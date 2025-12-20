Вам такое в голову не придет: что за предмет времен СССР изображен на фото? Сложная викторина

Угадайте назначение этого предмета времен СССР Источник: Avito.ru

Подошла к концу очередная неделя декабря, а это значит, что мы вновь отправились на просторы сайта для публикаций объявлений «Авито» в поисках причудливой штуковины времен СССР. В постоянной рубрике выходного дня «Вечерняя викторина» мы предлагаем читателям отгадать, как тот или иной предмет использовали в прошлом столетии. Многие из них раньше были незаменимы, а теперь мало кто помнит, что эти приспособления вообще существовали.

В этот раз правила традиционные: посмотрите на фото выше и попробуйте отгадать, зачем этот атрибут нужен был жителям Советского союза. Выбрать правильный ответ нужно из трех представленных вариантов.

На фото изображен(а):

точилка для карандашей;

кистевой эспандер;

карманная таблетница.

Что за предмет времен СССР изображен на фото Узнать Перед вами — кистевой эспандер времен СССР. Это приспособление помогало укрепить хват, снять напряжение, а также натренировать силу кисти. Тренажер был удобен в использовании, поскольку его можно было использовать где угодно: дома, на улице, в общественном транспорте.

Под Новый год многие вспомнили о временах СССР, пока наряжали елки. Причудливые украшения ассоциируются с детством даже у тех, кто не застал советские времена — такие игрушки прослужили не одному поколению.