Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому

Этот фильм при всей его внешней легкости поднимает множество глубоких тем Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

Много лет назад Россию взволновала история парализованного парня — в 2008-м он попал в ДТП в Турции, получил очень серьезные травмы и оказался в больнице Антальи. Его никто не навещал, у него не было документов. Юношу случайно увидела простая турецкая женщина — Гюльсум Кабадайи присматривала за родственницей в больнице и решила заботиться и о нем тоже. Через год Гюльсум оформила опеку над парнем и забрала к себе домой. Женщина назвала своего приемного сына Умут. История Гюльсум Кабадайи стала известна на весь мир как беспрецедентный пример милосердия, и теперь на экраны вышел фильм Bi Umut — «Одна надежда», об истории парня и о том, что мир спасет доброта. Журналист MSK1.RU посмотрела фильм до российской премьеры и в своей колонке рассказала, почему эта лента — больше, чем история о парализованном юноше и женщине, которая за ним ухаживала, и почему этот фильм необходим всем нам прямо сейчас. С Гюльсум Кабадайи, о которой снят фильм, я встречалась лично в 2013 году, когда прилетала в Анталью делать репортаж про Умута. Поэтому перед сеансом были смешанные чувства: с одной стороны, ясное понимание, что драму 10 лет жизни сложно уложить в 2-часовую картину, с другой — интерес, насколько задумка режиссеров и игра актеров совпадет с тем, что я видела своими глазами.

Образ главной героини получился несколько романтизированным Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

На мой взгляд, актрисе Хюлье Дуйар — исполнительнице роли Гюльсум, которую поклонники турецких сериалов знают по роли Шефики в «Зимородке», — удалось довольно точно передать образ простой женщины, которая прославилась на весь мир благодаря своей самоотверженности и неравнодушию. Разве что реальная Гюльсум тогда, в Анталье, мне показалась не такой улыбчивой, как экранный персонаж, а более серьезной и строгой. С другой стороны, доброта этой женщины-облака так и лучилась, обволакивала заботой и трогала загрубевшие струны души так, что после общения с ней хотелось стать добрее.

Гюльсум Кабадайи ухаживает за Умутом у себя дома, фото 2013 года Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Несмотря на некоторые преувеличения и, на мой взгляд, чересчур романтизированный образ Гюльсум, создатели фильма бережно отнеслись к фактическому материалу — хронология событий передана достаточно точно. Обратила внимание только на то, что супруга турчанки выставили не в самом лучшем свете, хотя во время моего визита он массировал ноги Умута.

Муж Гюльсум (справа) в фильме показан отстранившимся от ее хлопот человеком, хотя при личной встрече он тоже заботился об Умуте Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

Смущала меня на протяжении всего просмотра и кровать, на которой лежал главный герой фильма. Тогда, в 2013 году, в доме настоящей Гюльсум кровать парня была специальная, для лежачих больных, и стояла в центре гостиной — напротив окна и телевизора. Сама турчанка объясняла мне это тем, что раз он не может двигаться, то пусть хотя бы его глаза видят красивое. В фильме же довольно обычная кровать, на которой лежит Умут, стоит с краю, у окна, а в центре гостиной — стол, как обычно принято в турецких семьях.

В фильме Гюльсум показана как неутомимый энерджайзер. В жизни же можно было заметить усталость, присущую каждому человеку Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Немного смутило и то, что по сюжету Гюльсум задумалась о том, что голубоглазый мальчик может быть русским, только через три года — после случайной встречи с иностранками в больнице. Хотя де-факто с 2008 по 2013-й прошло куда больше времени. С другой стороны, это одна из самых слезопробивательных сцен в фильме, когда иностранка приходит в дом Гюльсум и поет колыбельную на русском. Парализованный мальчик откликается — так сильно, насколько он способен в том состоянии. В фильме «Одна надежда» хорошо продернут и хейт, с которым пришлось сталкиваться семье, заботящейся о лежачем больном. Ведь еще в те времена, когда эта история стала вирусной, Гюльсум упрекали, что она сделала это ради денег от государства, и что мусульманке нельзя находиться с совершеннолетним парнем — немусульманином в одном доме, и что женщина просто хотела славы.

В картине показано, как турчанка не гналась за славой, — популярность нашла ее саму Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

Неприятие и непонимание общества режиссеру и актерам тоже хорошо удалось показать. Вообще, при всей внешней сюжетной легкости фильм четко поднимает темы инвалидности, доброты, милосердия и отношения к парализованным в обществе. Есть там и сцена про паренька-солдата, который остается прикованным к инвалидной коляске. Почти все вокруг, и даже его родители, говорят, что за ним так тяжело ухаживать, и в итоге он совершает самоубийство. Этот эпизод становится словно прелюдией к истории Умута и Гюльсум и показателем отношения общества к инвалидам. Особенно ярко реакция окружающих на тех, кто неизлечимо болен, проявляется в сцене в бассейне. Создатели фильма словно обнажают и препарируют табуированную тему под соусом анталийской красоты.

Чтобы вывезти Умута на море, до которого в Анталье рукой подать, героям фильма приходится преодолеть кучу трудностей. Очень жизненный эпизод Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

А вот изображение России в фильме получилось смешное и очень схематичное: Кремль (похоже, не очень умело созданный компьютерной графикой), виды Москвы-реки — и всё это под звуки то ли якобы российского, то ли якобы советского гимна. По сюжету Гюльсум отправляется в Москву, чтобы поучаствовать в шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», и здесь надо отдать должное создателям фильма: они четко провели параллели с реальными событиями и взяли архивные кадры из программы. В изображении России режиссер, кажется, перестарался с шаблонами. В одной из сцен сыновья Гюльсум поют «Калинку», причем повторяя только первую строчку. Это, конечно, выглядит смешно, но почему-то во время просмотра этого фрагмента испытываешь испанский стыд. Да и сцена с автопогрузчиком, который эвакуирует машину с сидящим в кузове Умутом, тоже почему-то сопровождается «Калинкой». В фильме задействовали и российских актеров. В роли Умута — Леон Кемстач, который ярко засветился в «Слове пацана». Правда, в фильме «Одна надежда» играть Леону было просто в том плане, что ни одной реплики на турецком произносить не пришлось. Образ мальчика он воплотил очень убедительно — тут мои ощущения от игры актера полностью совпали с тем, что я видела в реальности.

Роль без слов удалась Кемстачу Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

Еще в фильме появляется русская девушка Марина, живущая в Анталье. Это отсылка к реальному персонажу — председателю Русского общества Антальи Марине Сорокиной. В ее роли снималась Анна Андрусенко — актриса, которая уже засветилась в российско-турецких картинах. В 2012 году на экраны вышел фильм с ее участием «Прощай, Катя» — однако почти не имел успеха и обсуждался разве только в узком кругу поклонников жанра или среди поуехавших. Попытки Андрусенко говорить с Гюльсум на турецком можно назвать блестящими — русский акцент передан просто бесподобно.

У героини Анны Андрусенко (слева) есть реальный прототип Источник: кадр из фильма Bi Umut (6+), реж. Гёкхан Ары, 2025 год

За исключением некоторых деталей, непонятных далекому от этих событий зрителю, фильм можно назвать сделанным на твердую четверку. Он смотрится на одном дыхании, и почти два часа следишь за сюжетом, переживаешь за героев и реально эмоционально включаешься. А потом — бац — и кульминация, и никакого хеппи-энда. Самый сильный в эмоциональном плане момент режиссер оставил на последние минуты: в титрах к фильму показаны реальные фотки Умута, Гюльсум и всех причастных. Этот фильм — история о надежде. Ведь именно так переводится «умут» с турецкого. Гюльсум дала такое имя парализованному мальчику, которому врачи давали максимум три месяца. История о милосердии и сострадании вопреки доводам логики. И о той доброте, которой нам сейчас так не хватает.

Русское общество Антальи уже поделилось переведенным тизером Источник: ruantalya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

P. S. После турецкого проката фильм Bi Umut покажут в России. Скорее всего, это случится уже в декабре. Если хочется увидеть несериальное произведение турецкого кинематографа, хоть и столь же эмоционально насыщенное, советую следить за анонсами. Правда, перед просмотром приготовьте побольше носовых платков — вряд ли у вас получится не проронить ни единой слезинки.

Анна Голубницкая журналист Страница автора

