НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -9

4 м/c,

сев.

 744мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Развлечения Истории «Вы обалдели? Я живу здесь!» Идем в гости в квартиру Коляна из «Реальных пацанов» — сейчас сюда водят экскурсии

«Вы обалдели? Я живу здесь!» Идем в гости в квартиру Коляна из «Реальных пацанов» — сейчас сюда водят экскурсии

В преддверии выхода 11 сезона сходили в одну из самых запоминающихся съемочных локаций и душевно поболтали с хозяином

316
Та самая кухня, где ругались Марина и Арменка | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUТа самая кухня, где ругались Марина и Арменка | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Та самая кухня, где ругались Марина и Арменка

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Даже если не предупредив привести сюда человека, он поймет, где оказался. Кажется, что вот-вот в коридор выйдет тетя Марина и начнет ругаться. «Квартира Коляна» в Перми — место жительства главного героя «Реальных пацанов», место съемок огромного количества эпизодов сериала — уже несколько лет работает как музей, фанаты приходят сюда на экскурсии. В преддверии съемок нового сезона (да! На ТНТ анонсировали продолжение истории) наши коллеги из 59.RU побывали здесь в гостях, познакомились с настоящим хозяином квартиры и обсудили ее дальнейшую судьбу: Дом грузчика, где находится жилье, аварийный.

«Квартира Коляна» находится на первом этаже красивого, но старенького дома на Толмачева, 11 — знаменитого пермского Дома грузчика, построенного как общежитие для работников Камского пароходства в стиле позднего советского конструктивизма. В квартире нас встретил ее хозяин Андрей Солодовников, предварительно включив на колонке главную тему из сериала. Эта «двушка» с Андреем буквально всю жизнь — сначала он жил там с родителями. В 1997 году ему исполнилось 17 лет, он поступил в ПГНИУ и родители оставили жилплощадь ему.

Андрей Солодовников жил в этой квартире с детства до 2016 года | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАндрей Солодовников жил в этой квартире с детства до 2016 года | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Андрей Солодовников жил в этой квартире с детства до 2016 года

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

«Молодой, в двухкомнатной квартире возле университета. В те времена здесь всегда было весело. Такая была „блатхата“. Кавээнщики будущие и действующие здесь частенько бывали, — вспоминает Андрей. — Ноябрь, сидеть на лавках холодно — приходили в теплое помещение. Знали, что здесь всегда примут, здесь все было по-доброму. Полиция приезжала на шум всего два раза».

Среди гостей были и братья Наумовы, они жили неподалеку. С Дмитрием, братом актера Николая Наумова, Андрей был более близок — учились в одной школе и были приятелями.

Квартира находится в памятнике архитектуры&nbsp;— Доме грузчика | Источник: Калмаков ТимофейКвартира находится в памятнике архитектуры&nbsp;— Доме грузчика | Источник: Калмаков Тимофей

Квартира находится в памятнике архитектуры — Доме грузчика

Источник:
Калмаков Тимофей
Окна из «Квартиры Коляна» выходят во двор | Источник: Калмаков ТимофейОкна из «Квартиры Коляна» выходят во двор | Источник: Калмаков Тимофей

Окна из «Квартиры Коляна» выходят во двор

Источник:
Калмаков Тимофей

«Ребята творческие, денег нет»

По окончании университета Андрей остался в «блатхате», впрочем, тогда жизнь была уже поспокойнее. Но в 2009 году о месте сбора кавээнщиков снова вспомнили. Тогда оператор «Реальных пацанов» и Николай Наумов пришли к Андрею в гости и попросили сдать жилье для съемок московского проекта. Уточнили, что «халупа» Андрея идеально подходит. На такую формулировку хозяин не обиделся: понимал, что с 80-х ремонт там никто не делал, и быстро согласился помочь. К тому же времени съемочной группе нужно было немного.

«Вначале они напросились на пилотные съемки на два дня. Я подумал, что ребята творческие — денег нет, надо помогать, — объясняет 59.RU Андрей. — Средства закончились на этапе аренды камер, света, микрофонов, на гонорар актерам уже денег не хватило, актерский состав без кастинга практически набирался. Думал тогда, что они рекламу снимают. Вот ключи, приходите, снимайте».

Разглядываем стол из прошлого | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUРазглядываем стол из прошлого | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
У вас наверняка были такие же | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUУ вас наверняка были такие же | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
В отличие от остального интерьера, двери достаточно свежие, но их для антуража пришлось залить кофе | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВ отличие от остального интерьера, двери достаточно свежие, но их для антуража пришлось залить кофе | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Груша из комнаты Коляна | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUГруша из комнаты Коляна | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+2
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А это совсем юный Николай Наумов | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА это совсем юный Николай Наумов | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Так выглядела комната во время съемок | Источник: Телеканал «ТНТ», «Реальные пацаны» / Vk.com, Так выглядела комната во время съемок | Источник: Телеканал «ТНТ», «Реальные пацаны» / Vk.com,

Так выглядела комната во время съемок

Источник:

Телеканал «ТНТ», «Реальные пацаны» / Vk.com,

Здесь Колян делал записи для своего видеодневника | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЗдесь Колян делал записи для своего видеодневника | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Здесь Колян делал записи для своего видеодневника

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Приехали тогда на съемки девять человек — актеры, операторы, режиссер. Ни гримера, ни костюмера у проекта не было. Вечером первого дня съемок Андрей, Марина Федункив и Николай Наумов разговорились на кухне — только тогда хозяин квартиры узнал, что снимают ребята сериал.

Андрей спокойно жил в своей квартире, но через полгода ему снова позвонили старые знакомые. Похвастались, что проект утвердили, выделили деньги и им срочно нужна его квартира, чтобы за два месяца лета снять сериал.

«Я говорю: „Вы что, обалдели? Какие два месяца? Я живу здесь! Я вам помог, деньги сейчас есть у вас“. В общем, я им отказал, — рассказал хозяин „блатхаты“. — Они давай сюда ходить, меня уговаривать, прямо вцепились в эту квартиру, начали по ушам ездить: „Ты ничего не понимаешь, эта квартира фартовая. Снимем тебе другую на эти два месяца. Вот какую захочешь, такую и снимем — только нас сюда впусти“. А я тогда даже не знал, сколько квартира стоит».

Андрей вспоминает, как начинался сериал | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАндрей вспоминает, как начинался сериал | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Андрей вспоминает, как начинался сериал

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

В итоге Андрей сдал команде квартиру, брал около 10 тысяч рублей за месяц. Взамен ему арендовали жилье на Парковом, но им он остался недоволен — жил в девятиэтажке на последнем этаже, до которого лифт не ходил.

Новый уровень

Первый сезон снимали уже большим составом — в квартиру приезжали около 40 человек. После его выхода руководство ТНТ попросило снимать историю дальше. Поэтому с 2010 по 2012-й, в течение трех лет, Андрей периодически съезжал со своей квартиры. Однажды он освободил ее даже не под съемки, а под хранение аппаратуры. За это он переживал лично: вдруг дверь вскроют и все заберут. Тогда уже многие знали, где находится съемочная квартира.

«Еще не было приложений такси, и по сценарию Зоя Бербер звонила в таксопарк по телефону и говорила адрес, так было несколько раз. Один раз был кадр с адресником. Все знают, что сериал „трушный“, все честно. Люди, которые хотели попасть на съемочные площадки, при просмотре все подметили и начали приходить. Уже в десятые годы мне в окна стучались, спрашивали, здесь ли снимались. Приходили несколько раз письма на имя Коли, я ему передавал».

Гости передают приветы друг другу через стену туалета | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUГости передают приветы друг другу через стену туалета | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Сколько городов насчитали? | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUСколько городов насчитали? | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
В ванной | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВ ванной | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Здесь сцены почти не снимали&nbsp;— только парочку с Мариной Федункив, которая выглядывала из-за шторки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЗдесь сцены почти не снимали&nbsp;— только парочку с Мариной Федункив, которая выглядывала из-за шторки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Мало где есть ванные комнаты с окнами | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUМало где есть ванные комнаты с окнами | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Андрей уехал из Дома грузчика в 2016 году, с 2015 по 2019 год там жил его друг. Летом 2021-го команда проекта приезжала в последний раз, арендовала квартиру на две недели под съемки девятого сезона. Тогда, как говорит Андрей, он поумнел и сделал стоимость аренды в несколько раз выше.

Как квартира стала музеем

«Это как бы жизнь подсказала. Все происходит не когда мы решим, а когда мы решимся, да?» — отвечает Андрей на наш вопрос об открытии музея.

Это произошло в 2019 году. В Пермь приехали коллеги приятелей Андрея, попросили показать место съемок. Потом приезжали другие люди — и еще, и еще. Андрей показывал квартиру, но денег не брал. А однажды подумал: если люди хотят попасть на съемочную площадку, значит, у них есть такая возможность. Он же уделяет им время, рассказывает. Тогда квартира и стала музеем — отметку сделали на «2ГИС», Андрей завел странички пространства во «ВКонтакте» и на сайтах объявлений.

Всем знакомый коридор | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВсем знакомый коридор | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
По телефону звонить нельзя&nbsp;— он отключен от розетки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПо телефону звонить нельзя&nbsp;— он отключен от розетки | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
После экскурсии гости ищут город, откуда приехали и оставляют на нем флажок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПосле экскурсии гости ищут город, откуда приехали и оставляют на нем флажок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Первыми гостями «официального» музея стали москвичи, а дальше туристы приезжали снова и снова. Но из-за ковида, в феврале 2020-го, экскурсии решили прервать. Когда же ковидные ограничения сняли, на «Квартиру Коляна» обрушился поток гостей.

Фото сделано во время съемок сериала | Источник: kinopoisk.ru, студия «Гуд Стори Медиа», режиссер Жанна КадниковаФото сделано во время съемок сериала | Источник: kinopoisk.ru, студия «Гуд Стори Медиа», режиссер Жанна Кадникова

Фото сделано во время съемок сериала

Источник:

kinopoisk.ru, студия «Гуд Стори Медиа», режиссер Жанна Кадникова

На кухне поменялись лишь детали | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUНа кухне поменялись лишь детали | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

На кухне поменялись лишь детали

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Коньяк на столе бутафорский | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUКоньяк на столе бутафорский | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А вот соленья настоящие | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА вот соленья настоящие | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Поразглядываем кухню в деталях? | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUПоразглядываем кухню в деталях? | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Вода в кранах есть | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВода в кранах есть | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Вспомнил&nbsp;— прослезился, как говорится | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВспомнил&nbsp;— прослезился, как говорится | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+2
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Захотелось налепить пельмени | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUЗахотелось налепить пельмени | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Съемочный процесс | Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»Съемочный процесс | Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»

Съемочный процесс

Источник:

Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»

В последние годы на этой кухне бывают только хозяин, экскурсоводы и туристы | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUВ последние годы на этой кухне бывают только хозяин, экскурсоводы и туристы | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В последние годы на этой кухне бывают только хозяин, экскурсоводы и туристы

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Первое время Андрей рассказывал о связи своего жилья и «Реальных пацанов» сам. Его рабочая позиция была около двери в спальне — он так часто там стоял, что протер штанами обои, осталось пятно. В 2023 году Андрей обратился к знакомым с географического факультета и попросил подобрать экскурсоводов в помощь. С тех пор они продолжают работать в квартире, Андрей говорит, что один из его сотрудников смог за лето накопить на айфон — настолько много было клиентов. А 2024-й стал первым годом, когда не было ни одного дня без посещений.

Когда Андрей сам вел экскурсии, он стоял у этой стены и рассказывал историю о начале съемок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUКогда Андрей сам вел экскурсии, он стоял у этой стены и рассказывал историю о начале съемок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Когда Андрей сам вел экскурсии, он стоял у этой стены и рассказывал историю о начале съемок

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Оцените, как часто он это делал за два года | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUОцените, как часто он это делал за два года | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Оцените, как часто он это делал за два года

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

«Я понял, что мы еще будем работать, потому что приходит молодежь, вся аудитория — от 14 до 50 лет, — говорит Андрей. — Страна меняется, но никуда не деть воспоминания. А у нас всё здесь застыло. Многие приходят и вспоминают: „У меня такая же люстра была, такие же плитка и ковер“. Я смотрю на реакцию гостей и вижу, что они уходят с позитивными эмоциями. И вот как люди перестанут отсюда уходить с улыбкой, мы сразу же закроемся».

«Здесь я познакомился со всей страной»

Экскурсия для одной группы длится 30 минут — за это время экскурсоводы успевают рассказать историю и показать все открытые комнаты (одна закрыта под склад), билет стоит 300 рублей. За один раз Андрей старается не пускать больше 10 человек, чтобы всем было комфортно. Тех, кто особенно настаивает на крупных группах, предупреждает, что будет тесно.

Андрей развесил свои фото с актерами, читай&nbsp;— старыми знакомыми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАндрей развесил свои фото с актерами, читай&nbsp;— старыми знакомыми | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Андрей развесил свои фото с актерами, читай — старыми знакомыми

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

И кадры из первого сезона | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИ кадры из первого сезона | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

И кадры из первого сезона

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

«Этим летом впервые начали отказывать нашим гостям. Мы понимали, что квартира не резиновая. Поэтому с новогодних каникул хотим увеличить цены — возможно, так будет поменьше гостей. Нам очень неприятно отказывать», — объявил Андрей. — Я всегда говорю, что мы не виноваты, что сериал такой популярный, а квартира маленькая. Но могу сказать, что 99% зрителей сериала «Реальные пацаны» — очень приятные люди. Здесь я познакомился со всей страной и странами ближнего зарубежья — приезжали белорусы, казахи, узбеки, армяне».

Так у Андрея появился товарищ из Астрахани — они уже летали друг к другу в гости. По наблюдениям хозяина квартиры, земляков приходит порядка 7%, в основном приезжают посмотреть, где снимался сериал, гости региона.

Игорь Ознобихин и Николай Наумов в коридоре съемочной квартиры | Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»Игорь Ознобихин и Николай Наумов в коридоре съемочной квартиры | Источник: Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»

Игорь Ознобихин и Николай Наумов в коридоре съемочной квартиры

Источник:

Реальные пацаны / Vk, телеканал «ТНТ»

Сейчас она выглядит так | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUСейчас она выглядит так | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Сейчас она выглядит так

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

«Будет ли квартира задействована для нового сезона, не знаю. Это зависит от сценария, и это всегда было не согласовано со мной. Они понимали квартиру как их собственность, — рассказывает Андрей. — Я желаю ребятам только успеха в новом сезоне. Мы так или иначе все в этой лодке. Музей работает на популярность сериала».

Туманное будущее дома

Квартира находится в памятнике архитектуры краевого значения, Доме грузчика. Его строили с 1929 по 1953 годы, в несколько подходов, для грузчиков и водителей порта. Из-за того, что подъезды возводили в разные годы, двери и окна в доме отличаются.

Андрей говорит, что москвичи в восторге от таких антуражей | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUАндрей говорит, что москвичи в восторге от таких антуражей | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Отличительная особенность памятника | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUОтличительная особенность памятника | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
А здесь летом фотографируются молодожены | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUА здесь летом фотографируются молодожены | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUИсточник: Тимофей Калмаков / 59.RU
+1
Капитального ремонта здесь давно не было | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RUКапитального ремонта здесь давно не было | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

22 октября 2020 года дом признали аварийным и включили в региональную программу по переселению из аварийного жилья на 2025–2031 годы. Так как он признан памятником, снести его не могут, но расселить из-за того, что он становится опасным, обязаны. После дом могут реконструировать, и если музей-квартира и сохранится, то уже в обновленных стенах.

Пока же жители пытаются решать насущные вопросы. «В некоторых квартирах в пятом подъезде до сих пор нет отопления, хотя у нас тепло. Соседи писали об этом 27 ноября», — читает Андрей при 59.RU чат дома.

Также на нашем сайте вы можете пройти тест на знание сериала.

ПО ТЕМЕ
Наталья ПальниковаНаталья Пальникова
Наталья Пальникова
корреспондент раздела «Медицина»
Сериал Реальные пацаны Памятник архитектуры Музей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Коляну привет передайте, пусть порадуется, что его жильё стало таким популярным.
Гость
1 час
В натуре, классно, что такая атмосфера из сериала стала доступна для экскурсий. Спасибо за возможность заглянуть за кулисы!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление