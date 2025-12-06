«Говорить о сексе нужно»: «Тот парень с порнозависимостью» рассказал о феномене фильмов для взрослых и зависимости от них

Автор подкаста о сексе не может бояться говорить о нём Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Тема секса и порнографии не только в целом считается почти табуированной — даже близкие люди не всегда способны обсуждать друг с другом интимные вопросы. В этом смысле выделяется Николай Чумаков — автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» (18+), ведущий подкаста «Правило34» (18+) и большой поклонник своего родного города Волжского. Журналист V1.RU побеседовала с Николаем и узнала, что на самом деле скрывается за термином «порнозависимость», что интересует россиян в интимной жизни, а чего они избегают и почему нам всем необходимо сексуальное образование.

Порнозависимость реальна?

На вопрос о том, действительно ли у него есть зависимость от порно, Николай смеется.

— Значит, название работает, — отвечает он, имея в виду свой телеграм-канал «Тот парень с порнозависимостью». — Это центровая тема канала, потому что в новостях она самая популярная и кликбейтная: якобы порно вызывает зависимость. Я как журналист очень не люблю, когда люди верят во всякую ерунду из новостей, поэтому в 22 года написал статью про то, что у меня порнозависимость. Она жестко завирусилась, и я такой: о, круто, надо это использовать. И делал я это во многом именно для привлечения внимания.

Никакой порнозависимости не может быть диагностировано, потому что такого диагноза не существует. Николай Чумаков автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью», ведущий подкаста «Правило34»

— Это то же самое, что спермотоксикоз — выдуманные ради новостей и паники людей понятия, которые не имеют отношения к реальности. Порнозависимость я использовал только как завлекающее название, хотя оно мне уже давно не нравится. Но из-за того, что оно уже используется в СМИ, в цитатах я его не меняю. А так бы поменял, конечно, потому что бесит, что есть люди, которые реально верят в порнозависимость и приходят меня обвинять в том, что я обрекаю людей на вечные муки мастурбации в одиночестве.

Зависимость — это то слово, которым разбрасываются бездумно и зачастую неоправданно. Николай Чумаков объясняет: есть такое понятие, как «сексуальное расстройство», которое включает в себя неконтролируемое сексуальное поведение. Раньше пугали нимфоманией, а с недавних пор — порнозависимостью.

— В целом это всё очень сложный комплекс проблем, чаще всего связанный с другими ментальными особенностями и расстройствами. Люди, вместо того чтобы идти к специалисту и заниматься своими психологическими проблемами, находят у себя повышенное либидо из-за того, что сидят дома и много мастурбируют, или переживают, что они переспали с двумя людьми за неделю, приписывают себе сексуальную зависимость и так далее. А это чаще всего признаки других расстройств: депрессии, биполярного расстройства личности, тревожного поведения и прочих, которые решаются с помощью терапии, лечения… Вопросами ограничения секса, мастурбации или целибатами они не решаются, а только усугубляются.

Понятие «зависимость» здесь используют некорректно, потому что если есть зависимость, значит, нужно что-то бросить и от чего-то избавиться. А от своей сексуальной жизни избавиться невозможно. Николай Чумаков автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью», ведущий подкаста «Правило34»

Телеграм-канал про секс. Что в нём ищут люди?

В своем телеграм-канале Николай не пытается заниматься просвещением или нести что-то в массы. Он подчеркивает, что не обладает для этого сверхзнаниями, как сексологи, психиатры или другие врачи.

— Я журналист, и моя задача — найти информацию, проверить ее и, если она классная и достоверная, принести ее людям, — объясняет Николай. — Мой телеграм-канал — это записная книжка журналиста, который интересуется суперспецифической темой, то есть порнографией. Со временем я это расширил в целом до темы секса. Странно ограничивать — писать про порно и не писать про секс. Я публикую то, что в первую очередь интересно мне, потому что это мой личный проект. Во-вторых, думаю про интерес людей. Можно много чего написать интересного про порно, но, если там не будет ни одного упоминания чего-то хоть немного известного, вряд ли кому-то это будет интересно, даже если это какая-то суперэксклюзивная информация. Поэтому я пытаюсь найти золотую грань между моим совершенно субъективным, уже давно нездоровым интересом к этой теме, к изучению, к расследованию и тем, как люди видят порно, секс, что для них табу.

За многие годы ведения канала и погружения в тему Николай начал понимать, что цепляет людей. Например, секс-куклы многим кажутся пугающими, поэтому пост с ними вызовет волну негатива, даже если потенциально тема интересная. С другой стороны, любая публикация про «Онлифанс», скорее всего, будет прочитана.

Николай считает себя в первую очередь журналистом, которому важно перепроверить любую информацию Источник: Николай Чумаков / Telegram

Частая рубрика в телеграм-канале Николая — исследования на тему секса и порно. Прежде чем назвать парочку из них, Николай вновь отметил, что сам не строит из себя социолога, исследователя или ученого. В своих публикациях он лишь ссылается на работы представителей этих профессий, чтобы подписчики могли всё перепроверить.

— На основе данных Росстата о числе родившихся детей за период с 2006 по 2023 год было исследование о том, что россияне гораздо реже занимаются сексом в летнее время года. Несколько раз в 2010-х Госдума хотела вводить уроки полового воспитания в школах, а в 2018 году опрос ВЦИОМ показал, что такие уроки поддерживают большинство граждан . В 2014 году было исследование от «Порнхаба»: они брали аудиторию из России, когда еще находились здесь, аудиторию из Америки и устраивали «холодную войну» . Там было видно, например, что россияне чаще всего смотрят порно по пятницам и в среднем находятся на порносайте около 9 минут. При этом интересно, что, по этому исследованию, россияне и американцы сходятся в вопросе необходимости контрацепции, в нормализации секса вне брака. Но это 2014 год, это совсем не нынешние, актуальные времена.

При этом, как рассказывает Николай, ссылаясь на статистику порносайтов, среди россиян особую популярность имеют такие жанры, как косплей и хентай. А вот всем известный БДСМ, к удивлению многих, в России смотрят не так уж и часто.

— После «50 оттенков серого» появилось «ванильное БДСМ». Я имею в виду те вещи, которые пришли из БДСМ, а люди их воспринимают как часть обычного секса — придушивание, шлепки, — объясняет Николай. — Это всё элементы БДСМ, и делать их просто так, без подготовки, предупреждения и согласия вообще-то нельзя, но они стали восприниматься как обыденность. Все остальные вещи, типа привязывания и прочего, уже не нужны людям, потому что их нельзя сделать, так сказать, в полевых условиях. «Ванильный БДСМ» популярен, а настоящий БДСМ пугает. Хотя, вообще-то, БДСМ-порно и в целом БДСМ гораздо безопаснее любого другого вида секса из-за регуляций и систем безопасности инструкций. Секс-работники прямо говорят, что скорее в БДСМ-студии снимутся, чем в обычной, потому что там гораздо лучше за всем следят.

А что смотрит сам «тот парень с порнозависимостью»?

Николай уверяет, что по предпочтениям в порно ничем не отличается от остальных и, наоборот, даже сторонится чего-то из ряда вон выходящего.

— Люди, которые много смотрят порно и пишут про секс, интересуются им и занимаются, не извращенцы, а такие же, как вы. Есть миф, что ты начинаешь смотреть порно и переходишь на всё более «плохие» вещи и так далее. Это не так. Я как начал смотреть порно, так и смотрю популярные видео с более-менее одинаковыми девушками. Смотрю либо домашнее, где всё милое, доброе и уютное, чтобы почувствовать себя не одиноко, либо какое-то студийное, веселое, чтобы как бы сбежать от реальности.

Сексуальность чаще всего связана не с тем, как ты одеваешься или какое порно смотришь, а с совсем другими вещами — с воспитанием, травмами, чувством раскрепощенности, свободы и прочим. Николай Чумаков автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью», ведущий подкаста «Правило34»

На вопрос о том, не надоело ли ему за столько лет смотреть порно, Николай Чумаков очень удивляется.

— Вы же любите сериалы? Какой-то смотрите постоянно: он буквально с вами всю жизнь. А есть какие-то новые сериалы, которые в моменте смотрите. Есть те, которые вы смотрели в детстве, в подростковом возрасте, сейчас. Всё это время вы смотрите сериалы. Они же вам не наскучили? Вот и порно — это такой же огромный жанр. Там столько всего внутри, и тебе необязательно уходить в безумие, чтобы смотреть новое. Так же как с сериалами: достаточно открыть новинки стриминговых платформ — и необязательно уходить в безумные чешские авангардные сериалы. И необязательно смотреть какой-нибудь безумный порнофильм с насилием, если можно просто глянуть что-то новое с твоей любимой актрисой.

Если человек смотрит много фильмов для взрослых, это не значит, что его вкусы становятся «специфичными» Источник: «Правило34» / Instagram (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

— У всех же есть любимый сериал в жанре хоррора, комедии, а есть жанры, которые вы не любите и в принципе не будете смотреть. Для меня такой жанр — порно с насилием: я его не буду смотреть, даже если мне будет очень скучно. Я не осуждаю, смотрите что хотите, но это не моя тема. Иногда я могу включить какое-нибудь странное, смешное и даже немного безумное, но скорее из-за сценария или костюмов, порно. Я просто вижу в этом какую-то привлекательность.

Может ли порно сделать из нас закомплексованных извращенцев?

По мнению Николая, глупо считать порнографию источником зла и всех бед, который якобы превращает здоровых людей в девиантов интимной жизни.

— Сексуальные особенности, извращения чаще всего заложены в нас нашими детскими травмами, детским опытом и первым столкновением с сексуальностью. Если не было какого-либо сексуального образования, то порно напугает. Сама конструкция, что можно насмотреться и стать извращенцем, не подтверждается ничем, в том числе современной медициной. Порно и сексуальный опыт — это скорее то, что раскрывает твои какие-то травмы, триггерит их и может спровоцировать. Если у всех будет нормальное сексуальное образование, порно не будет никого пугать. Не только в России, во всём мировом обществе есть ложная связь типа «будешь играть в игры с убийствами — станешь убийцей», «будешь смотреть порно с насилием — станешь насильником».

Творчество, искусство, и порно, и кино — оно отражает то, что мы делаем, а не провоцирует что-то делать. Если бы это работало, то все мужчины, которые смотрят футбол, были бы крутыми футболистами. Николай Чумаков автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью», ведущий подкаста «Правило34»

Однако Николай не отрицает, что порно может нести в себе определенную опасность.

— Да, порно, особенно для подростков, может быть сильно вредным. Нереалистичные ожидания от секса, комплексы из-за своего тела, грусть от того, что ты смотришь, а не участвуешь в процессе, что ты неудачник, — для человека без сексуального образования и разговоров по теме с родителями это действительно может быть травмирующим — и для девушек, и для парней. Или если ты не знаешь, как там всё устроено и насколько это тяжело, ты можешь подумать, что это легкие деньги, захотеть пойти туда зарабатывать, и это тоже плохо. В целом отсутствие информации приводит к плохим вещам. Если мы будем говорить о сексе с подростками, то девочки не будут сравнивать себя с порноактрисами, у которых по 3 тренера и 20 диетологов и которые буквально жизнь кладут на то, чтобы так выглядеть. А мальчики не будут думать о том, что у них какая-то не такая анатомия, потому что поймут, что кастинг-директора специально отбирают таких актеров.

Всё упирается в табуированность темы секса и порнографии, уверен Николай.

— Это просто глупость. Мы, например, много знаем про военное дело и, когда смотрим фильм «Мстители», понимаем, что это супергерои, что человек не может отбивать пули руками. Но если бы с нами не говорили про военное дело и армию, мы бы были уверены, что в «Мстителях» показывают реальные военные действия. То же происходит и с порно, которое, как правило, люди видят как первый в жизни пример секса, что наносит травму. Но если думать о порно как о блокбастере, где нет ничего настоящего, то никакого эффекта это не окажет. Люди просто поразвлекаются и забудут. Тут я говорю про среднестатистических людей, у которых нет определенных расстройств и травм.

Подкаст «Правило34» и связь с Волжским

Николай ведет подкаст вместе с комедианткой Верой Котельниковой Источник: «Правило34» / Instagram (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Свое название подкаст получил от английского феномена rule 34, который означает, что в интернете найдется контент эротического содержания абсолютно с чем угодно (даже со столовыми приборами в антропоморфном обличии). Однако не только из-за этого подкаст назван именно так.

— Я всегда прямо проговаривал, что 34 не только потому, что правило такое есть, но и потому, что я из 34-го региона, — с гордостью рассказывает Николай. — У меня это число много в каких выпусках мелькает. В одном эпизоде кружка с надписью «Волжский» стоит. И под каждой серией находится 2–3 человека, которые передают привет из Волгограда или Волжского. Я бы хотел, чтобы о 34-м регионе знало как можно больше людей.

Николай регулярно приезжает в родной город. Волгоград тоже посещает, но любовь к городу-спутнику Волгограда особая.