярной телевизионной программы с участием ярославца, после чего ему начали поступать предложения о сотрудничестве.

В декабре 2025 года Анзор вместе с девушкой перебрались в Москву. По его словам, мысли о переезде появились задолго до участия в телепроекте.

«Какое-то время меня пытались устроить в ансамбль МВД, но в итоге решили пока отложить этот вариант», — рассказал Анзор 76.RU.

Анзор Никольский окончил музыкальную школу по классу фортепиано

В столице он планирует продолжить развитие певческой карьеры и уже делает первые шаги в этом направлении.

«Я начал работать с Любовью Юрьевной Казарновской. Мы планируем поступление в одно из московских музыкальных училищ, сдать ЕГЭ, а затем поступить в ИСИ к Любови Юрьевне на кафедру академического пения», — отметил Анзор Никольский.

Параллельно с занятиями вокалом ярославец готовится к концертам, которые запланированы на начало 2026 года.

«Несколько моих сольных концертов, которые пройдут в феврале, мы сейчас готовим совместно с Союзом композиторов Евразии. Также один из моих знакомых хочет попробовать организовать сольный концерт в Кузбассе с оркестром, посвященный Д. А. Хворостовскому. Я тоже планирую в нем участвовать», — рассказал Анзор.

«Я мог не выжить»

Участвовать в «Песнях от всей души» Анзора уговорили друзья. Он подал заявку, прошел кастинг, и его утвердили

Анзор Никольский с детства живет с тяжелым диагнозом. Он родился с пороком сердца, и в первые годы жизни врачи не давали благоприятных прогнозов.

«Мне потом уже говорили, что я мог не выжить. В детстве я очень много времени провел в больницах, — ранее рассказывал Анзор. — Мама буквально жила со мной в больницах. Всё, что у меня есть, — это благодаря ей. Если бы не она, не знаю, где бы я был сейчас».

Любовь к музыке у Анзора первой заметила его мама. В четыре года она отдала сына на подготовительные занятия при консерватории имени Рахманинова в Ростове-на-Дону, где семья тогда жила.

«Мама включала марши по радио, а я, будучи маленьким, подползал к колонкам и внимательно слушал. Так и зарождалась моя любовь к музыке», — вспоминал Анзор в интервью 76.RU.

От рок-группы до пения в хоре

Осенью 2025 года Анзор также пробовал попасть на шоу «Голос» на первом канале. Но не получилось пройти кастинг

Музыкальный путь Анзора складывался постепенно. В подростковом возрасте он создал собственную рок-группу, для которой сам писал музыку и тексты.

«В группе нас было четверо. Мы выступали в Молодежном центре Ярославля, в кафе и барах. Потом барабанщик уехал в Москву, и группа распалась. Наверное, это было к лучшему: после этого я начал заниматься академическим вокалом», — рассказывает музыкант.

В 2024 году Анзор стал солистом Муниципального камерного мужского хора Ярославля.

«Пять дней в неделю с 12:00 до 15:00 у нас проходили репетиции. Мы готовили концертные программы, с которыми выступали не только в Ярославской области, но и за ее пределами», — поделился Анзор.

Во время съемки выпуска «Песен от всей души» ведущий Андрей Малахов отметил, что его удивили не только вокальные данные артиста, но и его жизненный путь. «Биография такая, будто ему лет 40», — сказал Малахов.

Ранее Анзор также отмечал, что в числе его главных приоритетов — получение профессионального музыкального образования.

Сейчас набираю опыт через концерты, конкурсы, съемки в передачах. У меня появилось много хороших знакомых в Москве, которые помогают.

Анзор Никольский

певец
