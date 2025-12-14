«Так он классно пел»: из шоу «Аватар» вылетел Илья Муромец — героем управлял звезда 90-х

Больше, чем голос, еще в первых выпусках артиста выдали танцы Источник: Аватар / Vk.com

В шоу «Аватар» (12+) жюри смогли раскрыть уже треть персонажей. Но чем меньше остается участников, тем сложнее становится их узнать. В шестом выпуске Лазарев, Кудрявцева, Кока, Батрутдинов и Тишман попытались угадать всех трех персонажей, которые попали в номинацию на выбывание. Однако попали они только в одного — в Илью Муромца.

Впервые за сезон в номинации оказался Финист Ясный Сокол. В предыдущие выпуски судьи предполагали, что за ним может скрываться Егор Крид, Ваня Дмитриенко, Влад Соколовский или Стас Пьеха. После того как участник спел песню Apologize группы OneRepublic, появилась новая версия.

— Она родилась из-за внешнего сходства и подтвердилась в вокальном. Уж очень наш Финист Ясный Сокол похож на Диму Бикбаева, — высказалась Клава Кока.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Из-за кривой ухмылки во время беседы и подачи песни у Лазарева родилась еще одна версия.

— Мы называли это имя в другом аватаре, но сейчас как будто бы сошлось, и я понял, кто так может разговаривать — это же как похоже на Тимура Родригеза! — закричал Лазарев.

Все эти предположения Финист слушал с улыбкой, думая, что он останется в безопасности, ведь в него успели влюбиться Кудрявцева и Кока. Но их голосов в его защиту было меньше, и по решению Лазарева, Тишмана и Батрутдинова Финист оказался под угрозой. Судьи проверили версию, которая кочует из выпуска в выпуск, и предположили, что аватаром управляет Стас Пьеха, но ошиблись.

Кикимора — еще один аватар, которому улыбнулась удача. В шестом выпуске она избежала исключения. Каждую серию участница дарит жюри подарки, эта не стал исключением. Она преподнесла шарфики со своим именем. Такие траты натолкнули Лазарева на мысль, что выступает человек зажиточный.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Берем артиста, который хорошо зарабатывает. Богачка какая-то. Это всё в стиле Оли Бузовой, — предположил Лазарев.

Жюри также вспомнили Ирину Дубцову, Елену Воробей, Татьяну Картункову и Марину Кравец. Но больше всего голосов оказалось за другую артистку.

— Анита Цой всегда очень досконально готовится ко всему. И подарки в ее стиле, — озвучил версию Лазарев.

Версию с певицей Анитой Цой поддержали большинство и проверили на финальном голосовании — снова мимо.

На десерт жюри оставили Илью Муромца. Чтобы получше понять доброго молодца в новом выпуске, Тишман попытался узнать, пел он в группе или соло.

— Первую половину жизни пел на печке, а потом как получится, — попытался уйти от ответа Муромец.

Слова богатыря по-своему расшифровал Тимур Батрутдинов и высказался, что героем управляет Кай Метов.

— Первая половина — Position № 1, а вторая — Position № 2. Я всё больше убеждаюсь в этой версии, — поделился Батрутдинов и увидел поднятые пальцы вверх от Муромца.

После того как участник спел «Драмы больше нет» Полины Гагариной, Кудрявцева и Тишман тоже услышали Кая Метова.

— Я так радовался, что коллеги такую классную версию предложили. Как классно песня зазвучала в мужском исполнении. Там есть такие классные гитарные контрапункты, басы, удары, так он классно пел, переходил на фальцет. Мне очень понравилась эта версия, — выплеснул свои эмоции Тишман и добавил, что Кай Метов любимый исполнитель его мамы.

— Марк, красавчик! — закричал ему со сцены Муромец.

После такой бурной поддержки версии от Муромца именно ее жюри и проверили. Аватаром действительно управлял Кай Метов.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год