«Вы обалдели? Я живу здесь!» Идем в гости в квартиру Коляна из «Реальных пацанов» — сейчас сюда водят экскурсии

Та самая кухня, где ругались Марина и Арменка Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Даже если не предупредив привести сюда человека, он поймет, где оказался. Кажется, что вот-вот в коридор выйдет тетя Марина и начнет ругаться. «Квартира Коляна» в Перми — место жительства главного героя «Реальных пацанов», место съемок огромного количества эпизодов сериала — уже несколько лет работает как музей, фанаты приходят сюда на экскурсии. В преддверии съемок нового сезона (да! На ТНТ анонсировали продолжение истории) наши коллеги из 59.RU побывали здесь в гостях, познакомились с настоящим хозяином квартиры и обсудили ее дальнейшую судьбу: Дом грузчика, где находится жилье, аварийный.

«Квартира Коляна» находится на первом этаже красивого, но старенького дома на Толмачева, 11 — знаменитого пермского Дома грузчика, построенного как общежитие для работников Камского пароходства в стиле позднего советского конструктивизма. В квартире нас встретил ее хозяин Андрей Солодовников, предварительно включив на колонке главную тему из сериала. Эта «двушка» с Андреем буквально всю жизнь — сначала он жил там с родителями. В 1997 году ему исполнилось 17 лет, он поступил в ПГНИУ и родители оставили жилплощадь ему.

Андрей Солодовников жил в этой квартире с детства до 2016 года Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Молодой, в двухкомнатной квартире возле университета. В те времена здесь всегда было весело. Такая была „блатхата“. Кавээнщики будущие и действующие здесь частенько бывали, — вспоминает Андрей. — Ноябрь, сидеть на лавках холодно — приходили в теплое помещение. Знали, что здесь всегда примут, здесь все было по-доброму. Полиция приезжала на шум всего два раза».

Среди гостей были и братья Наумовы, они жили неподалеку. С Дмитрием, братом актера Николая Наумова, Андрей был более близок — учились в одной школе и были приятелями.

Квартира находится в памятнике архитектуры — Доме грузчика Источник: Калмаков Тимофей Окна из «Квартиры Коляна» выходят во двор Источник: Калмаков Тимофей

«Ребята творческие, денег нет»

По окончании университета Андрей остался в «блатхате», впрочем, тогда жизнь была уже поспокойнее. Но в 2009 году о месте сбора кавээнщиков снова вспомнили. Тогда оператор «Реальных пацанов» и Николай Наумов пришли к Андрею в гости и попросили сдать жилье для съемок московского проекта. Уточнили, что «халупа» Андрея идеально подходит. На такую формулировку хозяин не обиделся: понимал, что с 80-х ремонт там никто не делал, и быстро согласился помочь. К тому же времени съемочной группе нужно было немного.

«Вначале они напросились на пилотные съемки на два дня. Я подумал, что ребята творческие — денег нет, надо помогать, — объясняет 59.RU Андрей. — Средства закончились на этапе аренды камер, света, микрофонов, на гонорар актерам уже денег не хватило, актерский состав без кастинга практически набирался. Думал тогда, что они рекламу снимают. Вот ключи, приходите, снимайте».

Так выглядела комната во время съемок Источник: Телеканал «ТНТ», «Реальные пацаны» / Vk.com, Здесь Колян делал записи для своего видеодневника Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Приехали тогда на съемки девять человек — актеры, операторы, режиссер. Ни гримера, ни костюмера у проекта не было. Вечером первого дня съемок Андрей, Марина Федункив и Николай Наумов разговорились на кухне — только тогда хозяин квартиры узнал, что снимают ребята сериал.

Андрей спокойно жил в своей квартире, но через полгода ему снова позвонили старые знакомые. Похвастались, что проект утвердили, выделили деньги и им срочно нужна его квартира, чтобы за два месяца лета снять сериал.

«Я говорю: „Вы что, обалдели? Какие два месяца? Я живу здесь! Я вам помог, деньги сейчас есть у вас“. В общем, я им отказал, — рассказал хозяин „блатхаты“. — Они давай сюда ходить, меня уговаривать, прямо вцепились в эту квартиру, начали по ушам ездить: „Ты ничего не понимаешь, эта квартира фартовая . Снимем тебе другую на эти два месяца. Вот какую захочешь, такую и снимем — только нас сюда впусти“. А я тогда даже не знал, сколько квартира стоит».

Андрей вспоминает, как начинался сериал Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В итоге Андрей сдал команде квартиру, брал около 10 тысяч рублей за месяц. Взамен ему арендовали жилье на Парковом, но им он остался недоволен — жил в девятиэтажке на последнем этаже, до которого лифт не ходил.

Новый уровень

Первый сезон снимали уже большим составом — в квартиру приезжали около 40 человек. После его выхода руководство ТНТ попросило снимать историю дальше. Поэтому с 2010 по 2012-й, в течение трех лет, Андрей периодически съезжал со своей квартиры. Однажды он освободил ее даже не под съемки, а под хранение аппаратуры. За это он переживал лично: вдруг дверь вскроют и все заберут. Тогда уже многие знали, где находится съемочная квартира.

«Еще не было приложений такси, и по сценарию Зоя Бербер звонила в таксопарк по телефону и говорила адрес, так было несколько раз. Один раз был кадр с адресником. Все знают, что сериал „трушный“, все честно. Люди, которые хотели попасть на съемочные площадки, при просмотре все подметили и начали приходить. Уже в десятые годы мне в окна стучались, спрашивали, здесь ли снимались. Приходили несколько раз письма на имя Коли, я ему передавал ».

Андрей уехал из Дома грузчика в 2016 году, с 2015 по 2019 год там жил его друг. Летом 2021-го команда проекта приезжала в последний раз, арендовала квартиру на две недели под съемки девятого сезона. Тогда, как говорит Андрей, он поумнел и сделал стоимость аренды в несколько раз выше.

Как квартира стала музеем

«Это как бы жизнь подсказала. Все происходит не когда мы решим, а когда мы решимся, да?» — отвечает Андрей на наш вопрос об открытии музея.

Это произошло в 2019 году. В Пермь приехали коллеги приятелей Андрея, попросили показать место съемок. Потом приезжали другие люди — и еще, и еще. Андрей показывал квартиру, но денег не брал. А однажды подумал: если люди хотят попасть на съемочную площадку, значит, у них есть такая возможность. Он же уделяет им время, рассказывает. Тогда квартира и стала музеем — отметку сделали на «2ГИС», Андрей завел странички пространства во «ВКонтакте» и на сайтах объявлений.

Первыми гостями «официального» музея стали москвичи, а дальше туристы приезжали снова и снова. Но из-за ковида, в феврале 2020-го, экскурсии решили прервать. Когда же ковидные ограничения сняли, на «Квартиру Коляна» обрушился поток гостей.

Фото сделано во время съемок сериала Источник: kinopoisk.ru, студия «Гуд Стори Медиа», режиссер Жанна Кадникова На кухне поменялись лишь детали Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Съемочный процесс Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ» В последние годы на этой кухне бывают только хозяин, экскурсоводы и туристы Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Первое время Андрей рассказывал о связи своего жилья и «Реальных пацанов» сам. Его рабочая позиция была около двери в спальне — он так часто там стоял, что протер штанами обои, осталось пятно. В 2023 году Андрей обратился к знакомым с географического факультета и попросил подобрать экскурсоводов в помощь. С тех пор они продолжают работать в квартире, Андрей говорит, что один из его сотрудников смог за лето накопить на айфон — настолько много было клиентов. А 2024-й стал первым годом, когда не было ни одного дня без посещений.

Когда Андрей сам вел экскурсии, он стоял у этой стены и рассказывал историю о начале съемок Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Оцените, как часто он это делал за два года Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Я понял, что мы еще будем работать, потому что приходит молодежь, вся аудитория — от 14 до 50 лет, — говорит Андрей. — Страна меняется, но никуда не деть воспоминания. А у нас всё здесь застыло. Многие приходят и вспоминают: „У меня такая же люстра была, такие же плитка и ковер“. Я смотрю на реакцию гостей и вижу, что они уходят с позитивными эмоциями. И вот как люди перестанут отсюда уходить с улыбкой, мы сразу же закроемся ».

«Здесь я познакомился со всей страной»

Экскурсия для одной группы длится 30 минут — за это время экскурсоводы успевают рассказать историю и показать все открытые комнаты (одна закрыта под склад), билет стоит 300 рублей. За один раз Андрей старается не пускать больше 10 человек, чтобы всем было комфортно. Тех, кто особенно настаивает на крупных группах, предупреждает, что будет тесно.

Андрей развесил свои фото с актерами, читай — старыми знакомыми Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU И кадры из первого сезона Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

« Этим летом впервые начали отказывать нашим гостям . Мы понимали, что квартира не резиновая. Поэтому с новогодних каникул хотим увеличить цены — возможно, так будет поменьше гостей. Нам очень неприятно отказывать», — объявил Андрей. — Я всегда говорю, что мы не виноваты, что сериал такой популярный, а квартира маленькая . Но могу сказать, что 99% зрителей сериала «Реальные пацаны» — очень приятные люди. Здесь я познакомился со всей страной и странами ближнего зарубежья — приезжали белорусы, казахи, узбеки, армяне».

Так у Андрея появился товарищ из Астрахани — они уже летали друг к другу в гости. По наблюдениям хозяина квартиры, земляков приходит порядка 7%, в основном приезжают посмотреть, где снимался сериал, гости региона.

Игорь Ознобихин и Николай Наумов в коридоре съемочной квартиры Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ» Сейчас она выглядит так Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Будет ли квартира задействована для нового сезона, не знаю. Это зависит от сценария, и это всегда было не согласовано со мной. Они понимали квартиру как их собственность, — рассказывает Андрей. — Я желаю ребятам только успеха в новом сезоне. Мы так или иначе все в этой лодке. Музей работает на популярность сериала».

Туманное будущее дома

Квартира находится в памятнике архитектуры краевого значения, Доме грузчика. Его строили с 1929 по 1953 годы, в несколько подходов, для грузчиков и водителей порта. Из-за того, что подъезды возводили в разные годы, двери и окна в доме отличаются.

22 октября 2020 года дом признали аварийным и включили в региональную программу по переселению из аварийного жилья на 2025–2031 годы. Так как он признан памятником, снести его не могут, но расселить из-за того, что он становится опасным, обязаны. После дом могут реконструировать, и если музей-квартира и сохранится, то уже в обновленных стенах.

Пока же жители пытаются решать насущные вопросы. «В некоторых квартирах в пятом подъезде до сих пор нет отопления, хотя у нас тепло. Соседи писали об этом 27 ноября», — читает Андрей при 59.RU чат дома.