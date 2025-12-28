НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

вос.

 740мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Подорожает эвакуация машин
«Умные решения»
Тест СССР
Как отметить праздники
Прогноз погоды на Новый год
Чек-лист важных обследований
Отзыв на Ярославль
В Ярославской области построят новый кампус
Развлечения Вечерняя викторина Эта штуковина была у каждого: как использовали этот необычный предмет времен СССР? Быстрая викторина

Эта штуковина была у каждого: как использовали этот необычный предмет времен СССР? Быстрая викторина

Попробуйте дать правильный ответ с первого раза

541
Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ruПопробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ru

Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР

Источник:

Avito.ru

В предновогодней суете у вас наверняка найдется пару минут на приятную ностальгию. А подарить ее может очередной выпуск нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным атрибутам советских времен.

Правила игры, наверняка, уже отскакивают от зубов у наших постоянных читателей, но для новеньких объясним: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот предмет, найденный на сайте для публикации объявлений «Авито», использовали в прошлом столетии. Уверены, у кого-то эта штуковина до сих пор хранится на полке, а возможно активно используется в быту.

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

  • Основа для бритвенного станка;

  • рыбочистка;

  • садовая лопатка с зубцами для прополки.

Что за предмет СССР изображен на фото

Это — рыбочистка. С помощью такого кухонного приспособления можно было легко очистить рыбу от чешуи перед приготовлением. Сейчас маркетплейсы заполнены более современными аналогами такого атрибута, но некоторые имеют схожее строение и внешний вид.

Получилось угадать? Рассказывайте в комментариях, какие еще необычные предметы времен СССР вам запомнились, и как их использовали в быту ваши родители, бабушки и дедушки. А заодно попробуйте пройти и предыдущий выпуск вечерней викторины.

В этом году многие решили поностальгировать по-своему и украсить елку игрушками времен СССР. Мы рассказывали, по какой стоимости такие можно отыскать в объявлениях.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
44 минуты
В 0-е всё было, и не вспомню, что не использовали.
Гость
40 минут
Помню, у нас дома что-то похожее было, но форма другая.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем