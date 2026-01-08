НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
100 миллионов за рождение сына. Какие дома купили (и продали) наши звезды в 2025 году

100 миллионов за рождение сына. Какие дома купили (и продали) наши звезды в 2025 году

В суммы этих сделок порой сложно поверить

182
Анастасия Ивлеева тоже оказалась в обзоре

Анастасия Ивлеева тоже оказалась в обзоре

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ушедшем 2025 году тема недвижимости оказалась в центре внимания. История квартиры Ларисы Долиной завершилась — но другие звезды тоже не сидели без дела. Они покупали и продавали сверхдорогие квартиры, приобретали их для своих детей-подростков и просто в честь рождения наследников.

Собрали все самое интересное из мира звездной недвижимости.

Актер Александр Петров купил дом в элитном поселке «Ильинские холмы» на западе Московской области. Об этом пишет «РИА Недвижимость». По их данным, поводом для покупки стало рождение сына у Александра и его супруги Виктории.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Младенец родился в апреле. В честь этого актер приобрел двухэтажный особняк с панорамными окнами. Стоимость дома неизвестна, но в нем есть не менее трех спален и ванных, а также хамам. На сайте застройщика указано, что цены стартуют от 100 миллионов рублей.

В жизни певицы Алсу случилось менее радостное событие — развод. И дом она продала, а не купила.

Речь о том доме, где она и жила с бывшим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Это четырехэтажный особняк в элитном поселке Усово на Рублевке. Дизайн дома выполнен в викторианском стиле, в дизайне фигурируют колонны, лепнина, хрустальные люстры и мрамор. В доме площадью более 3 тысяч квадратных метров расположены несколько спален и гостиных, музыкальный и спортивный залы, спа-зона и бассейн.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Супруги прожили в браке около 20 лет. Сумма, за которую был продан дом, Алсу не называла. Журналисты писали, что его рыночная цена превышает 1 миллиард рублей.

Повезло Милане Стар: это певица, блогер и дочь актера Виталия Гогунского (Кузя из «Универа). На 15-й день рождения ее мама, Ирина Маирко, подарила Милане квартирув центре Москвы.

«Шикарные апартаменты были куплены, так сказать, на перспективу», — цитируют Маирко «РИА Новости».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ирина подчеркнула, что до совершеннолетия Милана будет жить с ней.

Случились перемены и в жизни Анастасии Ивлеевой — ведущей, актрисы и просто звезды. Она продала дом в Подмосковье, где жила во время брака с рэпером Элджеем.

По данным телеграм-каналов, дом стоил около 120 миллионов рублей. В нем 3 этажа и примерно 1 тысяча квадратных метров площади. Дом стоит на участке в 36 соток в коттеджном поселке на Новой Риге.

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В доме есть несколько спален, столовая с выходом на террасу, бар, кинозал, сауна, хамам и тренажерный зал. Вероятный покупатель — актер Владимир Вдовиченков.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
