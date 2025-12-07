НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Застройка у Толги
«Умные решения»
Бизнес Марии Горбань
Что подарить и как отметить Новый год
Дорога-решето
Декабрьские грибы
В чем встретить Новый год
Устроили вооруженные разборки
Развлечения Мнение «Стоит один раз приехать, чтобы больше не возвращаться». Туристки рассказали, что не так с курортом «Красная Поляна»

«Стоит один раз приехать, чтобы больше не возвращаться». Туристки рассказали, что не так с курортом «Красная Поляна»

Их мнение может быть полезно тем, кто едет туда не покататься, а погулять

222
Отдых в «Красной Поляне» в межсезонье понравится не каждому | Источник: 93.RUОтдых в «Красной Поляне» в межсезонье понравится не каждому | Источник: 93.RU

Отдых в «Красной Поляне» в межсезонье понравится не каждому

Источник:
93.RU

«В горах Сочи есть три горнолыжных курорта — "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром", которые территориально находятся рядом с поселком Красная Поляна и селом Эстосадок. На "Розе Хутор" мы уже бывали несколько лет назад и решили испытать "Красную Поляну" — как нам казалось, главный из трех курортов. Но мы быстро поняли, что это не так», — начали свою историю две подруги — Катя из Краснодара и Лиза из Москвы. В горах Сочи у них получилось провести всего день, но и за это время они успели многое увидеть.

93.RU девушки рассказали, стоит ли ехать на курорт в межсезонье и чем там заняться в это время.

Завышенные цены и олимпийское наследие

Сразу скажем: мы не горнолыжники и приехали в горы Сочи, чтобы погулять и посмотреть на красоты. Это были последние выходные ноября, снега нигде не было, не считая главных горных вершин. Мы добрались до железнодорожного вокзала «Розы Хутор». Там работают стойки двух курортов, где можно получить подробную информацию и купить прогулочные билеты.

Но мы приобрели прогулочные билеты заранее на сайте. Стоимость — 2000 рублей с человека. За эти деньги получаешь подъем и спуск по всем доступным канаткам в день посещения. В конце ноября работало всего три подъемника в восточной части курорта. То есть до главной Черной Пирамиды (2375 метров) на хребте Аибга мы не добрались. Для сравнения: с 5 декабря на курорте работают 6 канатных дорог, а прогулочный билет стоит 2800 рублей. Как нам кажется, разница всего в 800 рублей уж больно несправедливая. Но на момент покупки мы не знали этого и решили: живем один раз, есть возможность поехать — едем.

«Красная Поляна» — это многоуровневый курорт, сосредоточение ресторанов и отелей на «Красной Поляне 540» и «Красной Поляне 960». От железнодорожного вокзала нас бесплатно довезли до «960». Осмотревшись, поймали ощущение, что нас окружают дома из картона, которые изрядно «подустали» с Олимпиады-2014. Кто бы сказал, что через несколько дней здесь стартует зимний курортный сезон, — мы бы не поверили.

Не очень похоже на оживленный курорт | Источник: 93.RUНе очень похоже на оживленный курорт | Источник: 93.RU

Не очень похоже на оживленный курорт

Источник:
93.RU

По приезде планировали сдать вещи в камеру хранения. Такая есть на «Розе Хутор», и это очень удобно. Но сотрудники ближайшего отеля лишь косо на нас посмотрели и сказали: такая опция в «Красной Поляне» есть только для постояльцев. В этот момент уже была мысль развернуться и поехать на «Розу Хутор», где к пешим туристам относятся с большей заботой. Да и в целом там есть где погулять и что посмотреть, помимо гор, — набережная вдоль реки, ратуша, музеи, а тут…

Горные тропы — любовь

Первая канатка «Восточный лес» была закрытого типа и тоже «подустала» со времен Олимпиады. Окна в кабинах были такие затертые, что вид вокруг терял свою привлекательность. А вот две других — «Старт чемпиона» и «Водопад Поликаря» — уже были открытыми, и мы вдоволь насладились горами. Отдельное спасибо ясной погоде.

Виды&nbsp;— волшебные | Источник: 93.RUВиды&nbsp;— волшебные | Источник: 93.RU

Виды — волшебные

Источник:
93.RU

Последняя канатка ведет до водопада, который на сайте «Красной Поляны» называют самым высоким на юге России (72 метра). Чтобы до него дойти, нужно отдельно заплатить по 250 рублей с человека, ведь ваша нога уже ступает на территорию нацпарка. До посещения мы смотрели фото водопада, и летом он куда красивее. Сейчас это больше похоже на маленький ручеёк, падающий с горы. Куда красивее в парке водопадов «Менделиха» на «Розе Хутор». Там, к слову, есть водопад Золотой высотой 77 метров (для сравнения ниже два фото).

Водопад Поликаря | Источник: 93.RUВодопад Поликаря | Источник: 93.RU

Водопад Поликаря

Источник:
93.RU
Водопад Золотой | Источник: 93.RUВодопад Золотой | Источник: 93.RU

Водопад Золотой

Источник:
93.RU

Гораздо больше впечатлений мы получили во время прогулки по «Папоротниковой тропе», которая находится между канаткой к водопаду и «Стартом чемпиона». Папоротники, деревья, обвитые плющом, журчание горных ручьев, подвесной мост, смотровая площадка, зона для отдыха с самодельными музыкальными инструментами… Всё это вызвало у нас восторг. Моментами от крутых подъемов сильно сбивалось дыхание, но это того стоило.

Прогулка по тропе&nbsp;—&nbsp;просто восторг | Источник: 93.RUПрогулка по тропе&nbsp;—&nbsp;просто восторг | Источник: 93.RU
Утомительно, но стоит каждой секунды | Источник: 93.RUУтомительно, но стоит каждой секунды | Источник: 93.RU

Аквапарк — это не уровень главного горного курорта страны

В межсезонье в «Красной Поляне» уже закрыты летние активности, но еще не открыты зимние. Поэтому развлечений не так много, но мы были к этому готовы. После горной прогулки мы вызвали такси до поселка Красная Поляна. Отдельно отметим, что за 10 километров пути, где часть проходила по серпантину, мы отдали 400 рублей. Таких цен мы не видели ни в Краснодаре, ни в Москве.

Отужинали в ресторане, признанном одним из лучших на юге России, — «Яблоки Печем». С террасы здесь открывается вид на горы, а само здание напоминает дом хоббита, но в несколько уровней. Всё было вкусно и с душой, но ценник моментами завышен. Например, мы заказали картошку со сметаной и щучьей икрой. Где, как вы понимаете, была чайная ложка икры. Стоимость — 900 рублей.

Очень атмосферно и пока еще очень тихо | Источник: 93.RUОчень атмосферно и пока еще очень тихо | Источник: 93.RU
Цена картошечки кусается | Источник: 93.RUЦена картошечки кусается | Источник: 93.RU

Завершить вечер на курорте мы решили в аквапарке Mountain Beach на «Красной Поляне 540» в ТРЦ «Горки MALL». 3 часа для взрослых стоят 2800 рублей с человека. Но мы попали на вечернюю акцию — 1,5 часа за 1200 рублей. И как же мы были рады, что не отдали полную стоимость…

Во-первых, 3 часа тут нечего делать — меньше 10 горок и все детские, одна работающая сауна, три бассейна, джакузи и давно закрытая соляная комната. Во-вторых, это вообще не уровень главного горнолыжного курорта — отбитая плитка в бассейне, ржавые лестницы к горкам… Здесь есть отдельная пляжная зона с песком, но в песке буквально всё. Перед каждым бассейном стоит ванночка для ног, но вода там такая мутная, что вызывает отвращение, хотя мы не из брезгливых.

Фото из аквапарка у девушек не осталось, так что придется поверить на слово | Источник: gorki-apartamenti.ruФото из аквапарка у девушек не осталось, так что придется поверить на слово | Источник: gorki-apartamenti.ru

Фото из аквапарка у девушек не осталось, так что придется поверить на слово

Источник:

gorki-apartamenti.ru

Лиза ходила в аквапарк в Москве, и за 3000 рублей она получала куда больше комфорта и развлечений. А тут — непонятно, за что такие деньги.

В целом, несмотря на ряд минусов, мы остались довольны: красивые виды, вкусная еда и хорошо выстроенные маршруты на тропах. Но лично наше мнение — на курорт «Красная Поляна» стоит приехать, чтобы понять, что больше возвращаться сюда для пеших прогулок не стоит. В следующий раз мы выберем проверенный вариант — «Розу Хутор».

А вы были в «Красной Поляне» в межсезонье?

Да
Нет
Вообще там не был (-а)
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Красная Поляна Отдых в горах Горы Сочи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
57 минут
Красная Поляна — сплошные очереди и высокие цены.
Гость
54 минуты
Красная Поляна понравилась, хотя многие говорят обратное.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление