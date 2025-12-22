Десятки тысяч за минутное шоу? Сколько стоят фейерверки в Ярославле — обзор цен

Обзор цен на фейерверки в Ярославле перед Новым годом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед Новым годом продавцы фейерверков ликуют, ведь спрос на их товар вырастает в несколько раз. Мы решили посмотреть, сколько стоит пиротехника в разных магазинах Ярославля.

Стоимость фейерверка зависит от длительности шоу, калибра и количества залпов: чем больше — тем дороже. Помимо салютов продавцы предлагают бенгальские огни и свечи, петарды, ракеты и дымовые разноцветные шашки.

Обзор цен

Магазин пиротехники «Топ Салют»

В магазине большое разнообразие фейерверков. Однако стоимостью до тысячи рублей можно найти не так много вариантов: «Балет» (11 залпов, 20 секунд) — 470 рублей, «Цветной бум» (7 залпов, 17 секунд) — 990 рублей и фейерверк «Елочка» (7 залпов, 15 секунд) — 990 рублей.

Салют длительностью около 30 секунд стоит от 1450 рублей («Мерцающее небо», 10 залпов) до 7390 рублей («Шокирующий залп», 25 выстрелов).

Для тех, кто хочет полюбоваться фейерверком хотя бы около минуты, есть варианты от 4450 рублей («Цветной мир», 49 залпов) до 26900 рублей («Победоносец», 93 выстрела) и 33900 рублей («Выигрыш», 49 выстрелов).

Хотите наблюдать фейерверк дольше одной минуты? Такие предложения в магазине тоже есть. Для тех, кто готов раскошелиться, есть салюты от 30900 рублей («Красная жара», 100 секунд, 100 залпов) до 83940 рублей («Золотое руно», 90 секунд, 281 залп). Подобные варианты есть за 52900 рублей («Миллиардер», 210 секунд, 268 выстрелов), за 59900 рублей («Лучший из лучших», 90 секунд, 120 залпов) и 73340 рублей («Имперский залп», 140 секунд, 272 залпа).

Приобрести пиротехнический фонтан можно от 380 рублей («Веселая затея», 4 штуки, 40 секунд) до 4000 рублей («Камчатский гейзер», 3 метра в высоту, 80 секунд). Петарды стоят от 70 до 1550 рублей, ракеты — от 190 до 5200 рублей, бенгальские огни — до 810 рублей.

Магазин «Коробка Фейерверков»

Бюджетные варианты салютов предложены в пределах 2590 рублей («Кубик Рубика», 16 залпов) и 3190 рублей («Атомик», 16 выстрелов).

Для любителей длительного шоу есть фейерверки от 33990 рублей («ХХХ», 200 залпов) до 43990 рублей («Монстро», 49 выстрелов). Самый мощный салют в магазине можно найти за 114990 рублей («ПЗРК-310», 310 залпов).

Магазин «ПироОпт»

Комбинированный салют длительностью до одной минуты можно приобрести от 5100 («Канонир», 34 залпа, 35 секунд) до 11730 рублей («Киберпанк», 48 выстрелов, 45 секунд).

Длительное пиротехническое шоу можно увидеть, купив фейерверк за 15635 рублей («Хозяин тайги», 69 залпов, 88 секунд), 25330 рублей («Таверна», 86 залпов, 105 секунд) и 62700 рублей («Великая Китайская стена», 84 выстрела, 95 секунд).

Также есть предложения разного калибра, например, батарея салютов 0,8'' стоит от 3300 рублей («Снегири», 25 залпов, 30 секунд) до 19600 рублей («Бермудский треугольник», 150 выстрелов, 70 секунд).

Калибр, как характеристика фейерверка — это диаметр ствола трубки салютной батареи. Чем он шире, тем мощнее и красочнее заряд. От калибра зависит высота вылета салюта и размер его шапки.

Батарея фейерверков с калибром 1,25'' обойдется в цену от 3780 рублей («Супер», 12 залпов, 27 секунд) до 47420 рублей («Сочи», 150 выстрелов, 85 секунд).

Пиротехнический фонта в магазине можно найти за 340 — 4370 рублей, а ракеты стоят от 420 до 1075 рублей.

Есть смешанные варианты «Фонтан+фейерверк», которые можно приобрести за 3200 — 6150 рублей.

Магазин «Русская пиротехника»

Батарея салютов калибра 1,25'' обойдется в цену от 6900 рублей («Неон25», 25 залпов, 30 секунд) до 12900 рублей («Счастья в Новом году», 48 выстрелов, 50 секунд).

Для грандиозного шоу есть следующие варианты:

100 залпов фейерверка: «Тропические бабочки» — 6800 рублей, «Цветопредставление» — 15500 рублей, «Райский сад» — 28000 рублей.

больше 100 выстрелов: «Мегаполис» (150 залпов) — 43000 рублей, «Федерация» (200 выстрелов — 63000 рублей, фейерверк с 300 залпами — 75000 рублей.

Пиротехнический фонтан обойдется в 650 — 3700 рублей.

Маркетплейсы

На интернет-платформах можно найти огромное количество предложений фейерверков разного вида. Цены практически не отличаются от обычных магазинов, но преимущество все же есть: товар и его характеристики можно рассмотреть внимательнее и сравнить с другими предложениями.

