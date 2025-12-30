НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россиян попросили выйти на работу 2 января и не летать за границу

Россиян попросили выйти на работу 2 января и не летать за границу

Рассказываем, как следует отмечать Новый год

Россиянам посоветовали выйти на работу сразу после празднования Нового года и не летать за границу. С таким предложением выступил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — сказал академик РАН в беседе с РИА Новости.

Особое внимание Онищенко уделил вопросу места проведения праздников. Он не советует россиянам отправляться на отдых за границу, особенно в теплые страны. По словам академика, резкая смена климата может негативно повлиять на здоровье.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — заявил ученый.

В этом году нас ждут продолжительные новогодние каникулы — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

К слову, Геннадий Онищенко не в первый раз говорит о том, что россиянам нужно меньше отдыхать. Совсем недавно ученый призвал ввести шестидневную рабочую неделю. Однако в Госдуме предложение раскритиковали.

Председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что нельзя перекладывать экономические проблемы на граждан. По мнению депутата, предложение о дополнительном рабочем дне не только не решит существующие экономические проблемы, но и может усугубить ситуацию.

Рекомендуем