Развлечения Вечерняя викторина Вам такое в голову не придет: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Вам такое в голову не придет: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Попробуйте угадать, как раньше использовали эту штуковину

127
Угадайте назначение этого предмета времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте назначение этого предмета времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте назначение этого предмета времен СССР

Источник:

Avito.ru

Подошла к концу очередная неделя декабря, а это значит, что мы вновь отправились на просторы сайта для публикаций объявлений «Авито» в поисках причудливой штуковины времен СССР. В постоянной рубрике выходного дня «Вечерняя викторина» мы предлагаем читателям отгадать, как тот или иной предмет использовали в прошлом столетии. Многие из них раньше были незаменимы, а теперь мало кто помнит, что эти приспособления вообще существовали.

В этот раз правила традиционные: посмотрите на фото выше и попробуйте отгадать, зачем этот атрибут нужен был жителям Советского союза. Выбрать правильный ответ нужно из трех представленных вариантов.

На фото изображен(а):

  • точилка для карандашей;

  • кистевой эспандер;

  • карманная таблетница.

Что за предмет времен СССР изображен на фото

Перед вами — кистевой эспандер времен СССР. Это приспособление помогало укрепить хват, снять напряжение, а также натренировать силу кисти. Тренажер был удобен в использовании, поскольку его можно было использовать где угодно: дома, на улице, в общественном транспорте.

Под Новый год многие вспомнили о временах СССР, пока наряжали елки. Причудливые украшения ассоциируются с детством даже у тех, кто не застал советские времена — такие игрушки прослужили не одному поколению.

Мы делали подборку с ценами на елочные игрушки времен СССР. Некоторые из них стоят немалых денег.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
Гость
17 минут
Начало 0-х — уже история, но не все предметы тогда были запоминающимися. Что же на фото?
Гость
20 минут
В конце 0-х годов телевизоры были редкостью, а эта штука уже вызывала ассоциации с кинескопами. Интересно, что это?
Гость
