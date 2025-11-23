«Инстинкт охотника». Юрист собрал коллекцию «Лего» и видеоигр стоимостью в несколько квартир

Житель Ростова собрал в своей квартире коллекцию из сотни наборов «Лего» и тысячи кассет с ретроиграми. В интервью корреспонденту 161.RU Алине Заярной он рассказал, как стал коллекционером, где находит раритеты, во сколько обходится такое увлечение и почему это отличный способ инвестирования.
По просьбе героя публикации мы не раскрываем его фамилию. В социальных сетях его можно найти по нику mr_rotten_gn.
«Я изначально
"Лего" рассматривал как инвестицию»
Эрику 35 лет. Он работает в юридической сфере, живет в Ростове. В каждом поколении его семьи были коллекционеры. Прабабушка собирала хрусталь и шкатулки, дедушка и папа — марки.
Сам Эрик коллекционированием начал заниматься 5 лет назад, в разгар пандемии коронавируса. Тогда он купил лимитированную консоль для видеоигр и набор Lego Porsche 911.
— Я вообще изначально «Лего» рассматривал как инвестицию. Я покупал наборы, не распечатывал их, отслеживал динамику цены. Но потом это увлечение переросло в нечто большее, — вспоминает коллекционер.
Сейчас у Эрика в коллекции больше 100 наборов. Из них можно собрать лего-город. Он полностью собрал сеты по Средневековью, «Ниндзяго», франшизам «Марвел», «Гарри Поттер». Есть в коллекции и ретронаборы из 90-х годов.
Некоторые из них были давней мечтой Эрика. Его детство выпало на 90-е годы. Тогда наборы «Лего» и видеоигры были редкостью для большинства детей. Родителям приходилось откладывать деньги, чтобы порадовать ребенка новым конструктором или игрой.
— То, что было в детстве, хочется восстановить. Восстановить эти воспоминания, эту теплоту. Я ретроград, тесно связан с прошлым. Мне не так много «Лего» покупали родители. Наверное, это сейчас компенсация идет такая, что-то из глубины. У меня средняя семья была в 90-е годы. Мне покупали «Лего», но, скажем так, дозированно, — делится Эрик.
С этим связано и его увлечение коллекционированием видеоигр. Эрик показывает один из самых ценных элементов коллекции — игру Zombies Ate My Neighbors.
— Мы с отцом много играли в приставку, это одна из наших любимых игр была. Для меня памятная она. Отца моего сейчас нет, — говорит Эрик.
Наборы «Лего» и видеоигры из детских лет в семье коллекционера не сохранились. Поэтому он всё собирал с нуля. Он отмечает, что ему сейчас интереснее покупать те игры, которых в детстве у него не было.
Сейчас видеоигр в коллекции Эрика порядка 1000 штук. По его оценкам, суммарно все принадлежащие ему игры стоят как одна большая квартира в центре Ростова или несколько квартир в спальном микрорайоне. На средства, в теории вырученные за сотню наборов «Лего», можно купить хорошую иномарку — «не Ferrari, чуть пониже классом».
Чтобы хранить коллекцию, Эрик использует одну из своих квартир. На площади в 55 квадратных метров он расположил стеллажи с «Лего» и видеоиграми.
— У меня дома уже что-то вроде музея. Заходишь в квартиру, а у тебя там экспозиция. Мне приятно это. Всегда можно взять картридж и поиграть в игры из прошлого, — делится коллекционер.
«Новичок в этом деле рискует напороться на подделку»
Многие ретроигры в 90-е годы стоили баснословных денег. Одна могла стоить как три приставки к ней. Сейчас они стали еще дороже. Пример такой игры — Biker Mice From Mars. Сейчас ее стоимость составляет примерно 80–100 тысяч рублей.
— В детстве не было этой игры, и сейчас она редкость. Многие коллекционеры готовы за нее отдать хорошие деньги. Это всё спекулятивная история. Игры стоят столько, сколько за них готовы предложить коллекционеры, — объясняет Эрик.
Эрик объясняет, что стоимость раритетных видеоигр зависит от нескольких факторов. Как сохранилась упаковка, есть ли в наборе рекламные вкладыши, буклеты, переводные татуировки, плакаты, мануалы. В одной из коробок с игрой в коллекции Эрика сохранился даже оригинальный чек от 1996 года, выданный в видеомагазине в США.
— Есть люди в нашей коллекционерской среде, которые очень следят за состоянием игры. Если коробка помята, с изломом либо не хватает мануала, какой-то рекламной брошюры, то от игры отказываются. Все коллекционеры знают, что должно быть внутри. Новичок в этом деле рискует напороться на подделку или неполный комплект, — объясняет Эрик.
По его словам, рынок ретровидеоигр устроен куда сложнее, чем рынок «Лего». К примеру, на рынке игр есть оценщики. Они изучают характеристики ретроигр и выставляют оценки. Стоимость игры может увеличиться в 2–3 раза, если ее упаковку покрыли акрилом. Эрик считает это нечестным способом завышения цены и сговором среди оценщиков. По его словам, покрытые акрилом игры по искусственно высокой цене продают по принципу «горячей картошки». В проигрыше остается тот, кто не успел перепродать ее.
Многие игры из своей коллекции Эрик заказывал из-за рубежа. Он находил продавцов через сайт eBay.
— Я скупил много игр у одного английского коллекционера. Он распродает коллекцию из-за своего положения материального. Он продает уникальные вещи, — делится собеседник.
Последние 3 года из-за санкций заказывать товары напрямую через eBay россияне не могут. Поэтому приходится обращаться к посредникам, которые доставляют игры через третьи страны. Из-за этого пополнение коллекции стало дороже и занимает больше времени.
Рынок «Лего» устроен проще, потому что подделать наборы сложно. Корпорация следит, чтобы не было подделок. Коллекционеры покупают наборы в магазинах или заказывают у проверенных продавцов из-за рубежа. Из-за границы можно, например, привезти редкие тематические наборы. Эрик отмечает интересную закономерность — и в 90-е годы, и сейчас наборы «Лего» остаются роскошью для большинства семей.
— И даже дороже всё стало. Тогда [в 90-е] отдавали половину своей зарплаты за такие игрушки, а сейчас должны отдать несколько своих зарплат. Это бред, — считает Эрик.
Коллекционер отмечает, что на рынке «Лего» и ретроигр большую роль играет репутация продавцов. Во многом основываясь именно на ней, ценители отдают продавцам деньги за товар.
— За человеком есть репутация, есть то, чем он дорожит, особенно если он в сфере торговли, продавец, — считает коллекционер.
Эрик вспоминает, что однажды заказал дорогой набор «Лего», но его украли на складе.
— Это не вина продавца была, но он мне взамен бесплатно выслал такой же набор. Это было в минус ему, но репутация важнее. Воришку на складе так и не нашли, — рассказывает коллекционер.
«Цифровизация игр — это плевок фанатам в лицо»
Эрик собирает коллекцию и современных видеоигр и консолей. Но даже среди них он ищет что-то лимитированное.
— Это будет лукавство, если коллекционер скажет, что для него не важна цена. Вот он купил игру — и всё равно ему, будет на нее цена расти или падать. Мне приятно, что я купил лимитированную игру в 2021 году за 10 тысяч рублей, а сейчас она стоит 30 тысяч рублей. Элемент инвестирования всё равно остается за всем этим. Деньги важны, — говорит собеседник.
Ему не нравится цифровизация рынка игр. Из-за этого он продал приставку Xbox. Компания преимущественно продает игры в электронном формате, а не на физическом носителе.
— Для меня важна физическая копия. Я покупаю игру, я хочу ею обладать. Я хочу быть собственником. Цифровизация игр — это плевок фанатам в лицо. По сути, ты не являешься владельцем этих игр. Они привязаны к твоему аккаунту, который может быть в любой момент заблокирован, игры могут быть удалены, ты ничего не сделаешь. Ты покупаешь временное пользование этой игры. А я хочу быть собственником, — рассуждает Эрик.
Он ведет учет стоимости своей коллекции. На специальном сайте для коллекционеров можно высчитать текущую стоимость набора «Лего» или ретроигры. Периодически Эрик обновляет данные. В запрещенной соцсети он с помощью постов ведет каталог своей коллекции. Правда, профессиональным развитием блога он не занимается.
«Коллекционирование — это девиация»
Эрик признается, что часто сталкивается с непониманием своего увлечения.
— В какой-то мере, конечно, коллекционирование — это девиация. Это приятная девиация, — говорит коллекционер.
Он собирает наборы «Лего» в закрытом формате, то есть не открывает коробки. Эту тему он называет «больной», ведь у многих возникают вопросы, почему он не собирает сами конструкторы.
— Я собирал наборы «Лего» с позиции инвестирования. Распакованные наборы гораздо дешевле, — признается Эрик.
Сейчас его коллекция так разрослась, что он готов открыть в Ростове «Лего»-музей. В качестве идеи для вдохновения он приводит магазин «Хобби-центр», существовавший в Ростове с 90-х годов.
— Это мечта каждого ребенка была — оказаться в этом магазине, посмотреть, что там представлено. Глаза всегда разбегались. Я, когда туда заходил с родителями, хотел скупить все наборы «Лего», — вспоминает коллекционер.
Экспозиция может появиться и на основе собранной Эриком коллекции видеоигр. По его задумке, внутри будут ретротелевизоры и приставки, чтобы люди могли играть.
— Это была целая индустрия. Это то, на чём мы росли, — отмечает он.
Эрик говорит, что раскрывать коробки с «Лего» для экспозиции музея ему было бы жалко, потому что тогда они перестанут быть инвестициями.
— Мне было бы больно, но я распечатал бы. Ради красивой экспозиции распечатал бы, потому что приятно после себя что-то оставить. Недорогой билет бы сделал — рублей 200–250 за вход, — говорит коллекционер.
«Коллекция игр ушла за миллион долларов»
По словам Эрика, всего в России не больше сотни коллекционеров «Лего» и ретроигр с внушительным собранием. Подавляющее большинство из них — очень обеспеченные люди.
— Одну из игр я купил у одного из самых крупных коллекционеров у нас в стране. Он продал свою коллекцию, она ушла за миллион долларов. Он обеспечил себе жизнь. Это «теневой» коллекционер. У него дома это собрание игр смотрели только избранные люди, — рассказывает Эрик.
Не всех пускает к себе и сам Эрик. В квартире, где собрана коллекция, были только самые близкие люди. Коллекционер считает, что не все могут понять его увлечение, не всем оно покажется интересным.
— Многие консервативные люди считают, что для 35 лет это странное увлечение. А если им сказать цены на это всё… Не каждый это поймет. Если человеку интересно это самому, тогда поговорим. Важен обоюдный интерес, — говорит Эрик.
Свою квартиру с коллекцией никакими нестандартными методами он не охраняет. По его словам, в сообществе есть коллекционер, который пытался застраховать свое собрание игр. Но сделать этого он не смог. Банку не удалось подсчитать точную сумму коллекции.
— У моего коллеги коллекция игр на сотни тысяч долларов. Он несколько квартир в Москве может купить на эти деньги. Но он их спускает на игры по 500 тысяч рублей, — рассказывает Эрик.
В сообществе коллекционеров есть и такие люди, которые тратят на игры или наборы «Лего» буквально последние сбережения.
— Если тебе, твоим детям, твоей жене нечего есть, а ты покупаешь игру, то ты дурак. Ты жену будешь игрой кормить? Ну это бред. Если у тебя есть деньги на хобби, то проблем нет. Если бы я почувствовал, что у меня нет денег, я бы никогда не тратил их на игры или на «Лего», — рассуждает Эрик.
По его оценкам, все ведущие коллекционеры в России зарабатывают «на порядок выше среднего», обеспечены недвижимостью. Большинство живет в Москве.
— Но есть люди, которые высчитывают каждую копейку, покупают любую дешевку. Такие люди приходят в магазин и торгуются за 20–30 рублей. Внешний вид у них соответствующий, — говорит коллекционер.
Он признаётся, что ему «обидно за хобби» из-за представлений о том, как выглядит типичный коллекционер игр или «Лего».
— Как представляют человека, который собирает комиксы, игры? Что-то бесформенное, с немытой головой. Вот обидно. Есть интеллигентные, хорошо выглядящие, солидные коллекционеры. Глядя на них, подумаешь, что они чем-то консервативным занимаются. А скелетики в шкафу есть, — шутит Эрик.
«Я как та самая домохозяйка с Wildberries»
Эрик считает, что в своем увлечении не доходит до фанатизма.
— Я могу отказаться от этого в будущем. Могу всё распродать, если мне надоест. Коллекция для меня — как живой организм. Если развития нет, устал, ты продаешь это всё. Я могу условно сейчас забросить всю свою работу и заниматься только перепродажей «Лего» и игр. Трансформироваться в того самого злостного перекупа, — рассуждает Эрик.
Заниматься коллекционированием чего-то еще Эрик пока не планирует. Хочет сконцентрироваться на том, что уже собрал. Коллекцию «Лего» он хочет дополнить наборами по вселенной «Властелин колец». Ждет он из-за рубежа и ретроигры.
— Мне всегда приятно, когда что-то в пути. Я как та самая домохозяйка, которая ждет что-то с Wildberries. Приятно это ожидание, азарт. Но, к сожалению, когда что-то покупаешь, сразу охладеваешь к этому. Инстинкт охотника-коллекционера, — рассуждает Эрик.
Он подтверждает, что этот же инстинкт не дает ему распаковать наборы «Лего» и собрать сами конструкторы.
— Мне говорят: «Да ты психопат, у тебя столько наборов, а ты даже не порываешься их вскрыть». Да, не порываюсь сейчас. Я не ставлю себе дедлайнов. Распакую и распакую, соберу и соберу. Всему свое время, — заключает Эрик.