Споткнетесь уже на 3 вопросе: вы Конституцию знаете или ваши документы — это усы, лапы и хвост?

Споткнетесь уже на 3 вопросе: вы Конституцию знаете или ваши документы — это усы, лапы и хвост?

Мало кто дочитывал эту тоненькую книжицу до конца

110
До какой страницы прочитали Конституцию вы?

Источник:

Яромир Романов / E1.RU

До какой страницы прочитали Конституцию вы?

Источник:

Яромир Романов / E1.RU

12 декабря в России отмечается День Конституции, и сегодня, как и во все предыдущие годы, вы наверняка будете то тут, то там видеть поздравления с этим государственным праздником, который, к сожалению, так и не стал выходным.

Но что стоит за этими поздравлениями? Знаете ли вы, с чем вообще нас поздравляют и насколько это значимый праздник? А может быть, вы из тех, кто каждое утро начинает с чтения Конституции? У нас есть один верный способ это проверить. Для нашего сегодняшнего теста мы подготовили 10 не самых простых вопросов, на которых споткнется каждый второй. А вы пройдете его без ошибок?

Пройден 18 раз
1 / 10

Что означает слово конституция в переводе с латыни?

  • Основной закон

  • Устройство, установление

  • Верховный указ

  • Власть народа

2 / 10

В каком году приняли Конституцию РФ?

  • В 1990 году

  • В 1993 году

  • В 1991 году

  • В 2020 году

3 / 10

Какой язык использовался при составлении первоначального текста Конституции РФ?

  • Только русский

  • Русский и английский

  • Русский, с параллельным переводом на языки субъектов России

  • Текст составлялся на латыни как юридическом языке

4 / 10

Сколько раз в истории России вносились правки в Конституцию?

  • Один раз — в 2020 году

  • Два раза — в 2008 и 2014 годах

  • Три раза — в 2008, 2014 и 2020 годах

  • Более пяти раз

5 / 10

Перед принятием первой Конституции Борис Ельцин убрал из нее одну должность. Какую?

  • Председатель Конституционного суда

  • Вице-президент

  • Глава Совета безопасности

  • Председатель Счетной палаты

6 / 10

Кто считается источником власти в России?

  • Президент РФ

  • Президент и Федеральное собрание

  • Многонациональный народ

  • Государственная дума

7 / 10

Какая религия считается государственной?

  • Христианство

  • Все, которые исповедуются на территории страны

  • Православие

  • Никакая

8 / 10

Конституция существует только в одном оригинальном варианте, а все прочие — это копии. Ее используют при инаугурации главы государства. Из какого материала выполнена ее обложка?

  • Из натуральной кожи варана

  • Из натуральной кожи крокодила

  • Из дерматина

  • Из натуральной кожи свиньи

9 / 10

Где успел побывать экземпляр Конституции РФ?

  • На дне Марианской впадины

  • На вершине Эвереста

  • В Антарктиде на станции «Восток»

  • На Международной космической станции

10 / 10

Не у всех стран есть Конституция. Где ее нет?

  • В Индии

  • В Великобритании

  • Во Франции

  • В Финляндии

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Конституция Школа Знания
Гость
19 минут
Конституция — это бумага, а вера в неё важна.
Гость
19 минут
В СССР конституция была символом веры.
