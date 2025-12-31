«Лучший день — когда выспалась»: россияне рассказали, какие моменты 2025 года им хотелось бы пережить снова

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Новый год — время подводить итоги и заниматься той самой рефлексией: приятной и не очень. Остается совсем немного времени в 2025-м, чтобы остановиться и спросить себя: а каким был этот год на самом деле?

Редакция NGS24.RU спросила у горожан, какой день из 2025 года они хотели бы прожить еще раз. Оказалось, что многим было сложно вспомнить конкретный момент — люди листали галереи в телефонах, пытаясь зацепиться за воспоминания. Кстати, неплохой лайфхак. Многие признавались, что тяжелые события вспоминаются куда быстрее, чем радостные.

Но всё же нашлись те, кто, покопавшись в памяти, вытащил по-настоящему теплые моменты: летний день рождения с семьей, поездку на дачу, на шашлыки с друзьями, подарок в виде айфона за хорошую работу, день на озере с тарзанкой, рассветами и солянкой от повара. Кто-то мечтает снова прожить день, когда наконец выспался без спешки, кто-то — момент, когда в доме появился маленький рыжий мейн-кун. Были и большие личные победы: сданные на права экзамены и первое место на олимпиаде по психологии.

Кажется, счастье чаще всего прячется в простых моментах — если дать себе время их вспомнить.