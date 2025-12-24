Пересильд в соблазнительном мини и Киркоров на розовом: кто поздравит страну в «Новогодней ночи на Первом»

Самая обсуждаемая парочка 2025 года залетит на огонек Источник: пресс-служба Первого канала

Есть три столпа новогодней ночи: оливье, «Ирония судьбы, или С легким паром!» (18+) и праздничный концерт. Однако если раньше звезды выступали лишь на паре каналов, то сейчас, пока выбираешь что включить, может уйти полночи. Создатели «Новогодней ночи на Первом» (18+) не дремлют и для встречи 2026 года собрали необычное комбо. На сцене появятся не только постоянные лица программы, которые уже некоторым приелись, но и молодые голоса, которые вы совсем не ожидаете.

У Татьяны Булановой подтанцовка нынче поактивнее Источник: пресс-служба Первого канала

Продюсеры в течение года зря времени не теряли и просмотрели, чьи песни играли в трендовых рилсах и шортсах. Услышали они Ваню Дмитриенко с Аней Пересильд, Татьяну Буланову, Zivert, группу Ay Yola, MONA, Люсю Чеботину и всех пригласили выступить на шоу.

Думаем, вы с первой попытки догадаетесь, какую песню споет группа Ay Yola Источник: пресс-служба Первого канала

В компанию неожиданно взлетевших исполнителей также вошла Надежда Кадышева. В эфире она, как обычно, появится со своим мужем и сыном, без которых она никуда, и исполнит парочку своих танцевальных треков.

Надежда Кадышева, как всегда, при параде: кокошник, стразы, камни Источник: пресс-служба Первого канала

Среди постоянных гостей «Новогодней ночи на Первом» будут Леонид Агутин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Валерия, Стас Михайлов и Филипп Киркоров. Король эстрады представит одну из своих новинок — песню «Одинокая. Нежная», которую он споет на высоте шести метров.

Полетав под куполом, Киркоров всё же спустился на сцену, чтобы все рассмотрели его двойной пиджак Источник: пресс-служба Первого канала

Как обычно, не обойдется без сюрпризов. Одним из них станет звездное трио — в элегантных черных костюмах и белых рубашках на сцену выйдут SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. Даже интересно, что за песню они выбрали, чтобы поздравить страну с Новым годом.

SHAMAN и Лепс не изменяют себе и второй год подряд выступают в одном и том же Источник: пресс-служба Первого канала

Мот и Егор Крид, судя по всему, вспомнили о том, что тоже приглашены на съемки, в самый последний момент и не так сильно озаботились своими образами. Они споют дуэтом в обычном однотонном худи и свитере, сидя на кожаных диванах в локации новогоднего кабинета.

Певцы слишком буквально восприняли слова Джигана «На чиле, на расслабоне» Источник: пресс-служба Первого канала

Для всех, кого волновал вопрос, куда пропадают победители музыкальных шоу после победы, ответ найден: теперь их дороги ведут на новогоднюю программу. 31 декабря на сцене появятся участники «Нашей новой музыки» (6+) и «Голоса.Дети» (6+).

Пелагея и Никулина точно разбираются, в каком цвете надо встречать Новый год Источник: пресс-служба Первого канала

Маша Никулина, победительница последнего сезона «Голоса.Дети», споет вместе с Пелагеей песню «Валенки», а финалисты вместе с Александром Петровым и Викторией Исаковой исполнят главный саундтрек фильма «Буратино» (0+), который выйдет 1 января.

Источник: пресс-служба Первого канала

За ретро и ностальгию по 90-м будут отвечать Сергей Жуков, Иванушки International, Алена Свиридова, так что без диско-хитов тоже не обойдется.

Пока Дава остался с ребенком, Мари Краймбрери отрывается по полной Источник: пресс-служба Первого канала

За конферанс в этом году в ответе постоянная ведущая программ на Первом канале Яна Чурикова, к ней присоединятся Николай Цискаридзе, Максим Аверин, Юлианна Караулова и многие другие.