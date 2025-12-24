НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Обзор Пересильд в соблазнительном мини и Киркоров на розовом: кто поздравит страну в «Новогодней ночи на Первом»

Пересильд в соблазнительном мини и Киркоров на розовом: кто поздравит страну в «Новогодней ночи на Первом»

Рассматриваем образы звезд

291
Самая обсуждаемая парочка 2025 года залетит на огонек | Источник: пресс-служба Первого каналаСамая обсуждаемая парочка 2025 года залетит на огонек | Источник: пресс-служба Первого канала

Самая обсуждаемая парочка 2025 года залетит на огонек

Источник:

пресс-служба Первого канала

Есть три столпа новогодней ночи: оливье, «Ирония судьбы, или С легким паром!» (18+) и праздничный концерт. Однако если раньше звезды выступали лишь на паре каналов, то сейчас, пока выбираешь что включить, может уйти полночи. Создатели «Новогодней ночи на Первом» (18+) не дремлют и для встречи 2026 года собрали необычное комбо. На сцене появятся не только постоянные лица программы, которые уже некоторым приелись, но и молодые голоса, которые вы совсем не ожидаете.

У Татьяны Булановой подтанцовка нынче поактивнее | Источник: пресс-служба Первого каналаУ Татьяны Булановой подтанцовка нынче поактивнее | Источник: пресс-служба Первого канала

У Татьяны Булановой подтанцовка нынче поактивнее

Источник:

пресс-служба Первого канала

Продюсеры в течение года зря времени не теряли и просмотрели, чьи песни играли в трендовых рилсах и шортсах. Услышали они Ваню Дмитриенко с Аней Пересильд, Татьяну Буланову, Zivert, группу Ay Yola, MONA, Люсю Чеботину и всех пригласили выступить на шоу.

Думаем, вы с первой попытки догадаетесь, какую песню споет группа Ay Yola | Источник: пресс-служба Первого каналаДумаем, вы с первой попытки догадаетесь, какую песню споет группа Ay Yola | Источник: пресс-служба Первого канала

Думаем, вы с первой попытки догадаетесь, какую песню споет группа Ay Yola

Источник:

пресс-служба Первого канала

В компанию неожиданно взлетевших исполнителей также вошла Надежда Кадышева. В эфире она, как обычно, появится со своим мужем и сыном, без которых она никуда, и исполнит парочку своих танцевальных треков.

Надежда Кадышева, как всегда, при параде: кокошник, стразы, камни | Источник: пресс-служба Первого каналаНадежда Кадышева, как всегда, при параде: кокошник, стразы, камни | Источник: пресс-служба Первого канала

Надежда Кадышева, как всегда, при параде: кокошник, стразы, камни

Источник:

пресс-служба Первого канала

Среди постоянных гостей «Новогодней ночи на Первом» будут Леонид Агутин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Валерия, Стас Михайлов и Филипп Киркоров. Король эстрады представит одну из своих новинок — песню «Одинокая. Нежная», которую он споет на высоте шести метров.

Полетав под куполом, Киркоров всё же спустился на сцену, чтобы все рассмотрели его двойной пиджак | Источник: пресс-служба Первого каналаПолетав под куполом, Киркоров всё же спустился на сцену, чтобы все рассмотрели его двойной пиджак | Источник: пресс-служба Первого канала

Полетав под куполом, Киркоров всё же спустился на сцену, чтобы все рассмотрели его двойной пиджак

Источник:

пресс-служба Первого канала

Как обычно, не обойдется без сюрпризов. Одним из них станет звездное трио — в элегантных черных костюмах и белых рубашках на сцену выйдут SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. Даже интересно, что за песню они выбрали, чтобы поздравить страну с Новым годом.

SHAMAN и Лепс не изменяют себе и второй год подряд выступают в одном и том же | Источник: пресс-служба Первого каналаSHAMAN и Лепс не изменяют себе и второй год подряд выступают в одном и том же | Источник: пресс-служба Первого канала

SHAMAN и Лепс не изменяют себе и второй год подряд выступают в одном и том же

Источник:

пресс-служба Первого канала

Мот и Егор Крид, судя по всему, вспомнили о том, что тоже приглашены на съемки, в самый последний момент и не так сильно озаботились своими образами. Они споют дуэтом в обычном однотонном худи и свитере, сидя на кожаных диванах в локации новогоднего кабинета.

Певцы слишком буквально восприняли слова Джигана «На чиле, на расслабоне» | Источник: пресс-служба Первого каналаПевцы слишком буквально восприняли слова Джигана «На чиле, на расслабоне» | Источник: пресс-служба Первого канала

Певцы слишком буквально восприняли слова Джигана «На чиле, на расслабоне»

Источник:

пресс-служба Первого канала

Для всех, кого волновал вопрос, куда пропадают победители музыкальных шоу после победы, ответ найден: теперь их дороги ведут на новогоднюю программу. 31 декабря на сцене появятся участники «Нашей новой музыки» (6+) и «Голоса.Дети» (6+).

Пелагея и Никулина точно разбираются, в каком цвете надо встречать Новый год | Источник: пресс-служба Первого каналаПелагея и Никулина точно разбираются, в каком цвете надо встречать Новый год | Источник: пресс-служба Первого канала

Пелагея и Никулина точно разбираются, в каком цвете надо встречать Новый год

Источник:

пресс-служба Первого канала

Маша Никулина, победительница последнего сезона «Голоса.Дети», споет вместе с Пелагеей песню «Валенки», а финалисты вместе с Александром Петровым и Викторией Исаковой исполнят главный саундтрек фильма «Буратино» (0+), который выйдет 1 января.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

пресс-служба Первого канала

За ретро и ностальгию по 90-м будут отвечать Сергей Жуков, Иванушки International, Алена Свиридова, так что без диско-хитов тоже не обойдется.

Пока Дава остался с ребенком, Мари Краймбрери отрывается по полной | Источник: пресс-служба Первого каналаПока Дава остался с ребенком, Мари Краймбрери отрывается по полной | Источник: пресс-служба Первого канала

Пока Дава остался с ребенком, Мари Краймбрери отрывается по полной

Источник:

пресс-служба Первого канала

За конферанс в этом году в ответе постоянная ведущая программ на Первом канале Яна Чурикова, к ней присоединятся Николай Цискаридзе, Максим Аверин, Юлианна Караулова и многие другие.

Будете смотреть «Новогоднюю ночь на Первом»?

Обязательно, это традиция
Неплохой состав, гляну
Если не будет ничего интереснее
Буду смотреть что-нибудь другое
Я буду спать, мне не до песен
Лучшая музыка — в моем плейлисте, ее и включу
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Телевидение Новый год Баста Егор Крид Надежда Кадышева Татьяна Буланова Олег Газманов Григорий Лепс SHAMAN
Гость
1 час
Киркоров на розовом — это, конечно, весело, но главное, чтобы за всеми перформансами не забывали о смысле праздника.
Гость
1 час
А я считаю, что в Новый год важнее душевное тепло, а не звёзды на экране.
Гость
