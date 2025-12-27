Киба призналась, что ее «тошнит» от Лепса, а Диброва наняла охрану из-за угроз бывшей жены Товстика: звездные новости недели

Киба поделилась впечатлениями от первого поцелуя с Лепсом Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе у звезд шоу-бизнеса случилось много различных событий. Так, молодая возлюбленная певца Григория Лепса вновь раскрыла интимные подробности их отношений. Жених телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский второй раз за год сделал ей предложение руки и сердца. Певец Shaman поругался с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила испанскому поп-исполнителю Энрике Иглесиасу четвертого ребенка. Блогер Лерчек попала в больницу из-за угрозы выкидыша, а Полина Диброва пожаловалась телеведущей Ксении Собчак на угрозы Елены Товстик.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Жених Анфисы Чеховой вновь сделал ей предложение

Жених телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский снова сделал ей предложение и подарил кольцо. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками и рассказала, что сюрприз любимый организовал ей на Мальдивах.

«Мы отправились на остров просто выпить шампанского на закате и пофотографироваться. И тут персонал приглашает нас к сердцу из песка, усыпанного лепестками роз, сделать финальное фото. Я без задней мысли снимаю шляпу, а Саша вдруг встает на одно колено и протягивает мне кольцо! Я до последнего думала, что это розыгрыш какой-то», — рассказала телеведущая.

Еще звезда призналась, что ее жених совершенно серьезно стоял с кольцом и ждал от нее ответа. От неожиданности она немного растерялась, но вновь ответила «да».

На протяжении всего дня до этого момента пара ссорилась, и Чехова даже немного плакала. Но Златопольский утешал ее, так как знал, что вечером у любимой будет повод для радости.

Телеведущая рассказала о сюрпризе мужа в своих соцсетях Источник: achekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Shaman и Мизулина разругались

Страсти кипели и в отношениях певца Shamanа (Ярослава Дронова) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Супруги поругались за кулисами во время съемок финала Высшей лиги КВН. Перед этим пара вышла из зала за ручку, но после Мизулина дала волю эмоциям.

«Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Shaman нашел нужные слова, чтобы успокоить жену», — рассказал нашим коллегам из Starhit.ru очевидец.

Ссора случилась из-за того, что Ярослав начал в шутку строить супруге рожки на камеру, когда та взяла микрофон. Глава «Лиги безопасного интернета» посмотрела на супруга с раздражением, а затем продолжила свою речь с невозмутимым выражением лица.

Акмаль женился на Куртовой

На этой неделе женился известный певец, уроженец Туркменистана Акмаль Ходжаниязов (Akmal'). Церемония никаха прошла в мечети, а кадрами в своих соцсетях поделилась супруга певца Александра Куртова.

+1

Кстати, Акмаль познакомился с возлюбленной, после того как в 2020 году увидел ее TikTok. С того момента певец начал писать девушке, а до первой встречи прошел почти год.

«Не с целью познакомиться, просто блуждал в Сети. Потом мы списались в запрещенной сети, решили как-то встретиться, погулять», — рассказывал участник шоу «Голос».

Пара начала встречаться в октябре 2021 года. А в июле этого года артист сделал предложение руки и сердца Александре, когда они отдыхали на озере Комо в Италии. Свадьбу сыграть пара планировала до конца года, но из-за плотного графика Акмаля подготовиться к большому торжеству не было возможности, поэтому пока ограничились традиционной церемонией.

Источник: akmalsvami / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пышное празднование они хотят устроить через год или два.

Самойлова показала, как проводит время после развода с Джиганом

Модель Оксана Самойлова показала фанатам, как наслаждается жизнью после развода с рэпером Джиганом. Свое свободное время брюнетка чаще всего проводит с детьми.

На этой неделе модель играла в хоккей с дочерьми на катке собственной фермы. Семья позировала в комбинезонах и на фигурных коньках, а снимки с зимней забавы Самойлова выложила в соцсети.

Источник: Samoylovaoxana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До этого брюнетка уезжала с детьми в Суздаль. Тогда она тоже показывала, как они проводят время вместе. Бизнесвумен выкладывала интерьер автодома и фото в черном комбинезоне.

Слава улетела из России с дочерью

В преддверии новогодних праздников певица Слава и ее дочь актриса Александра Морозова улетели из России. Для совместного отдыха артистки выбрали Китай. А Морозова призналась, что давно не проводила время вдвоем с матерью.

«Мы вдвоем с мамой не помню, когда вдвоем ездили, и было ли такое вообще. И тут мы решили провести время вместе и поехать в Китай. Впервые в жизни вдвоем», — рассказала актриса в соцсетях.

Актриса и певица изучают традиции Китая Источник: sasha.morozovaaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В начале своего творческого пути дочь Славы пыталась следовать по стопам матери. Она записывала треки и выступала на концертах. Однако в июле 2023 года Морозова объявила в социальных сетях о завершении своей музыкальной карьеры.

Исполнительница призналась, что ей было нелегко принять это решение. После рождения ребенка ее взгляды на жизнь и карьеру изменились. Тогда же артистка заявила, что планирует попробовать себя в кино и поступила в Щукинское театральное училище. Не дожидаясь окончания учебы, она открыла свою творческую студию.

Киба раскрыла подробности их отношений с Лепсом

Возлюбленная певца Григория Лепса Аврора Киба раскрыла интимные подробности их отношений. На этот раз молодая невеста рассказала об истории знакомства с артистом и описала их первый поцелуй.

Пара познакомилась в компании. По словам Кибы, это было совершенно случайно.

«Он просто меня увидел и спросил: „Девушка, вы будете моей женой?“ Я посмеялась: „Я? Вашей женой? Конечно!“» — сказала 19-летняя возлюбленная певца в интервью блогеру Мариам Тилляевой.

От следующего вопроса Киба смутилась и начала смеяться. Тогда Тилляева попросила девушку рассказать о первом поцелуе с Лепсом.

«Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, меня стошнит…Лепсовидным», — ответила Аврора.

Молодая избранница 63-летнего певца во время интервью призналась, что никогда не стремилась к популярности, поэтому обвинения в алчности и романе с Лепсом ради пиара — не про нее.

Курникова в четвертый раз родила от Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз. Пара поделилась радостной новостью в соцсетях и опубликовала фотографию новорожденного.

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала снимок теннисистка.

Пол ребенка пара пока не раскрывает Источник: annakournikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Такой же пост появился и на странице Иглесиаса. Пока что пол новорожденного супруги не раскрывают. В публикации указано, что ребенок родился в Майами.

Теннисистка и певец вместе уже 24 года. Они познакомились на съемках клипа Escape. У пары уже есть трое детей: близнецы Люси и Николас, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет в 2020-м.

Беременная Лерчек попала в больницу из-за угрозы выкидыша

Блогера Валерию Чекалину экстренно госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Тревожные новости в своих соцсетях сообщил ее жених Луис Сквиччиарини.

Он рассказал, что Лерчек увезли в больницу с сильной болью в пояснице. По словам мужчины, из-за роста матки «почка придавилась, и были сильные почечные колики».

На фоне беременности у Лерчек возникли сильные почечные колики Источник: im__lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К счастью, всё обошлось. В больнице Чекалиной стало намного лучше и угрозы выкидыша больше нет.

Врачи утверждают, что с малышом всё хорошо. Сейчас блогер находится под пристальным наблюдением медиков.

Лерчек за четыре дня до экстренной госпитализации обращалась к медикам из-за сильных отеков на фоне беременности. Тогда они не выявили никаких угроз ее здоровью. Ей сделали УЗИ, рекомендовали сдать тест на сахарный диабет и назначили витамины.

Кадышева стала самой дорогой артисткой на Новый год

Певица Надежда Кадышева оказалась самой дорогой артисткой на новогодних корпоративах в 2025 году. Цена одного ее выступления составляет 50 миллионов рублей. Сумма ее гонораров стала рекордной в этом сегменте.

При этом певица соглашается далеко не на все предложения. В списке самых высокооплачиваемых артистов также значатся группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи выступления оцениваются не менее чем в 20 миллионов рублей за 40 минут, сообщает «Коммерсантъ».

Диброва наняла охрану из-за угроз Товстик

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» об угрозах от Елены Товстик. Полина ответила на вопрос Ксении Собчак, почему не стала лично общаться с Товстик после того, как переехала с ее бывшим мужем Романом в отдельный дом.

«Я считаю, что Елена — человек с нестабильной психикой. Я считаю, что она может сделать что угодно. Мне Роман сказал, что она очень сильно мне угрожает. Последнее, что я слышала, — она собирается вылить на меня кислоту. Она угрожает одновременно и себе, и мне», — объяснила Диброва.

По ее словам, Товстик грозилась причинить себе вред, если где-то увидит Романа вместе с Дибровой. Модель призвала близких Елены помочь ей, а именно найти для нее специалиста.

После угроз от Товстик Диброва даже попросила Романа нанять ей охрану, потому что боится его бывшую жену. Сейчас Полина и Роман арендуют дом.