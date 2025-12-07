«Стоит один раз приехать, чтобы больше не возвращаться». Туристки рассказали, что не так с курортом «Красная Поляна»

Отдых в «Красной Поляне» в межсезонье понравится не каждому Источник: 93.RU

«В горах Сочи есть три горнолыжных курорта — "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" , которые территориально находятся рядом с поселком Красная Поляна и селом Эстосадок. На "Розе Хутор" мы уже бывали несколько лет назад и решили испытать "Красную Поляну" — как нам казалось, главный из трех курортов. Но мы быстро поняли, что это не так», — начали свою историю две подруги — Катя из Краснодара и Лиза из Москвы. В горах Сочи у них получилось провести всего день, но и за это время они успели многое увидеть.

93.RU девушки рассказали, стоит ли ехать на курорт в межсезонье и чем там заняться в это время.

Завышенные цены и олимпийское наследие

Сразу скажем: мы не горнолыжники и приехали в горы Сочи, чтобы погулять и посмотреть на красоты. Это были последние выходные ноября, снега нигде не было, не считая главных горных вершин. Мы добрались до железнодорожного вокзала «Розы Хутор». Там работают стойки двух курортов, где можно получить подробную информацию и купить прогулочные билеты.

Но мы приобрели прогулочные билеты заранее на сайте. Стоимость — 2000 рублей с человека. За эти деньги получаешь подъем и спуск по всем доступным канаткам в день посещения. В конце ноября работало всего три подъемника в восточной части курорта. То есть до главной Черной Пирамиды (2375 метров) на хребте Аибга мы не добрались. Для сравнения: с 5 декабря на курорте работают 6 канатных дорог, а прогулочный билет стоит 2800 рублей. Как нам кажется, разница всего в 800 рублей уж больно несправедливая. Но на момент покупки мы не знали этого и решили: живем один раз, есть возможность поехать — едем.

«Красная Поляна» — это многоуровневый курорт, сосредоточение ресторанов и отелей на «Красной Поляне 540» и «Красной Поляне 960». От железнодорожного вокзала нас бесплатно довезли до «960». Осмотревшись, поймали ощущение, что нас окружают дома из картона, которые изрядно «подустали» с Олимпиады-2014. Кто бы сказал, что через несколько дней здесь стартует зимний курортный сезон, — мы бы не поверили.

По приезде планировали сдать вещи в камеру хранения. Такая есть на «Розе Хутор», и это очень удобно. Но сотрудники ближайшего отеля лишь косо на нас посмотрели и сказали: такая опция в «Красной Поляне» есть только для постояльцев. В этот момент уже была мысль развернуться и поехать на «Розу Хутор», где к пешим туристам относятся с большей заботой. Да и в целом там есть где погулять и что посмотреть, помимо гор, — набережная вдоль реки, ратуша, музеи, а тут…

Горные тропы — любовь

Первая канатка «Восточный лес» была закрытого типа и тоже «подустала» со времен Олимпиады. Окна в кабинах были такие затертые, что вид вокруг терял свою привлекательность. А вот две других — «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря» — уже были открытыми, и мы вдоволь насладились горами. Отдельное спасибо ясной погоде.

Последняя канатка ведет до водопада, который на сайте «Красной Поляны» называют самым высоким на юге России (72 метра). Чтобы до него дойти, нужно отдельно заплатить по 250 рублей с человека, ведь ваша нога уже ступает на территорию нацпарка. До посещения мы смотрели фото водопада, и летом он куда красивее. Сейчас это больше похоже на маленький ручеёк, падающий с горы. Куда красивее в парке водопадов «Менделиха» на «Розе Хутор». Там, к слову, есть водопад Золотой высотой 77 метров (для сравнения ниже два фото).

Гораздо больше впечатлений мы получили во время прогулки по «Папоротниковой тропе», которая находится между канаткой к водопаду и «Стартом чемпиона». Папоротники, деревья, обвитые плющом, журчание горных ручьев, подвесной мост, смотровая площадка, зона для отдыха с самодельными музыкальными инструментами… Всё это вызвало у нас восторг. Моментами от крутых подъемов сильно сбивалось дыхание, но это того стоило.

Аквапарк — это не уровень главного горного курорта страны

В межсезонье в «Красной Поляне» уже закрыты летние активности, но еще не открыты зимние. Поэтому развлечений не так много, но мы были к этому готовы. После горной прогулки мы вызвали такси до поселка Красная Поляна. Отдельно отметим, что за 10 километров пути, где часть проходила по серпантину, мы отдали 400 рублей. Таких цен мы не видели ни в Краснодаре, ни в Москве.

Отужинали в ресторане, признанном одним из лучших на юге России, — «Яблоки Печем». С террасы здесь открывается вид на горы, а само здание напоминает дом хоббита, но в несколько уровней. Всё было вкусно и с душой, но ценник моментами завышен. Например, мы заказали картошку со сметаной и щучьей икрой. Где, как вы понимаете, была чайная ложка икры. Стоимость — 900 рублей.

Завершить вечер на курорте мы решили в аквапарке Mountain Beach на «Красной Поляне 540» в ТРЦ «Горки MALL». 3 часа для взрослых стоят 2800 рублей с человека. Но мы попали на вечернюю акцию — 1,5 часа за 1200 рублей. И как же мы были рады, что не отдали полную стоимость…

Во-первых, 3 часа тут нечего делать — меньше 10 горок и все детские, одна работающая сауна, три бассейна, джакузи и давно закрытая соляная комната. Во-вторых, это вообще не уровень главного горнолыжного курорта — отбитая плитка в бассейне, ржавые лестницы к горкам… Здесь есть отдельная пляжная зона с песком, но в песке буквально всё. Перед каждым бассейном стоит ванночка для ног, но вода там такая мутная, что вызывает отвращение, хотя мы не из брезгливых.

Лиза ходила в аквапарк в Москве, и за 3000 рублей она получала куда больше комфорта и развлечений. А тут — непонятно, за что такие деньги.

В целом, несмотря на ряд минусов, мы остались довольны: красивые виды, вкусная еда и хорошо выстроенные маршруты на тропах. Но лично наше мнение — на курорт «Красная Поляна» стоит приехать, чтобы понять, что больше возвращаться сюда для пеших прогулок не стоит. В следующий раз мы выберем проверенный вариант — «Розу Хутор».