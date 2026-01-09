Тест: если ответите на эти 10 вопросов, ваш философский интеллект — высшей пробы

Задумчивость — редкое нынче свойство личности Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В наше время модно быть поверхностным — жить одним днем, ни о чем сильно не задумываться, ни во что особо не вдаваться. И в этом нет ничего плохого, каждый сам выбирает, как ему жить. Однако экзистенциальный или философский интеллект при этом страдает.

Философский интеллект — это не знание цитат Сократа или Ницше наизусть, а внутреннее желание найти ответы на фундаментальные вопросы, которые веками волнуют людей. В чем смысл жизни? Для чего я рожден? Возможна ли справедливость в мире?

Люди с развитым экзистенциальным интеллектом — это искатели, созерцатели и мыслители. Они необязательно будут яркими лидерами или великими учеными. Но что это глубокие натуры, это точно. Можно ли вас назвать таким человеком — пройдите тест от «Доктора Питера», и все узнаете!