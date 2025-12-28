«Не могу с ними расстаться»: коллекционер реставрирует игрушки и собрала тысячу советских елочных украшений

Источник: Городские медиа

Марина Макарова из Ростова-на-Дону три года коллекционирует советские елочные игрушки. Сейчас у нее хранится больше тысячи уникальных экземпляров. Она занимается их реставрацией, а некоторые игрушки выставляет на продажу.

Идея родилась, когда Марина купила елочные украшения времен СССР на барахолке и на удивление быстро продала их в интернете.

«Я тогда говорила: „Я вообще-то не коллекционер, мне нравится их в ручках подержать, посмотреть и продать“. А потом я поняла, что с некоторыми игрушками не могу расстаться», — вспоминает женщина.

Марина сделала бизнес вместе с подругой из Москвы Юлией Холяевой. Сама она продает отреставрированные игрушки, а Юлия делает стеклянные и ватные елочные украшения в стилистике СССР. Мастерицы дружат больше года, но из-за расстояния никогда друг с другом не виделись.