«Не могу с ними расстаться»: коллекционер реставрирует игрушки и собрала тысячу советских елочных украшений

«Не могу с ними расстаться»: коллекционер реставрирует игрушки и собрала тысячу советских елочных украшений

Свое дело она считает инвестицией

140
Источник:

Городские медиа

Марина Макарова из Ростова-на-Дону три года коллекционирует советские елочные игрушки. Сейчас у нее хранится больше тысячи уникальных экземпляров. Она занимается их реставрацией, а некоторые игрушки выставляет на продажу.

Идея родилась, когда Марина купила елочные украшения времен СССР на барахолке и на удивление быстро продала их в интернете.

«Я тогда говорила: „Я вообще-то не коллекционер, мне нравится их в ручках подержать, посмотреть и продать“. А потом я поняла, что с некоторыми игрушками не могу расстаться», — вспоминает женщина.

Марина сделала бизнес вместе с подругой из Москвы Юлией Холяевой. Сама она продает отреставрированные игрушки, а Юлия делает стеклянные и ватные елочные украшения в стилистике СССР. Мастерицы дружат больше года, но из-за расстояния никогда друг с другом не виделись.

Коллекционер говорит, что старые елочные игрушки могут быть хорошей инвестицией. Некоторые экземпляры она покупала не более чем за тысячу рублей, но после реставрации их стоимость выросла в разы.

Гость
51 минута
У меня в детстве таких игрушек не было, но сейчас очень интересно узнавать об этом!
Гость
49 минут
Как здорово, что есть такие увлечённые люди!
