Развлечения Обзор «Она покорила меня»: Филипп Киркоров определил победителя шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Она покорила меня»: Филипп Киркоров определил победителя шоу «Ну-ка, все вместе!»

Другие члены жюри его поддерживают

318
В этот раз ждать ссоры Киркорова и Лазарева не стоит, ведь имя их фаворитки совпадает | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В этот раз ждать ссоры Киркорова и Лазарева не стоит, ведь имя их фаворитки совпадает

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Считаные дни остались до финала седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). В последнем выпуске лидер сотни Сергей Лазарев решил, что за победу поборются не восемь участников, а десять, и вернул двух выбывших. Но сколько бы финалистов ни было, зрители называют главной фавориткой лишь одну участницу. Рассказываем, чье пение каждый раз доводит до мурашек лидера сотни и поклонников шоу.

Любимицей сезона оказалась 15-летняя Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. Для самой юной участницы это не первое появление в музыкальных шоу. Девушка также дошла до полуфинала «Голоса.Дети» (6+), но победительницей сезона стала дочь певицы Алсу.

Источник: Анастасия Иванова / Vk.com
Источник:

Анастасия Иванова / Vk.com

Поражение совсем не расстроило Иванову, а лишь подзадорило, и она пошла один за другим покорять громкие проекты. Побывав на детских версиях «Евровидения» и «Новой волны», Анастасия добралась до кастинга «Ну-ка, все вместе!». Нежный голос и при этом совсем не детское выступление покорили судей и сразу залетели в тренды в Сети.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

Во время отборочного этапа Анастасия не понизила планку. И если до этого только удивила Лазарева, то, выступая перед стеной экспертов, довела лидера до слёз.

— У меня действительно появляются слёзы счастья и ком в горле, когда 15-летний ребенок так владеет своим голосом, при этом так мягко и так аккуратно. В этой песне не было ни крика, ничего, всё так филигранно от начала и до конца. Анастасия, вы поцелованы Богом абсолютно точно. Я очень вас прошу беречь свой голос, — остался в восторге Сергей Лазарев.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

Анастасия получила сто баллов и попала во второй полуфинал, где исполнила песню Филиппа Киркорова «Снег». Участница и в этот раз смогла поднять всю стену экспертов, в том числе приглашенного гостя Александра Панайотова. Он, так же как и лидер сотни, не смог устоять перед звонким, как капель, голосом Ивановой и назвал ее практически безоговорочной победительницей сезона.

— Для меня вы фаворитка сезона, и вы выиграете это шоу с 99%-ной вероятностью. У этой девочки хорошая защита, она поцелована Всевышним, — высказался Александр.

Источник:

«Ну-ка, все вместе!» / Vk.com

За весь сезон Анастасия ни разу не оказывалась в батле и автоматически проходила в следующий этап. Судя по всему, к финалу Иванова совсем не растеряет свою харизму и удачу. В клуб ее обожателей вступил и Филипп Киркоров, которого уже по традиции пригласили определить победителя проекта.

— Так петь в 15 лет может только чудо. Она покорила меня, — признался Филипп Киркоров во время записи финала.

Зрители, чье мнение не всегда совпадает с оценкой жюри, в этот раз полностью поддерживают экспертов. По словам многих, Анастасия больше всех достойна победы в седьмом сезоне «Ну-ка, все вместе!» (12+).

— Восхищение! Вот яркий пример человека, рожденного для сцены, который получает от этого удовольствие сам и зрителей делает счастливыми! Браво, Настя! — поддержала финалистку Ольга Субботина.

— Однозначно для меня она — победитель этого сезона! — категорично настроена Елена Плешакова.

— Я иногда отвожу глаза от экрана, просто слушаю… Я услышала диву! Это готовая артистка, был бы свой репертуар! — высказалась зрительница Ирина Жилатова.

— Просто мурашки по телу… Откуда в 15 лет такая душа? — недоумевает Ирина Акелова.

— Анастасия Иванова для меня победитель, — написал в комментариях к шоу Павел Поляков.

Единственное, что смущает некоторых поклонников шоу, — возраст Анастасии. Не все считают, что честно оценивать ее на равных с уже взрослыми людьми, которые не могут петь так же чисто.

— Прошлой победительнице было 17, нынешней фаворитке 15… Дальше что? «Ну-ка, все вместе, дети!»? Ничего удивительного нет в том, что человек в 15 лет поет лучше, чем в 60. Состояние связок, бесстрашие, подростковые оголенные чувства — всё это, конечно же, огромный плюс. Настя — молодец, поет замечательно, но весовые категории со взрослыми всё же не равны, на мой взгляд, — написала Ирина Постникова.

Как вы считаете, Анастасия достойна победы?

С самого начала болею за нее
Сильная участница, но не победительница
Поддерживаю, что она слишком молодая
Мне больше нравятся другие финалисты
Случайно тут оказался, не понимаю, о чём вы
ПО ТЕМЕ
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гость
1 час
Филипп и в жюри хорош, приятно видеть!
Гость
1 час
Интересно, как дальше проявят себя другие участники?
Гость
