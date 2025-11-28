Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий

На прошлой неделе вышел третий сезон детективного сериала «Метод» о Родионе Меглине и серийных убийцах. Его режиссером, так же как и первого, был Юрий Быков, и, честно говоря, это вселяло в меня большую надежду на остросюжетный сериал с высоким напряжением и закрученной интригой. К сожалению, первые четыре серии — слёзы и разочарование. Подробности — в колонке Зои Кузнецовой из IRCITY.RU.

Краткий сюжет, если вы не смотрели: Родион Меглин — загадочный следователь, который берется только за дела серийных убийц, у него есть якобы секретный метод, который помогает ему быстро находить преступников, вот только серийные убийцы не всегда в конце выживают, а весь первый сезон зритель решает головоломку, не маньяк ли сам Меглин.

Его напарницей становится вчерашняя студентка юрфака Есения Стеклова, в биографии которой есть трагическое убийство мамы, папа из руководства Следственного комитета с гиперконтролем и пара влюбленных в нее молодых людей. Меглин и Стеклова расследуют дела «серийников», ищут главного кукловода под именем Ты меня не поймаешь, Есения попутно влюбляется в напарника, принимает его философию (по крайней мере, мне так кажется) и мучительно разбирается в секретах прошлого своего отца и Меглина.

И тот первый сезон, вышедший 10 лет назад, был великолепным, можно сказать, эталонным. Во-первых, конечно, героями, характерами и актерами, которые их сыграли. Тут я говорю про Константина Хабенского в роли Меглина, про Сергея Сосновского, сыгравшего главврача психбольницы, в которой лечилось большинство героев, Вадима Бергича и тех многочисленных актеров, которые перевоплотились в действительно пугающих серийных убийц.

Расстраивала однообразной игрой Паулина Андреева в роли Есении, но сюжет был такой напряженный и за ним было так интересно следить (это, кстати, во-вторых), что в целом и ладно. В-третьих, было попросту круто снято, каждый кадр тянулся за другим, как бусинка за бусинкой. Было интересно смотреть и рассматривать картинку, ловить детали.

Второй сезон сильно сдал (его снимал Александр Войтинский), но в целом был терпимым и доводил до конца линию с Ты меня не поймаешь. Когда стало известно, что Юрий Быков возвращается к съемкам «Метода», я очень обрадовалась, помня о своем восторге в 2015-м. Увы, пока надежды не оправдываются.

Создатели сериала убрали Паулину Андрееву в роли Есении и набрали для Меглина целую спецгруппу серийных убийц, которые помогают ему расследовать дела и пытаются держать себя в руках (а если нет, то у Меглина всегда есть под рукой нож). Казалось бы, шикарное поле для экспериментов — отношения внутри группы, с Меглиным, с новенькой (и по совместительству новой главной героиней) плюс накрученная сверху детективная линия, потому что «серийников» меньше не стало. Но третий сезон не вывозит.

Давайте по порядку. Во-первых, игра актеров. В первых четырех сериях кажется, что даже Хабенский не может вынести постоянного ора в каждой второй сцене и кривляний Никиты Кологривого, поэтому его герой старается как можно быстрее свалить из филиала психушки, в которую его загнали сценаристы на этот раз.

Я, кстати, вообще не понимаю, что не так с молодыми актерами, которые любую эмоцию — радость, страх, агрессию или боль — выражают исключительно ором, а любую сцену играют с каменным лицом. Кологривый — небольшое исключение, но смотреть на его игру всё равно невозможно.

Во-вторых, проблема с сюжетом. Отношений внутри группы как таковых не показано, кроме сцен с групповым ором друг на друга. Большинство персонажей кажутся картонными, плоскими и скучными. Хотя, казалось бы, вы тут маньяков собрали, как люди с такой сложной психикой уживаются друг с другом? Но на этот вопрос создатели сериала просто забивают.

Такое ощущение, что эта спецгруппа из «серийников» создана только для того, чтобы выгодно подчеркнуть главную героиню, создать ей фон. Тут еще один вопрос: почему толпа психопатов внезапно проникается большой симпатией и жалостью к приведенной «с улицы» студентке? Периодически кто-то из героев вздыхает, мол, «ты-то сама пришла, сама можешь и уйти», но эти страдания никак не объясняются, даже намеком. Можно было бы сделать такой крючок, если бы в какой-нибудь серии показали, как Меглин собирал эту команду, но крючка, как вы понимаете, тоже нет.

Глобальное противостояние в новом «Методе» отсутствует: нет ни самого главного злодея, которым был Ты меня не поймаешь, ни крупного конфликта Меглина с СК, или внутри группы Меглина, или группы с Меглиным. В итоге получается, что у сезона нет стержня и персонажей, которых можно было бы наматывать на него.

В-третьих, сезон старается ехать на стилистике первого, серии даже начинаются так же — философскими высказываниями, которые зачитывает Хабенский. Вот только это оболочка без содержания — нет закрученного сюжета, интересных и сложных персонажей, противоречивых характеров, глобального противостояния героев, актеров, вытягивающих там, где недописали сценаристы.

Весь сериал — как клип, сшитый из разрозненных кусочков, поставленный на ускоренное воспроизведение, причем исполнитель этой песни умеет только орать, сосредоточенно и сурово глядя в камеру, а петь и проживать эмоции — нет.