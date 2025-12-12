Споткнетесь уже на 3 вопросе: вы Конституцию знаете или ваши документы — это усы, лапы и хвост?

12 декабря в России отмечается День Конституции, и сегодня, как и во все предыдущие годы, вы наверняка будете то тут, то там видеть поздравления с этим государственным праздником, который, к сожалению, так и не стал выходным.
Но что стоит за этими поздравлениями? Знаете ли вы, с чем вообще нас поздравляют и насколько это значимый праздник? А может быть, вы из тех, кто каждое утро начинает с чтения Конституции? У нас есть один верный способ это проверить. Для нашего сегодняшнего теста мы подготовили 10 не самых простых вопросов, на которых споткнется каждый второй. А вы пройдете его без ошибок?
Что означает слово конституция в переводе с латыни?
Основной закон
Устройство, установление
Верховный указ
Власть народа
В каком году приняли Конституцию РФ?
В 1990 году
В 1993 году
В 1991 году
В 2020 году
Какой язык использовался при составлении первоначального текста Конституции РФ?
Только русский
Русский и английский
Русский, с параллельным переводом на языки субъектов России
Текст составлялся на латыни как юридическом языке
Сколько раз в истории России вносились правки в Конституцию?
Один раз — в 2020 году
Два раза — в 2008 и 2014 годах
Три раза — в 2008, 2014 и 2020 годах
Более пяти раз
Перед принятием первой Конституции Борис Ельцин убрал из нее одну должность. Какую?
Председатель Конституционного суда
Вице-президент
Глава Совета безопасности
Председатель Счетной палаты
Кто считается источником власти в России?
Президент РФ
Президент и Федеральное собрание
Многонациональный народ
Государственная дума
Какая религия считается государственной?
Христианство
Все, которые исповедуются на территории страны
Православие
Никакая
Конституция существует только в одном оригинальном варианте, а все прочие — это копии. Ее используют при инаугурации главы государства. Из какого материала выполнена ее обложка?
Из натуральной кожи варана
Из натуральной кожи крокодила
Из дерматина
Из натуральной кожи свиньи
Где успел побывать экземпляр Конституции РФ?
На дне Марианской впадины
На вершине Эвереста
В Антарктиде на станции «Восток»
На Международной космической станции
Не у всех стран есть Конституция. Где ее нет?
В Индии
В Великобритании
Во Франции
В Финляндии