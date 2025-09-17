«Биография, будто ему лет 40»: ярославец удивил Андрея Малахова на съемках популярного шоу

Ярославец снялся в программе «Песни от всей души» Источник: «Песни от всей души» (12+), выпуск от 14.09.2025 / «Россия-1»

20-летний парень из Ярославля спел в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на «Россия-1». Выпуск с Анзором Никольским вышел 14 сентября 2025 года.

Ярославец поет в Ярославском муниципальном мужском хоре. На проекте Анзор спел песню «Отчий дом».

«С детства мама прививала мне любовь к музыке и включала мне Вивальди. Мне нравилось ухом максимально близко приближаться к колонке и так слушать. После меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано», — рассказал на программе Анзор Никольский.

Однако кроме оперного пения, Анзор любит рок. Ранее у него была своя рок-группа. Этот факт удивил Андрея Малахова.

«Биография такая, будто ему лет 40», — отметил ведущий программы «Песни от всей души».

«На грани жизни и смерти»

История семьи Никольских связана с Борисоглебским монастырем в Ярославской области. Мама Анзора с его восьми лет каждый год привозила сына туда, чтобы помолиться и поставить свечку.

«На территории монастыря есть келья Иринарха Затворника, к которому испокон веков приезжали, чтобы просить помощи. Я приходила просить за своего сына. После рождения Анзор попал в реанимацию. Всё было на грани жизни и смерти. Батюшка окрестил его, а на следующий день врачи сказали, что он будто ожил», — вспоминает мама певца.

Отец оставил семью еще до рождения сына, и маме пришлось растить ребенка одной. Анзор признается: чем старше становится, тем больше чувствует ответственность за маму.

Я стараюсь заботиться о маме так, как она заботилась обо мне в детстве. Анзор Никольский певец