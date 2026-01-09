НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Тест Тест: если ответите на эти 10 вопросов, ваш философский интеллект — высшей пробы

Тест: если ответите на эти 10 вопросов, ваш философский интеллект — высшей пробы

Насколько развита ваша способность углубляться в суть вещей?

296
Задумчивость&nbsp;— редкое нынче свойство личности | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗадумчивость&nbsp;— редкое нынче свойство личности | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Задумчивость — редкое нынче свойство личности

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В наше время модно быть поверхностным — жить одним днем, ни о чем сильно не задумываться, ни во что особо не вдаваться. И в этом нет ничего плохого, каждый сам выбирает, как ему жить. Однако экзистенциальный или философский интеллект при этом страдает.

Философский интеллект — это не знание цитат Сократа или Ницше наизусть, а внутреннее желание найти ответы на фундаментальные вопросы, которые веками волнуют людей. В чем смысл жизни? Для чего я рожден? Возможна ли справедливость в мире?

Люди с развитым экзистенциальным интеллектом — это искатели, созерцатели и мыслители. Они необязательно будут яркими лидерами или великими учеными. Но что это глубокие натуры, это точно. Можно ли вас назвать таким человеком — пройдите тест от «Доктора Питера», и все узнаете!

Какой вы философ?
1 / 10

Как вы относитесь к одиночеству?

  • Это неприятное состояние, от которого нужно поскорее избавиться

  • Это естественная часть жизни, которая может быть как комфортной, так и тягостной

  • Это возможность поразмышлять и погрузиться внутрь себя

  • Это необходимое условие для творчества и перезагрузки

Анна МайскаяАнна Майская
Анна Майская
медицина, психология
Тест Интеллект
Комментарии
4
Гость
1 час
0 из 0 — это просто разминка для ума, не парься так!
Гость
1 час
А у нас в стране многие живут одним днём, не задумываясь о глубоких вещах. Это не мешает философствовать, правда?
Гость
