Чего нельзя делать на Новый год: 5 главных ошибок, которые совершают все

Соберете комбо и отпугнете удачу на 365 дней вперед

Радоваться празднику можно и нужно, а вот до поросячьего визга дегустировать коктейли мы вам не советуем

Радоваться празднику можно и нужно, а вот до поросячьего визга дегустировать коктейли мы вам не советуем

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Встречать Новый год — это не просто садиться за стол с боем курантов. Ваши действия в эту ночь могут повлиять на удачу в наступающем году. Эзотерик Снежана Гаврилова объясняет, какие поступки при встрече года Огненной Лошади могут принести неудачу. Читайте внимательно, чтобы обезопасить себя и свою семью от ошибок и сделать следующий год по-настоящему счастливым.

Не оставляйте долги и незавершенные дела

Считается, что долги и незаконченные дела создают энергетические «крючки», которые тянут человека назад. Поэтому так важно по возможности расплатиться с долгами и погасить кредиты до наступления нового года, чтобы начать год Лошади с чистой энергетикой.

Не выбрасывайте мусор из дома в новогоднюю ночь

Выбрасывать мусор в новогоднюю ночь — значит рисковать своим благополучием, ведь в это время ваше жилье наполняется энергией будущего года. Поэтому сделайте генеральную уборку дома заранее и не трогайте мешки с мусором в саму новогоднюю ночь — отложите это дело до утра.

Не жалуйтесь и не думайте о плохом

Давно известно, что негативные мысли и жалобы притягивают нежелательные события. Поэтому в праздничную ночь лучше сосредоточиться на позитиве, строить планы и мечтать о хорошем, чтобы привлечь удачу и успех в новом году.

Не дарите часы, ножи и зеркала

Считается, что эти три предмета могут приносить разлад и ссоры в отношениях. Лучше выбирать подарки, которые символизируют любовь, гармонию и процветание: теплый плед или хороший чай, красивый сервиз или декоративную тарелку, денежное дерево или стильный предмет интерьера.

Не начинайте год с конфликтов и ссор

Настроение, с которым вы входите в 2026-й, задает тон всему году, поэтому стоит уделить внимание не только внешним атрибутам праздника, но и своему внутреннему состоянию. Если начинать год с негативных эмоций, ссор или обид, то это может притянуть проблемы и неудачи в будущем. Встречайте год Лошади в спокойной, дружелюбной атмосфере и избегайте конфликтов. Желательно не только под бой курантов, но и в последующие месяцы.

— Новый год — 2026 — это время, когда важно настроиться на позитив, очистить пространство и мысли, избегать конфликтов и негативных действий. Соблюдение этих простых правил поможет привлечь в жизнь гармонию, удачу и благополучие на весь год, — подсказывает эзотерик Снежана Гаврилова.

Какую из этих ошибок совершали вы?

Не удавалось отдать все долги
Выбрасывал(а) мусор из квартиры
Жаловался(лась) на жизнь
Подарил(а) часы/нож/зеркальце
Поругался(лась) с близким человеком
Ни одной из этих
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Новый год Долг Ссора Мусор Традиции
Комментарии
Гость
1 час
Интуиция — это, конечно, хорошо, но и о приметах не стоит забывать, если в них веришь.
Гость
1 час
Интересно, а как же тогда правильно встречать НГ? Поделитесь секретом!
Гость
Рекомендуем