Сколько стоит стать хоккеистом
Рыбы сменят работу, а у Тельцов — проблемы с законом: финансовый гороскоп на декабрь

Рыбы сменят работу, а у Тельцов — проблемы с законом: финансовый гороскоп на декабрь

Экстренное предупреждение звезд о ваших финансах

Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп

Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп

Источник:

Дмитрий Гладышев/ 72.RU

Декабрь 2025 года — время подведения итогов, прояснения целей и осторожных шагов вперед. Для одних представителей знаков зодиака этот месяц будет стабильным и спокойным, для других — период трансформаций и разрушений. Астрологи не советуют в этот период заводить новых отношений, поскольку Венера под влиянием Сатурна и Нептуна может создавать иллюзии, а это может привести к разбитому сердцу. Но гораздо осторожнее следует относиться к собственным финансам. Почему — читайте в гороскопе 72.RU астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Большие траты Овен в декабре направит на тему рода и всё, что связано с ним. Например, на недвижимость или домочадцев. Это могут быть как приятные хлопоты, связанные с организацией семейных вечеров, так и обустройством своего дома. Причем траты могут оказаться достаточно крупными: возможно, некоторые представители знака решатся на покупку нового жилья. Декабрь — отличный месяц для начала чего-то нового, поэтому если долго откладывали переезд или предложение руки и сердца, то сейчас самое время.

Телец

В этот период Тельцу выпадают шансы приумножить свой капитал. Но звезды предупреждают, что порой представители знака будут соблазняться на сомнительные аферы. В такие моменты нужно помнить, что легкие деньги счастья не принесут, а даже, наоборот, — принесут много неприятностей. Вплоть до проблем с законом.

Близнецы

Близнецы в декабре будут готовы потратить всё до последней копейки на подарки близким или развлечения. И хотя расходы действительно ожидаются баснословные, представителям знака это принесет только удовольствие. Есть вероятность даже исполнить собственную мечту. Но в этом же месяце Близнецы могут столкнуться и с обманом со стороны близкого окружения: кто-то может воспользоваться вашим радушием, а потому будьте осторожнее.

Рак

Раки в декабре будут готовы раскошелиться только на себя. И звезды их в этом только поддерживают: самое время осуществить давно запланированные покупки, не жалея при этом никаких денег. Главное в этой приятной миссии только одно — быть искренним в своих желаниях.

Лев

В этом месяце Лев будет наполнен вдохновением. Представители знака не только проявят себя творчески, но и смогут это монетизировать. Подобная самореализация поможет Львам в финансовых вопросах, например, какое-то из хобби станет приносить деньги или поможет со знакомством с нужным человеком, который в будущем сыграет роль в профессиональном продвижении.

Дева

Дева в конце 2025 года будет озадачена финансовым подведением итогов: что в этот период приносило прибыль, а что — убытки. Не всегда выводы будут радостными, поэтому представители знака всерьез задумаются о кардинальных переменах в своей жизни. Например, откажется от напрасных трат или займется поиском нового места работы.

Весы

Искушения будут испытывать Весов в декабре. А потому представители этого знака то и дело будут задумываться над тем, чтобы сорвать куш каким-нибудь нечестным способом. Но в случае, если Весы пойдут на столь отчаянный шаг, то даже если их не выведут на чистую воду, наказание они всё равно получат. Прорабатывать череду неудач и бед представителям знака придется целых 9 лет.

Скорпион

В декабре Скорпион много работает, периодически проверяя себя на прочность, причем как морально, так и физически. Но как бы сложно не было, нужно помнить, что его труд и старания обязательно окупятся. Скорпионы станут более заметными на работе, а впоследствии это приведет и к приятному шелесту купюр в кошельке.

Стрелец

В декабре Стрелец становится заметным в обществе (популярным, известным). Такое положение планет может принести много блага: новые связи, предложения по работе, деньги и подарки. Но хотя удача буквально преследует представителей этого знака, на их пути могут периодически возникать неприятные ситуации, в которых они проявятся не с самых лучших сторон. В такие моменты надо быть крайне аккуратными, чтобы не наломать дров.

Козерог

В декабре Козерогу выпадает шанс неплохо пополнить свой карман, отсюда главное «брать быка за рога» и воспользоваться выпавшей возможностью. Подобный успех заметит не только сам представитель знака, но и его окружение, что даст ему статус, известность, признание в обществе, а в дальнейшем откроет новые перспективные возможности уже на следующий 2026 год.

Водолей

У Водолея вероятны большие изменения в теме «финансов». Главное — следить за тратами, понимая, что копейка рубль бережет. Знак нельзя назвать финансово успешным в конце 2025 года, поэтому пока ему лучше отказаться от серьезных трат и крупных сделок. Слишком велика вероятность встрять!

Рыбы

Декабрь меняет вектор развития Рыб в теме «финансов», отсюда они пересматривают свои источники доходов, порой решаясь даже на кардинальные изменения. Например, представители знака захотят сменить работу или даже профессию. И такие порывы, если довести задуманное до конца, могут привести к масштабным переменам. Но если только уповать на судьбу, то, увы, Рыбы рискуют остаться ни с чем.

Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
