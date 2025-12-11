НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Интервью «Мечтала сняться в этом проекте»: как живет участница шоу «Мама в 16» после родов в эфире — откровенное интервью

«Мечтала сняться в этом проекте»: как живет участница шоу «Мама в 16» после родов в эфире — откровенное интервью

Теперь она мечтает о лапочке-дочке

125
Первое семейное селфи Фомичевых после выездной регистрации | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойПервое семейное селфи Фомичевых после выездной регистрации | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Первое семейное селфи Фомичевых после выездной регистрации

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

Героиня четвертого сезона проекта «Мама в 16» (16+) на телеканале «Ю» Софья Фомичева из Большого Камня Приморского края родила в федеральном эфире в 17 лет и прославилась на всю страну. Сейчас ей 18, она замужем, воспитывает четырехмесячного сына Тимофея и продолжает уверенно смотреть в будущее.

«Мама в 16» — российское документальное реалити-шоу о несовершеннолетних школьницах, которые столкнулись с ранней беременностью и материнством. Каждый выпуск посвящен одной истории: будущая мама, ее семья, отношения с отцом ребенка, реакции окружающих, проблемы с учебой, финансами и взрослением.

Проект показывает, как подростки проходят через роды, бытовые трудности и попытки построить семью, и при этом стремится обратить внимание на вопросы полового воспитания, репродуктивного здоровья и поддержки молодых родителей.

История Софьи из Большого Камня оставила яркий след в памяти зрителей. Она началась с неожиданной беременности и фактически рейдерского захвата квартиры будущего отца ребенка, продолжилась бытовыми конфликтами на фоне постоянных финансовых трудностей и завершилась открытым финалом, который заставил аудиторию задуматься о будущем пары. Зрители так и не узнали, остались ли они вместе или расстались, как многие другие участники передачи.

После выхода выпуска она не исчезла: продолжила делиться своей жизнью в соцсетях, собрала собственное теплое комьюнити и стала тем редким примером участницы проекта, которая не растворилась в потоке интернет-событий.

Сегодня Софья — молодая мама, прилежная студентка колледжа и начинающий блогер, которая строит семью и постепенно преодолевает сложности взрослой жизни вместе с мужем Александром. О том, как изменилась ее жизнь после участия в шоу, как живет молодая мама сегодня и что осталось за кадром, героиня рассказала в интервью VLADIVOSTOK1.RU.

— Давай начнем с самого важного вопроса, который волнует всех зрителей твоего выпуска. Вы с Сашей по-прежнему вместе?

Да, мы вместе. Можно сказать, что всё, что было между нами в выпуске, стало противоположностью.

— После выхода серии в комментариях тебя чаще всего называли «наглой» и «пробивной». А в жизни ты такая же — держишь Сашу под каблуком?

Никто его под каблуком не держит! Мы разговариваем, договариваемся, подстраиваемся друг под друга, часто вразрез своим интересам, да. Разве в других семьях иначе?

Конечно, если это необходимо и никто другой не может справиться, я готова взять всё в свои руки. Но это не всегда так. В отношениях я стараюсь быть мягкой и понимающей, когда это нужно, а в некоторых ситуациях могу быть твердой и решительной. Но себя в обиду не дам — это точно, и помыкать собой не позволю.

— Ты вообще представляла себе, что однажды окажешься в «Мама в 16»? До беременности смотрела эту программу?

— Конечно! У меня даже есть старое видео — лет в 13 мы с подружками снимали ролик-пародию на «Беременна в 16» со мной в главной роли. Тогда я прямо мечтала оказаться в этом проекте. Каждую серию смотрела: в шесть вечера — всё, я дома, у телевизора. Мне очень нравилось.

С Сашей мы тоже пару раз включали, но он вечно засыпал. А сейчас, когда выходил наш четвертый сезон, мы все-все выпуски посмотрели вместе и с огромным удовольствием обсудили каждый.

Конечно, инициатором нашего участия в шоу была я. Мысль о том, что нужно написать письмо на передачу, появилась почти сразу после того, как увидела заветные две полоски на тесте.

— А Саша как отреагировал?

— Он сначала был категорически против. Говорил: «Меня с работы уволят, это кринж, да ну». А я ему: «Ничего страшного, всё уладим». Он еще не верил, что к нам вообще приедут из Москвы. Мы даже поспорили. Но когда съемочная группа реально приехала и постучалась к нам в квартиру, просто ошалел и сказал: «Я в шоке… Ну ладно, давайте сниматься». Так всё и началось.

Саша и Соня остаются вместе, несмотря на трудности родительства | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойСаша и Соня остаются вместе, несмотря на трудности родительства | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Саша и Соня остаются вместе, несмотря на трудности родительства

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Ты семье и друзьям заранее рассказала о съемках или для них это стало сюрпризом?

— Нам нельзя было вообще никому ничего рассказывать, но я всё равно написала анонс съемок в своем Telegram-канале. Тогда у меня было около 600 подписчиков, так что можно сказать, что весь Большой Камень задолго до выхода выпуска знал про выпуск из нашего города.

Мы не стали делать родителям сюрприз, но и разрешения не спрашивали. Поставили перед фактом: передаче — быть, и вы нам очень в ней нужны. Мама, конечно, сниматься не хотела. Говорила, что ее и отчима за такое уволят с завода. Но продюсеры с ней и руководством поговорили — в итоге она согласилась, хотя до последнего была против. Бабушку просила — она тоже отказалась, сказала, что очень стесняется, на камеру запинается, поэтому будет только с Тимофеем сидеть.

— В других сезонах у многих героинь в кадре участвовали подружки. А у тебя?

— Я хотела взять всех: Нику, Василису, Софу, Надю… В итоге только Надя всё-таки появилась в выпуске — на выписке. Она вообще сниматься не хотела, стеснялась, как моя бабушка. Приехала ко мне на выписку, даже не знала, что будет камера. Я ей: «Хочешь, заблюрим?» А она: «Сначала покажите, как я выгляжу».

Василиса тоже отказалась: сказала, что «в таком кринже» участвовать не будет. Софа хотела, но у нее работа, семейные дела. У Ники тоже не получилось.

— Сашин друг — он буквально стал звездой эпизода — согласился сразу?

— Да, Мишу даже уговаривать не пришлось. Он сразу сказал: «Да, конечно». Очень нас выручил. И правда стал любимцем зрителей — все его обожают. Момент, где мы с ним на лестнице разговариваем и он мне «выговаривает», что я у него друга увела, вообще завирусился в «ТикТоке». Из него сделали рэп-трек! Мы такого точно не ожидали.

Хотели втроем посмотреть премьеру на «Ю», но у него работа — буровая скважина. Поэтому на следующий день мы с Тимофеем к нему поехали и записали его реакцию.

— И как он отреагировал?

— Ой, Миша просто со всего смеялся. Мы даже пересматривали отдельные моменты по нескольку раз и не могли остановить смех.

— А девчонки после выхода ему не начали писать толпами? Он ведь теперь местный любимчик.

— Не знаю, если честно. Но даже если бы писали — всё мимо. Он счастливо женат. Они с женой нашего Тимофея просто обожают. Миша вообще укладывает его спать за пять минут! Сейчас, когда я на сессии во Владивостоке, они сами приходят помогать Саше. Приезжают, играют с Тимофеем, а иногда даже забирают его к себе, чтобы Саша мог отдохнуть.

Александр оказался очень нежным и любящим отцом | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойАлександр оказался очень нежным и любящим отцом | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Александр оказался очень нежным и любящим отцом

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Где сейчас работает Саша?

— На заводе. Еще подрабатывает на складе в «Пятёрочке». Раньше таксовал, но сейчас продает машину. Мы поставили перед собой задачу как можно скорее накопить денег, сделать ремонт, выкупить квартиру, продать ее и переехать в большой частный дом. Дом уже подобрали, осталось только накопить денег.

Многие говорят: «Вот, передача Сашу изменила». Но дело не в передаче — он очень изменился после рождения Тимофея. Есть выражение «люблю до луны и обратно» — так вот, Саша любит сына даже сильнее. Он готов сделать что угодно, пойти на любые шаги, лишь бы Тимоше было хорошо.

— Контраст с первыми минутами выпуска, где он говорил, что не хочет ребенка, конечно, огромный.

— Честно, Саша — классный папа. Он справляется. Ему помогает моя мама, его мама, бабушка. Бабушка вообще может позвонить, сказать: «Саша, хочешь, я на часок заберу Тимофея, а ты отдохни?»

— Ты не переживала, что он не справится?

— Вначале да, было трудно. Первое время Саша почти не хотел помогать: его раздражали крики, подгузники — всё это. Очень боялся держать сына на руках, особенно когда он был совсем маленький. Переживал, что сделает что-то не так.

Со временем всё изменилось, и я спокойно уехала учиться во Владивосток, оставив сына с Сашей. Однажды мы разговаривали по телефону, и вдруг Тимофей заплакал. Саша тут же сказал: «Всё, Соня, мой маленький сын плачет, я пойду его успокою, потом продолжим разговор». Или вот еще случай: однажды утром муж сообщил мне: «Проснулся в шесть, покормил, и мы снова уснули до десяти».

Он настолько его любит, честно, даже больше, чем меня. Он сам так говорит. Я спрашиваю: «Кого сильнее любишь — меня или Тимофея?» А он: «Соня, без обид, но сына больше».

Александр и Софья с сыном Тимофеем | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойАлександр и Софья с сыном Тимофеем | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Александр и Софья с сыном Тимофеем

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Как тебе далась роль молодой мамы? Как удается сохранять нервы?

— На удивление, мне было несложно. Многие говорят, что для моего возраста я очень хорошая мама. Когда Тимофей родился, я ничего не умела — ни пеленать, ни кормить. Но как-то всё само пришло: сразу спокойно взяла его на руки, спокойно запеленала, покормила.

Что касается ночей, мы приучили сына к режиму, чтобы он засыпал в девять вечера и спал до семи утра, ночью не просил кушать. Саша научил его самозасыпанию, а я соблюдала режим по времени. Сейчас, правда, начали резаться зубы, и он снова просыпается.

— Ты в соцсетях открыто говоришь, что довольно рано прекратила грудное вскармливание. Почему так получилось? И был ли хейт из-за этого?

— Из-за съемок я перестала кормить грудью: примерно с полутора месяцев мы перешли на смесь. Примерно через месяц после родов Тимофею стало не хватать молока. Мы пришли к педиатру, она сказала докармливать смесью и посоветовала, какой именно. Мы купили очень хорошую, которой даже у нас в Большом Камне нет — ездим за ней в соседний город.

Я подумала, что если сын на смеси, то нет смысла мучиться с кормлением. Молоко постоянно подтекало, это раздражало. Я решила закончить кормить. Мама сначала была против, говорила: «Я тебя грудью кормила и брата тоже, это важно», но потом всё-таки согласилась. Сказала, главное, чтобы ребенку подходило питание.

И еще у нас была история: мама принесла в роддом красную икру, я поела, и у Тимофея появилась ярко-красная сыпь по всему телу. Причем долго — почти две недели. Мы уже не понимали, что происходит, пока педиатр не спросила, что я ела. Когда услышала про икру, она всплеснула руками: «Соня, ну это же красное! На грудном вскармливании нельзя ни красное, ни оранжевое, ни цитрусы».

В итоге мы окончательно перешли на смесь. И, честно, жить стало в разы проще: ночью не надо вставать — ребенок наедается за день и хорошо спит.

А хейтеров раздражает не то, что я не кормлю грудью, а что уделяю время себе: хожу на маникюр, наращиваю ресницы, гуляю с подругами, веду эфиры. Что выгляжу так же, как до родов. Мои близкие считают, что отдохнувшая и счастливая мама — залог здоровья и счастья ребенка, поэтому я окружена любовью и заботой со всех сторон. А зависть — это плохо.

— Помнишь момент, когда узнала, что беременна?

— Конечно, помню! У меня была задержка примерно на неделю. Сделала тест — две полоски. Перепугалась, подождала еще неделю, сделала второй — одна полоска. Я тогда решила, что это какой-то гормональный сбой, и успокоилась.

А потом Саша был на смене, и я пошла с подружкой в кафе. Она заметила, что меня тянет на рыбу, а меня вообще невозможно заставить ее есть. Я сама в шоке была: «Что-то не то…» Она говорит: «Пошли тест купим, посмотрим, что там».

Мы купили тест, погуляли, пришли ко мне. Я его делаю — и сразу две яркие полоски. У меня паника, слезы: «Что мне теперь делать?» И дальше уже закрутилось — вы всё видели в выпуске.

— На кого Тимофей больше похож — на тебя или Сашу?

— На Сашу — 100%. Когда только родился, был такой опухший и реально похож на Сашиного папу. Потом стал похож на Сашиного брата, но его в выпуске не было, он в рейсе тогда находился. А сейчас прям копия Саша. Хотя мама говорит, что разрез глаз мой.

— Детей еще планируете?

— Да, хочу Аделину. Саше говорю: «Давай погодок сделаем». Он: «Нет, мы не справимся». Я говорю: «Справимся». Он: «Через шесть лет». Ну ладно, значит, когда Тимофей в садик пойдет.

Ребята обожают «беременную» фотосессию для телеканала «Ю» | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойРебята обожают «беременную» фотосессию для телеканала «Ю» | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Ребята обожают «беременную» фотосессию для телеканала «Ю»

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Какой момент съемок запомнился больше всего?

— Конечно, та самая ссора из-за второго скрининга, когда мы узнавали пол. В выпуске показали смягченный вариант. На самом деле мы поругались намного сильнее. Я хотела девочку, он — мальчика. Мы реально очень жестко разошлись, даже оператор был в шоке.

Саша ушел в гараж, а я пошла одна на УЗИ, где мне сказали, что будет мальчик. О-о-о, какая у меня была истерика! Я же так мечтала о дочке — лет с 14 знала, что, если будет девочка, назову Аделиной. Звоню маме: «Мама! Всё! Капец! Мальчик!». А она мне: «Ну и что? Богатырь будет». Я продолжаю плакать, звоню его маме, она говорит: «Ладно, Соня, сейчас приеду за тобой, только Саше пока ничего не говори».

Приезжаем домой, Саша там. Я только говорю: «У нас мальчик». Он сразу: «В смысле?!» — и начинает прыгать от счастья, меня на руках крутить, целовать. Кричал: «Я же говорил, что будет пацан!»

— Какая была самая большая трудность между вами, когда ты была беременна?

— Его привычка уходить. Если мы ругались, даже из-за мелочи, он мог просто взять и уехать — прокатиться, успокоиться. Потом возвращался и вел себя нормально. Меня это бесило страшно. И сейчас бесит. Он объясняет, что уходит, чтобы конфликт не раздувать. Но я так не могу, я же Тимофея не оставлю одного, чтобы тоже куда-то уйти.

— Твои обручальные кольца взбудоражили зрителей. Многие уверены, что их вам купил телеканал. Это правда?

— Нет, конечно! Мы сами покупали. И сами выбирали. Взяли по скидке. Мое стоило около 50 тысяч, Сашино — около 60. Да, дорогие, потому что это копии Cartier. У меня на кольце бриллиант, у Саши нет — там такие «минусики» по кругу, как он говорит.

Сашина мама была против камня, говорила, что «кольцо должно быть ровным, чтобы брак был ровным». Но я стояла на своем: свадьба-то наша, и кольца мы выбираем сами.

Правда, сейчас мы их не носим. Я покупала кольцо, когда была беременна, у меня пальцы были отекшие, и размер взяла больше. Теперь оно слетает. У Саши тоже почему-то стало велико, плюс на работе вообще запрещено носить кольца по технике безопасности.

Слева&nbsp;— те самые обручальные кольца пары из выпуска | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойСлева&nbsp;— те самые обручальные кольца пары из выпуска | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Слева — те самые обручальные кольца пары из выпуска

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Как тебе удается сохранять семью? Многие думали, что вы расстанетесь еще до выхода выпуска.

— Мы и правда хотели развестись. У нас был очень сложный период. Просто… Бывает, что он меня раздражает до безумия. Когда я уехала во Владивосток на учебу, мне стало легче — я начала скучать по ним двоим сильнее. Он тоже скучает, но у него это какими-то волнами.

То скучает, то не скучает, потом опять скучает. Вот недавно звонит: я слышу, что стиральная машина работает. Спрашиваю: «Ты что, вещи стираешь?». А он: «Да! Видишь? Это ты мне всё говоришь, что я не стираю. Постирал вещи, пропылесосил… Осталось только посудомойку и мультиварку купить, и жена не нужна». Я ему посоветовала достать мультиварку под раковиной и сказала, что раз так, то мне муж тоже не нужен. Он сразу: «Да всё, Соня, я пошутил». Вот так мы и живем.

— Как видишь вашу семью через пять лет?

— Однозначно с Сашей. Мы будем жить в красивом, уютном доме. У нас будет двое детей. И я уверена, что всё будет хорошо.

Софья считает настоящей свадьбой момент росписи в ЗАГСе | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойСофья считает настоящей свадьбой момент росписи в ЗАГСе | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Софья считает настоящей свадьбой момент росписи в ЗАГСе

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

— Ты ведешь активный блог в Telegram. О чем обычно рассказываешь подписчикам? Может, делишься лайфхаками, как оформить выплаты на ребенка?

— На самом деле, я пишу не про выплаты. Я рассказываю про свою жизнь, про материнство, делюсь мыслями, эмоциями, просто собой. А вот государственные пособия — это не про меня, потому что я их… не получаю. По мнению государства, мы, видимо, слишком «богатая» семья: мне всего 18, я учусь в колледже, Саше 25 лет, и он официально работает — и такой семье, как оказалось, поддержка не положена.

Чтобы хоть какая-то выплата была, в декрет оформили мою маму. Она получает деньги и пересылает мне, но, если честно, суммы небольшие.

— Ты чувствуешь себя звездой? Фанатов больше или хейтеров?

— Я бы не сказала, что я прям знаменитость. У меня сформировалось очень теплое и спокойное комьюнити — обычные девчонки, примерно такие же, как я: смотрят «Беременна в 16», любят пообщаться, спросить совета. Пишут мне в анонимку, а я отвечаю кружочками, видео, фотками или текстами.

Хейтеры, конечно, где-то есть, но я их просто на глазах не держу: либо удаляю, либо игнорирую. На самом деле, куда больше проблем создают мошенники.

— Ты столкнулась с мошенничеством?

— Да, однажды у меня украли весь канал. Тогда там было больше 11,5 тысячи подписчиков. Мне написала незнакомка, представилась менеджером, предложила сотрудничество, рекламу, бартер, договоры — всё красиво. Я согласилась, она попросила дать ей доступ, я даже не задумалась… И потом оказалось, что это просто схема.

Она получила права владельца, забрала канал, стала выкладывать розыгрыши на деньги, собирала переводы, создала мой фейк. Я пыталась разобраться, хотела написать заявление, но выяснилось, что она живет в Чехии — куда писать, через кого, вообще непонятно.

В какой-то момент она предложила вернуть канал, но только если я буду участвовать в ее мошеннических розыгрышах. Я, естественно, отказалась. Мне даже угрожали, что подадут на меня заявление, хотя деньги переводили не мне.

Я везде предупредила подписчиков, рассказала, что это фейк. Канал она так и не вернула. Пришлось создавать новый, и девчонки помогли: стали рассказывать, что меня взломали, приводить людей обратно. Сейчас я снова веду блог, но, конечно, эта история ужасная.

Менеджеров у меня точно нет. Никого не прошу переводить деньги, не организую розыгрыши. Мой единственный настоящий канал в Telegram закрытый — sofa_vasilenko🤍. Туда нужно подавать заявку. Я сама всех принимаю.

— И как ты сейчас относишься к ведению блога после всей этой истории? Не было мысли бросить?

— Если честно, было очень обидно, потому что я свой первый канал прям с нуля тянула, сама снимала, сама писала, выкладывала всё, делилась жизнью, и тут в один день — бац, и всё украли. Но потом поняла, что это тоже опыт. Я намного осторожнее стала. Теперь вообще никому никаких доступов не даю, нигде ничего не подтверждаю без Саши.

— Ты сказала, тебе помогают другие участницы «Беременна в 16». Вы общаетесь? О чем переписываетесь чаще всего?

— В основном, конечно, про детей, про беременности, какие-то советы, про отношения. Иногда обсуждаем хейтеров — как кому отвечать, что лучше удалить, а что оставить. Иногда просто болтаем, кто куда поехал, у кого что случилось. У нас как будто маленькая своя «мамская» тусовка, только с телевизора.

— Есть участницы, с которыми особенно близко общаешься?

— Да, конечно. Больше всего — с Вероникой из первой серии моего сезона, мы с ней прям на связи, часто созваниваемся. Потом с Юлей, у которой парень с бесплодием. Из Симферополя Алина — она вообще супер. Еще Вика, у которой ребенок не от того парня, который в итоге снимался в выпуске. С Надей — она рыжая такая, прикольная.

— А с кем не задалось?

— Ну вот Ева, у которой парень в СИЗО, — она сейчас очень популярная, и, наверное, из-за этого стала такая вся звезда, будто мы ей не ровня. У нее 100 тысяч подписчиков в «ТикТоке» — она не особо хочет с нами общаться. Настя тоже, которая с Андреем, они сейчас очень раскрученные, с Евой общаются, а с нами не особо. Но знаете, я как-то спокойно к этому отношусь. Мы все разные, и каждый строит свою жизнь по-своему.

— То есть никакой конкуренции среди участниц нет?

— Вообще нет. Мы не соревнуемся, кто популярнее. Наоборот, стараемся не потерять связь. Нам важно понимать, что мы не одни прошли этот опыт. Ведь каждая из нас оказалась мамой в очень раннем возрасте, и только мы сами знаем, что это значит на самом деле.

Ребята мечтают повторить это фото с Тимофеем | Источник: из личного архива Софьи ФомичевойРебята мечтают повторить это фото с Тимофеем | Источник: из личного архива Софьи Фомичевой

Ребята мечтают повторить это фото с Тимофеем

Источник:

из личного архива Софьи Фомичевой

ПО ТЕМЕ
Екатерина Цой
Екатерина Цой
Мама Ребенок Беременна в 16 Беременная Родители Молодые родители Несовершеннолетний Телепередача Телеканал Ю
