Споткнетесь уже на 3 вопросе: вы Конституцию знаете или ваши документы — это усы, лапы и хвост?

12 декабря в России отмечается День Конституции , и сегодня, как и во все предыдущие годы, вы наверняка будете то тут, то там видеть поздравления с этим государственным праздником, который, к сожалению, так и не стал выходным.

Но что стоит за этими поздравлениями? Знаете ли вы, с чем вообще нас поздравляют и насколько это значимый праздник? А может быть, вы из тех, кто каждое утро начинает с чтения Конституции? У нас есть один верный способ это проверить. Для нашего сегодняшнего теста мы подготовили 10 не самых простых вопросов, на которых споткнется каждый второй. А вы пройдете его без ошибок?