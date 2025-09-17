НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 755мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Ярославец на шоу Малахова
Что происходит с ипотекой
Перенесут памятник
Ярославский бренд покорил Россию
Переезд чиновников
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Развлечения «Биография, будто ему лет 40»: ярославец удивил Андрея Малахова на съемках популярного шоу

«Биография, будто ему лет 40»: ярославец удивил Андрея Малахова на съемках популярного шоу

Анзор Никольский снялся в «Песни от всей души»

645
Ярославец снялся в программе «Песни от всей души» | Источник: «Песни от всей души» (12+), выпуск от 14.09.2025 / «Россия-1»Ярославец снялся в программе «Песни от всей души» | Источник: «Песни от всей души» (12+), выпуск от 14.09.2025 / «Россия-1»

Ярославец снялся в программе «Песни от всей души»

Источник:

«Песни от всей души» (12+), выпуск от 14.09.2025 / «Россия-1»

20-летний парень из Ярославля спел в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на «Россия-1». Выпуск с Анзором Никольским вышел 14 сентября 2025 года.

Ярославец поет в Ярославском муниципальном мужском хоре. На проекте Анзор спел песню «Отчий дом».

«С детства мама прививала мне любовь к музыке и включала мне Вивальди. Мне нравилось ухом максимально близко приближаться к колонке и так слушать. После меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано», — рассказал на программе Анзор Никольский.

Однако кроме оперного пения, Анзор любит рок. Ранее у него была своя рок-группа. Этот факт удивил Андрея Малахова.

«Биография такая, будто ему лет 40», — отметил ведущий программы «Песни от всей души».

«На грани жизни и смерти»

История семьи Никольских связана с Борисоглебским монастырем в Ярославской области. Мама Анзора с его восьми лет каждый год привозила сына туда, чтобы помолиться и поставить свечку.

«На территории монастыря есть келья Иринарха Затворника, к которому испокон веков приезжали, чтобы просить помощи. Я приходила просить за своего сына. После рождения Анзор попал в реанимацию. Всё было на грани жизни и смерти. Батюшка окрестил его, а на следующий день врачи сказали, что он будто ожил», — вспоминает мама певца.

Отец оставил семью еще до рождения сына, и маме пришлось растить ребенка одной. Анзор признается: чем старше становится, тем больше чувствует ответственность за маму.

<p>Анзор Никольский</p><p>Анзор Никольский</p>

Я стараюсь заботиться о маме так, как она заботилась обо мне в детстве.

Анзор Никольский

певец

Смотрите программу «Песни от всей души»?

Да
Нет
Иногда
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Песни от всей души Шоу
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Дай Бог здоровья маме и сыну!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление