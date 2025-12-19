НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Подробности «Я прямо уже концы отдавал»: Филипп Киркоров рассказал, как Ванга спасла ему жизнь

«Я прямо уже концы отдавал»: Филипп Киркоров рассказал, как Ванга спасла ему жизнь

Известная ясновидящая ему еще и будущее предсказала

Оказалось, что в жизни Филиппа Киркорова случалась кое-какая мистика | Источник: «Наталья карта» / Vk.comОказалось, что в жизни Филиппа Киркорова случалась кое-какая мистика | Источник: «Наталья карта» / Vk.com

Оказалось, что в жизни Филиппа Киркорова случалась кое-какая мистика

Источник:

«Наталья карта» / Vk.com

Известная болгарская провидица Ванга спасла жизнь Филиппу Киркорову. Об этом артист рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта» (18+).

Оказалось, что король эстрады — двоюродный племянник ясновидящей. Когда он был маленьким и сильно заболел, мама отвезла его к «бабе Ванге».

— Это дело было в Болгарии. Я прямо уже концы отдавал. И папа с мамой в охапку схватили меня и повезли к бабе Ванге, — рассказал Киркоров. — Она там что-то пошаманила, травку дала и сказала, что два-три дня пройдет. И действительно так случилось.

Но мама артиста не смогла просто уйти от известной провидицы. Она спросила про будущее сына: когда он женится, что ждет его дальше.

— Баба Ванга сказала маме: «Женится он в 27 лет, все самые знаковые женщины будут на букву А». Так и произошло — Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко, Алла-Виктория (дочь), — рассказал артист. — Когда мама спросила, на ком он женится, Ванга ответила: «Первая женщина, которую он увидит, придя в себя, будет его жена».

Оказалось, что когда его привезли домой и все ждали, пока маленький Филипп проснется, по телевизору шел конкурс «Золотой Орфей». Он проснулся в момент выступления Аллы Пугачевой, исполнявшей ее триумфальную песню «Арлекино».

Тогда семья не придала значения этому, лишь спустя время мама Филиппа напомнила ему об этой истории.

Известная болгарская ясновидящая и для нас не посторонний человек. Как раз недавно мы рассказывали, что Ванга предсказала нам всем на 2026 год. И в этих пророчествах есть кое-что любопытное.

Комментарии
3
Гость
24 минуты
Пусть слова Ванги о даре Киркорова окажутся пророческими для его творчества и жизни!
Гость
25 минут
Интересно, какой именно случай она предвидела?
