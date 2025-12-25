Очень американское Рождество. Как украшают США к главному празднику — фото

В Америке подготовка к Рождеству и Новому году начинается примерно с первых чисел ноября. Домовладельцы украшают свои особняки и коттеджи намного круче, чем власти и владельцы бизнеса. Вторые скромничают и уходят в минимализм. А вот собственники ограничены лишь собственной фантазией и бюджетом семьи. Давайте с читателем 72.RU Русланом посмотрим, как выглядит одноэтажная Америка (центр Лос-Анджелеса и Сан-Диего) в предпраздничные дни.
В этом году Руслану удалось увидеть Hollywood Christmas Parade — классический рождественский парад в самом сердце Голливуда в районе Аллеи Славы. Это ежегодное бесплатное событие, оно проводится с 1928 года.
«Мероприятие считается одним из самых „голливудских“ рождественских парадов в США. Своими глазами увидел Санта-Клауса, винтажные автомобили, марширующие оркестры школ и колледжей. Очень американское Рождество: много флагов США, улыбки, семейные пары, дети, ощущение праздника даже без снега», — делится с 72.RU житель.
В праздники у анджелинос (так называют жителей Лос-Анджелеса) можно покататься по льду на коньках под открытым небом. Есть несколько подобных катков: в центре города, в Даунтауне, а также вблизи океана.
«После моего отъезда из России я особо и не видел снег. Поэтому каждая снежинка теперь кажется редкостью, а лед только в морозилке для приготовления коктейлей. Единственным исключением стал снег в горной местности в Калифорнии возле озера Big Bear Lake», — рассказывает Руслан.
По словам Руслана, огромное количество американцев живет в одноэтажных домах. Но не все. Если это билдинг с привычным для россиян квартирным размещением, то это не значит, что декорирования не будет. Вот пример одного из таких украшений — Санта-Клаус на фоне небоскребов Лос-Анджелеса.
Ниже самое популярное украшение для автомобилей перед Рождеством. И в дополнение к этому часто на крышу авто прикрепляют рожки, похожие на рога оленей Санта-Клауса.
«Перед рождественскими праздниками американцы отмечают День благодарения и Хэллоуин. Похоже, что этот тролль остался с Хэллоуина, но шапочкой Санта-Клауса его можно превратить в новогодний и рождественский атрибут», — считает житель Америки.
Руслан добавляет, что тема смерти, черепов, скелетов и прочей хэллоуинской нечисти особенно популярна у латиноамериканской части Калифорнии.
«В их культуре есть особое почитание данной темы, поэтому для них абсолютно нормально украсить свою лужайку скелетом в рождественской одежде». — рассказывает молодой человек.
А вот вам рождественский вид на здание мэрии Лос-Анджелеса (Los Angeles City Hall) — одно из самых узнаваемых мест из кино, особенно в жанрах нуар, криминал, политический триллер. Вы видели эту картинку в таких фильмах: «Секреты Лос-Анджелеса», «Бегущий по лезвию», «Большой Лебовски», «День независимости».
«За два с лишним года жизни тут я так и не смог полюбить и проникнуться американским Рождеством. Единственное, чего я жду, — это Новый год. С нетерпением ведя отсчет дней до него. Свои апартаменты я решил украсить в этом году очень просто и не заморачиваться. Рождественский венок из живой хвои и новогодние игрушки, подвешенные за нитку к потолку», — делится Руслан.
Интересно, что в округах Лос-Анджелес и Сан-Диего часто установлены уличные библиотеки, но недавно Руслан наткнулся не на обменник книг, а на обменник сувениров.
«Местная студия керамики кладет туда подарки для жителей. Там же можно обменяться открытками друг с другом. Я не удержался и взял одну. И вот что написано внутри. „Peace and love to you this holiday season, wherever you may be“. Переведу: „Мира и любви в этот праздничный сезон, где бы ты ни был“. Присоединюсь к поздравлениям этого анонимного человека, оставившего открытку, и пожелаю всем нам мира и любви. Счастливого Рождества и Нового Года, дорогие тюменцы!» — резюмировал Руслан.
