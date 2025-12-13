НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Никаких привилегий. В Росгвардии рассказали, как рэпер Macan служит у них срочку

Никаких привилегий. В Росгвардии рассказали, как рэпер Macan служит у них срочку

На ближайший год Macan стал рядовым Косолаповым

165
Рэпера отправили в военную часть | Источник: Росгвардия / T.me

Рэпера отправили в военную часть

Источник:

Росгвардия / T.me

В Росгвардии рассказали, как у них служит срочку рэпер Macan. В том числе там опровергли слухи о том, что звезда пользуется какими-то привилегиями.

Macan (на ближайший год — рядовой Андрей Косолапов) проходит службу в Центре специального назначения «Витязь». В программу подготовки военнослужащих Центра входят интенсивные тренировки.

«Рядовой Косолапов размещен в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом.

Распространяемая в сети Интернет и ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягченных условиях службы не соответствует действительности», — подчеркнули в Росгвардии.

Источник:

Городские медиа

Сейчас Macan готовится к принятию военной присяги. Также по интернету разошлось видео с рэпером, которое снял другой военнослужащий. После него поползли слухи, что это был повар и его наказали. Однако в ведомстве заверили, что это не так.

«Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны», — сообщили в Росгвардии.

В разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные люди, в том числе политики и деятели культуры. В этой же части служил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Росгвардия / T.meИсточник: Росгвардия / T.me
Источник:

Росгвардия / T.me

Информация о том, что Косолапова призывают, появилась 6 октября. В Сети сразу стали писать, что он уклонялся от службы и игнорировал повестки. Рэпер оперативно выпустил пост о том, что это не так, и явился на срочную службу.

Поклонницы рэпера начали публиковать шуточные видео, посвященные уходу кумира в армию. Одни показывают, как делают дембельский календарь, другие обещают дождаться кумира. На маркетплейсах появились пластиковые фигурки рэпера в военной форме и обложки на паспорт с фразой: «Вы говорите: „Макан“ — я кричу: „Годен“».

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
