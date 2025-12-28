Эта штуковина была у каждого: как использовали этот необычный предмет времен СССР? Быстрая викторина

Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР Источник: Avito.ru

В предновогодней суете у вас наверняка найдется пару минут на приятную ностальгию. А подарить ее может очередной выпуск нашей еженедельной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным атрибутам советских времен.

Правила игры, наверняка, уже отскакивают от зубов у наших постоянных читателей, но для новеньких объясним: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот предмет, найденный на сайте для публикации объявлений «Авито», использовали в прошлом столетии. Уверены, у кого-то эта штуковина до сих пор хранится на полке, а возможно активно используется в быту.

Что за предмет времен СССР изображен на фото?

Основа для бритвенного станка;

рыбочистка;

садовая лопатка с зубцами для прополки.

Что за предмет СССР изображен на фото Узнать Это — рыбочистка. С помощью такого кухонного приспособления можно было легко очистить рыбу от чешуи перед приготовлением. Сейчас маркетплейсы заполнены более современными аналогами такого атрибута, но некоторые имеют схожее строение и внешний вид.

Получилось угадать? Рассказывайте в комментариях, какие еще необычные предметы времен СССР вам запомнились, и как их использовали в быту ваши родители, бабушки и дедушки. А заодно попробуйте пройти и предыдущий выпуск вечерней викторины.