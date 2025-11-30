«Пела своим голосом»: Афродита выдала себя на шоу «Аватар» и отправилась домой

Афродита и артистка, которая ей управляла, оказались внешне очень похожи Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

Члены жюри в четвертом выпуске шоу «Аватар» (12+) придумали себе новый мотиватор, чтобы лучше отгадывать, кто скрывается под масками персонажей сказок и легенд. Теперь тот, чья версия оказалась правильной, получает особый символ — желтую перчатку. Дополнительные правила заметно взбодрили коллегию в новой серии. Однако, раскрыв очередного участника, никто приз не получил — ведь впервые версия прозвучала от того, кто уже не занимает судейское кресло. По правилам проекта судьи выбирают трех аватаров, кого они хотят попробовать раскрыть в конце выпуска. Не повезло в этой тройке очутиться Кикиморе.

Она спела песню Zivert «Эгоистка» и подарила каждому члену жюри подарок — открытку с надписью «Самое важное и ценное, что есть у тебя» с зеркалом внутри. У Лазарева и Кудрявцевой сразу появились версии, кто способен на такой перфоманс.

— Уверена абсолютно, на 99%, что это Эвелина Бледанс, — заявила Кудрявцева. Лазарев разошелся во мнении со своей подругой и назвал совсем другую артистку. — Это не Эвелина Бледанс. Всё, что она делает, всё, что говорит, очень похоже на Ольгу Бузову. Аудитория, вы согласны со мной? — попросил Лазарев поддержки у зрителей из зала, и те громко закричали: «Да». Пока Лазарев и Кудрявцева спорили, появилась еще третья версия от Клавы Коки, которая спустя два выпуска снова заняла кресло жюри. — Тут же очевидно, кто это. По-моему, очень похоже на Марго, просто безумно. Как она двигается, как говорит. Либо очень сильно косит, — поделилась своим мнением Кока. Жюри также захотело раскрыть любимый аватар Леры Кудрявцевой — Посейдона. Предыдущие выпуски морской бог отдавал предпочтения медленным песням, но в этот раз он оторвался по полной. Он не только спел трек «Runaway, Baby» группы Slade, но и подготовил зажигательный танец под него.

— Так активно, так подвижно, так легко не каждый смог бы справиться с этой песней, потому что жанр такой, который не каждому подойдет. На мой взгляд, Посейдон — универсальный артист, он справляется хорошо как с медленными, так и с быстрыми песнями, — остался доволен Лазарев. Клава Кока посчитала, что такой номер легко мог подготовить Надар Ревия. С ней единогласно согласились все остальные и захотели проверить свою версию на голосовании. Однако до этого дело так и не дошло, потому что, кроме Посейдона и Кикиморы, в номинации оказалась Афродита. Первые два выпуска богиня любви старалась прятать свой голос, но на прошлой неделе приглашенный член жюри Регина Тодоренко четко услышала, что за аватаром — Алена Свиридова. Версия сильно понравилась Сергею Лазареву, и он ее повторно озвучил в четвертом выпуске, после того как участница спела песню Шинейд О’Коннор «Nothing compares 2 U».

— Я очень много сегодня услышал Алены, потому что есть это придыхание, вибрато и свойственный Алене очень близкий звук и громкий вздох перед началом звука, и мне показалось, что в какие-то моменты она пела своим голосом, голосом Алены Свиридовой, — объяснил Лазарев. Совпадала и еще одна подсказка из прошлого выпуска. Афродита сказала, что ее имя начинается и заканчивается на А. Все остальные также прислушались к председателю. На голосовании они единогласно назвали Свиридову и оказались правы.

— Друзья, я поняла, что могу работать в компании, которая предоставляет различные услуги по телефону, и скрывать свой голос, — пошутила Алена, выйдя на сцену.