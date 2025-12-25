«Пишу, и аж подташнивает». Что сказала звезда «Дома-2», которая обманула бывшего на 23 млн

Яна поделилась с подписчиками новыми фото Источник: yana_mkr / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезда «Дома-2» Яна Макарова (Шевцова) вышла на связь после того, как ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, девушка стрясла со своего бывшего любовника больше 23 миллионов рублей на содержание выдуманного ребенка. Почти год ей удавалось поддерживать иллюзию, что малыш существует.

Яна внезапно разразилась серией откровений в запрещенной соцсети.

«Моя история получилась не очень позитивной, но позитивно для меня она закончилась. Я здесь! Я с Вами! Теперь я на связи! Комментировать ситуацию не очень хотелось бы, но знаю, как всем вам интересно», — написала девушка.

Комментарий оказался иносказательным. Как его трактовать, не вполне понятно — так что просто прочитайте полный текст.

«Еще раз, громко, раз и навсегда! Я встречалась с человеком долгий период времени, годы! Но до той поры, пока в какой-то момент не начались у нас у обоих взрослые причуды.

Он начал показывать свое мастерство, на что он способен, а я как истинная женщина свои исполнения! Мои исполнения, к сожалению, не довели меня до хорошего конца.

Пишу, и аж подташнивает. Углубляется не будем, но скажу раз и навсегда! Я не мошенница! Я не брала деньги у своего фантазера, более того, я не признала вину! Хотя понимаю, что признание вины и раскаяние — смягчающие обстоятельства. Но мне не в чем признаваться!» — уверена Яна.

Она рассказала, что год провела без интернета — и многому научилась. Девушка написала книгу о своей жизни: полную биографию с семилетнего возраста. Книги в продаже нет — но если подписчики попросят, то Яна готова подумать о публикации.

«Когда я дала прочитать эту книгу совершенно сторонним людям, потому что хотелось обратной связи. Клянусь, ко мне приезжали, возвращались, и пожимали руки. Да и сама перечитывала ее несколько раз, под впечатлением, что это история моя! И я ее изложила в самом литературном жанре», — поделилась радостью девушка.

Она добавила, что не была в тюрьме, а была на Мальдивах и в Дубае. При этом суд приговорил ее к пяти годам общего режима. Однако у девушки есть реальная дочка, поэтому за решетку Яна отправится, только когда девочке исполнится 14 лет.