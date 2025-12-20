Последнее новолуние 2025 года: чего от него ждать

Новолуние в Козероге: когда ваши планы на год получают строгую проверку у самого сурового учителя во всём зодиаке Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

20 декабря нас ждет новолуние в знаке Козерога — стартовая точка, которая задает тон на весь следующий лунный месяц. Его сила — в энергии земного знака, толкающей к амбициозным целям, но не всегда продуманным решениям. Как провести этот день, чтобы сделать решительный шаг вперед, но не навредить себе из-за излишнего упрямства и несговорчивости, рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

Что принесет новолуние в Козероге

Декабрьское новолуние — день обновления энергии и запуска нового жизненного периода. Оно затронет всех, просто в разных сферах. Новолуние подсвечивает главный вопрос: насколько вы честны с собой и готовы слышать собственные истинные желания? Ведь происходящее очищение будет значимым, тем более это последнее новолуние года.

— Эмоциональный фон усиливался уже несколько дней, но к 04:43 напряжение достигнет пика. Многие его не почувствуют, так как будут спать, но те, кто бодрствует, проследите за своим состоянием. Эмоции могут меняться от яркого фонтана чувств до холодного безразличия ко всему, — предупреждает Яна Пустовалова.

Что делать во время новолуния

Это новолуние — идеальное время для осмысленного старта. Практическая энергия Козерога требует не мечтаний, а четкого плана.

Устройте ритуал расслабления: примите ванну с солью и маслами. Наладьте новые контакты и начните планировать проекты. Добавьте атмосферных деталей: зажгите свечи или используйте успокаивающие ароматы — лаванду, сандал, бергамот. Погрузитесь в медитацию и визуализацию для фокусировки на главном. Запишите намерения и планы подробно и честно.

Овен

Денежные вопросы снова требуют вашего внимания: то хочется потратить на что-то большое, то внезапно пробуждается желание накопить и спрятать под матрас. Сделанные на эмоциях траты сейчас ударят не только по кошельку, но и по самочувствию. Спокойные, продуманные решения наоборот укрепят и финансовое состояние, и внутренний баланс.

Телец

Период новолуния напряженный и настойчиво подталкивает вас выйти из привычной обстановки. Пора показать миру, что вы умеете и чего стоите. Может быть, самое время записаться на курсы, которые помогут говорить уверенно и красиво или сразу начать собирать вокруг себя единомышленников. Это даст хороший фундамент для будущего профессионального роста.

Близнецы

На первый план могут выйти ваши переживания. Пришла пора смело взглянуть на свои страхи и эмоциональные реакции. Впрочем, делать всё самостоятельно необязательно — здесь будет как нельзя кстати помощь специалиста или мудрого наставника, которая сделает этот процесс гораздо мягче и продуктивнее.

Рак

Наступил период, когда стоит перестать прятать свои таланты и заявить о себе. Делитесь идеями с руководством, выходите в люди, выступайте на публике — вас готовы слушать. Правда, хейтеры тоже найдутся, но не стоит обращать на них пристальное внимание: ваша уверенность в своих силах способна завоевать любую аудиторию.

Лев

Изменения в статусе или общественном положении могут начаться уже с этого дня. Не бойтесь перемен — они ведут в сторону роста. Открытость новым веяниям позволит увидеть варианты решения сложных жизненных задач, которые вы раньше не замечали. На работе коллеги подскажут верное направление — прислушайтесь к их советам.

Дева

Хорошее время для серьезного шага — нового обучения, повышения квалификации или получения диплома. Если же обучение пока не входит в ваши планы, то подумайте о путешествиях или зимовке в теплой стране. Новые знания и новые впечатления прекрасно подпитают вас и наполнят энергией.

Весы

Этот период открывает новые возможности, но неожиданные препятствия в работе или отношениях могут вывести вас из равновесия. От них не стоит прятаться: наоборот, каждый такой момент дает силу и помогает перейти на более высокий духовный уровень. Выбирайте движение вперед, даже если оно требует немалых усилий.

Скорпион

Отношения — главный фокус этого новолуния. И личные, и рабочие. Всё, что прячется под мутными водами, может всплыть, поэтому лучше не играть в недосказанность или прятки. Честность сейчас выгоднее любых хитрых стратегий. Слушайте партнера — это ключ к укреплению эмоциональной связи и настоящей близости.

Стрелец

Организм подает сигналы: пора пересмотреть не только нагрузку и режим, но и ту массу мелких бытовых дел, которые незаметно отнимают энергию. Упорядочив ежедневные заботы, вы высвободите время для себя и того, что действительно приносит радость.

Козерог

В новолуние ваше внимание будет приковано к творческим идеям или темам, связанным с детьми. Прислушивайтесь к интуиции, именно она сейчас точнее любых доводов логики. Не стоит загонять себя в жесткие рамки, внутренний голос подскажет верное направление к тем целям, к которым вы так давно стремитесь.

Водолей

Темы семьи и дома в декабрьское новолуние выходят на первый план. Теплый вечер с близкими или небольшие изменения в интерьере поднимут настроение и снимут напряжение. Можно заняться и практическими вопросами: решения о покупке, продаже или ремонте сейчас принимать проще.

Рыбы