«Инстинкт охотника». Юрист собрал коллекцию «Лего» и видеоигр стоимостью в несколько квартир

Для коллекции «Лего» и видеоигр ростовчанину пришлось выделить отдельную квартиру Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Житель Ростова собрал в своей квартире коллекцию из сотни наборов «Лего» и тысячи кассет с ретроиграми. В интервью корреспонденту 161.RU Алине Заярной он рассказал, как стал коллекционером, где находит раритеты, во сколько обходится такое увлечение и почему это отличный способ инвестирования.

По просьбе героя публикации мы не раскрываем его фамилию. В социальных сетях его можно найти по нику mr_rotten_gn.

«Я изначально "Лего" рассматривал как инвестицию» Эрику 35 лет. Он работает в юридической сфере, живет в Ростове. В каждом поколении его семьи были коллекционеры. Прабабушка собирала хрусталь и шкатулки, дедушка и папа — марки. Сам Эрик коллекционированием начал заниматься 5 лет назад, в разгар пандемии коронавируса. Тогда он купил лимитированную консоль для видеоигр и набор Lego Porsche 911. — Я вообще изначально «Лего» рассматривал как инвестицию. Я покупал наборы, не распечатывал их, отслеживал динамику цены. Но потом это увлечение переросло в нечто большее, — вспоминает коллекционер. Сейчас у Эрика в коллекции больше 100 наборов. Из них можно собрать лего-город. Он полностью собрал сеты по Средневековью, «Ниндзяго», франшизам «Марвел», «Гарри Поттер». Есть в коллекции и ретронаборы из 90-х годов.

Часть коллекции Эрика Источник: читатель 161.RU

«Гарри Поттер» в лего-воплощении Источник: читатель 161.RU

Поезд в Хогвартс — предел мечтаний любого фаната поттерианы Источник: читатель 161.RU

Для коробок есть специальные стеллажи Источник: читатель 161.RU

Цены на некоторые наборы — размером со среднюю российскую зарплату Источник: читатель 161.RU

Коробки с играми — в идеальном состоянии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Некоторые из них были давней мечтой Эрика. Его детство выпало на 90-е годы. Тогда наборы «Лего» и видеоигры были редкостью для большинства детей. Родителям приходилось откладывать деньги, чтобы порадовать ребенка новым конструктором или игрой. — То, что было в детстве, хочется восстановить. Восстановить эти воспоминания, эту теплоту. Я ретроград, тесно связан с прошлым. Мне не так много «Лего» покупали родители. Наверное, это сейчас компенсация идет такая, что-то из глубины. У меня средняя семья была в 90-е годы. Мне покупали «Лего», но, скажем так, дозированно, — делится Эрик. С этим связано и его увлечение коллекционированием видеоигр. Эрик показывает один из самых ценных элементов коллекции — игру Zombies Ate My Neighbors. — Мы с отцом много играли в приставку, это одна из наших любимых игр была. Для меня памятная она. Отца моего сейчас нет, — говорит Эрик. Наборы «Лего» и видеоигры из детских лет в семье коллекционера не сохранились. Поэтому он всё собирал с нуля. Он отмечает, что ему сейчас интереснее покупать те игры, которых в детстве у него не было.

Кассета с такой игрой сейчас стоит несколько десятков тысяч рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Сейчас видеоигр в коллекции Эрика порядка 1000 штук. По его оценкам, суммарно все принадлежащие ему игры стоят как одна большая квартира в центре Ростова или несколько квартир в спальном микрорайоне. На средства, в теории вырученные за сотню наборов «Лего», можно купить хорошую иномарку — «не Ferrari, чуть пониже классом». Чтобы хранить коллекцию, Эрик использует одну из своих квартир. На площади в 55 квадратных метров он расположил стеллажи с «Лего» и видеоиграми. — У меня дома уже что-то вроде музея. Заходишь в квартиру, а у тебя там экспозиция. Мне приятно это. Всегда можно взять картридж и поиграть в игры из прошлого, — делится коллекционер. «Новичок в этом деле рискует напороться на подделку» Многие ретроигры в 90-е годы стоили баснословных денег. Одна могла стоить как три приставки к ней. Сейчас они стали еще дороже. Пример такой игры — Biker Mice From Mars. Сейчас ее стоимость составляет примерно 80–100 тысяч рублей. — В детстве не было этой игры, и сейчас она редкость. Многие коллекционеры готовы за нее отдать хорошие деньги. Это всё спекулятивная история. Игры стоят столько, сколько за них готовы предложить коллекционеры, — объясняет Эрик.

Такая игра стоит порядка 100 тысяч рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Эрик объясняет, что стоимость раритетных видеоигр зависит от нескольких факторов. Как сохранилась упаковка, есть ли в наборе рекламные вкладыши, буклеты, переводные татуировки, плакаты, мануалы. В одной из коробок с игрой в коллекции Эрика сохранился даже оригинальный чек от 1996 года, выданный в видеомагазине в США. — Есть люди в нашей коллекционерской среде, которые очень следят за состоянием игры. Если коробка помята, с изломом либо не хватает мануала, какой-то рекламной брошюры, то от игры отказываются. Все коллекционеры знают, что должно быть внутри. Новичок в этом деле рискует напороться на подделку или неполный комплект, — объясняет Эрик. По его словам, рынок ретровидеоигр устроен куда сложнее, чем рынок «Лего». К примеру, на рынке игр есть оценщики. Они изучают характеристики ретроигр и выставляют оценки. Стоимость игры может увеличиться в 2–3 раза, если ее упаковку покрыли акрилом. Эрик считает это нечестным способом завышения цены и сговором среди оценщиков. По его словам, покрытые акрилом игры по искусственно высокой цене продают по принципу «горячей картошки». В проигрыше остается тот, кто не успел перепродать ее. Многие игры из своей коллекции Эрик заказывал из-за рубежа. Он находил продавцов через сайт eBay. — Я скупил много игр у одного английского коллекционера. Он распродает коллекцию из-за своего положения материального. Он продает уникальные вещи, — делится собеседник. Последние 3 года из-за санкций заказывать товары напрямую через eBay россияне не могут. Поэтому приходится обращаться к посредникам, которые доставляют игры через третьи страны. Из-за этого пополнение коллекции стало дороже и занимает больше времени.

К многим ретроиграм шли плакаты Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Еще одна легендарная игра, которая продается сейчас за десятки тысяч рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Рынок «Лего» устроен проще, потому что подделать наборы сложно. Корпорация следит, чтобы не было подделок. Коллекционеры покупают наборы в магазинах или заказывают у проверенных продавцов из-за рубежа. Из-за границы можно, например, привезти редкие тематические наборы. Эрик отмечает интересную закономерность — и в 90-е годы, и сейчас наборы «Лего» остаются роскошью для большинства семей. — И даже дороже всё стало. Тогда [в 90-е] отдавали половину своей зарплаты за такие игрушки, а сейчас должны отдать несколько своих зарплат. Это бред, — считает Эрик. Коллекционер отмечает, что на рынке «Лего» и ретроигр большую роль играет репутация продавцов. Во многом основываясь именно на ней, ценители отдают продавцам деньги за товар. — За человеком есть репутация, есть то, чем он дорожит, особенно если он в сфере торговли, продавец, — считает коллекционер. Эрик вспоминает, что однажды заказал дорогой набор «Лего», но его украли на складе. — Это не вина продавца была, но он мне взамен бесплатно выслал такой же набор. Это было в минус ему, но репутация важнее. Воришку на складе так и не нашли, — рассказывает коллекционер.

Набор «Лего» по фильму «Один дома» Источник: читатель 161.RU

Картридж игры Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Так выглядит упаковка игры Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Игра — это не только диск и коробка Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Оригинальный чек из американского магазина Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Цифровизация игр — это плевок фанатам в лицо» Эрик собирает коллекцию и современных видеоигр и консолей. Но даже среди них он ищет что-то лимитированное. — Это будет лукавство, если коллекционер скажет, что для него не важна цена. Вот он купил игру — и всё равно ему, будет на нее цена расти или падать. Мне приятно, что я купил лимитированную игру в 2021 году за 10 тысяч рублей, а сейчас она стоит 30 тысяч рублей. Элемент инвестирования всё равно остается за всем этим. Деньги важны, — говорит собеседник. Ему не нравится цифровизация рынка игр. Из-за этого он продал приставку Xbox. Компания преимущественно продает игры в электронном формате, а не на физическом носителе. — Для меня важна физическая копия. Я покупаю игру, я хочу ею обладать. Я хочу быть собственником. Цифровизация игр — это плевок фанатам в лицо. По сути, ты не являешься владельцем этих игр. Они привязаны к твоему аккаунту, который может быть в любой момент заблокирован, игры могут быть удалены, ты ничего не сделаешь. Ты покупаешь временное пользование этой игры. А я хочу быть собственником, — рассуждает Эрик. Он ведет учет стоимости своей коллекции. На специальном сайте для коллекционеров можно высчитать текущую стоимость набора «Лего» или ретроигры. Периодически Эрик обновляет данные. В запрещенной соцсети он с помощью постов ведет каталог своей коллекции. Правда, профессиональным развитием блога он не занимается.

Ростовский коллекционер против цифровизации игр Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Коллекционирование — это девиация» Эрик признается, что часто сталкивается с непониманием своего увлечения. — В какой-то мере, конечно, коллекционирование — это девиация. Это приятная девиация, — говорит коллекционер. Он собирает наборы «Лего» в закрытом формате, то есть не открывает коробки. Эту тему он называет «больной», ведь у многих возникают вопросы, почему он не собирает сами конструкторы. — Я собирал наборы «Лего» с позиции инвестирования. Распакованные наборы гораздо дешевле, — признается Эрик.

Одни из самых дорогих наборов «Лего» — «Ниндзяго» Источник: читатель 161.RU

Коробки стоят нераспечатанными Источник: читатель 161.RU

Если коробку вскрыть, она частично потеряет в стоимости Источник: читатель 161.RU

Вселенная Marvel — стройными рядами Источник: читатель 161.RU

Сейчас его коллекция так разрослась, что он готов открыть в Ростове «Лего»-музей. В качестве идеи для вдохновения он приводит магазин «Хобби-центр», существовавший в Ростове с 90-х годов. — Это мечта каждого ребенка была — оказаться в этом магазине, посмотреть, что там представлено. Глаза всегда разбегались. Я, когда туда заходил с родителями, хотел скупить все наборы «Лего», — вспоминает коллекционер. Экспозиция может появиться и на основе собранной Эриком коллекции видеоигр. По его задумке, внутри будут ретротелевизоры и приставки, чтобы люди могли играть. — Это была целая индустрия. Это то, на чём мы росли, — отмечает он. Эрик говорит, что раскрывать коробки с «Лего» для экспозиции музея ему было бы жалко, потому что тогда они перестанут быть инвестициями. — Мне было бы больно, но я распечатал бы. Ради красивой экспозиции распечатал бы, потому что приятно после себя что-то оставить. Недорогой билет бы сделал — рублей 200–250 за вход, — говорит коллекционер. «Коллекция игр ушла за миллион долларов» По словам Эрика, всего в России не больше сотни коллекционеров «Лего» и ретроигр с внушительным собранием. Подавляющее большинство из них — очень обеспеченные люди. — Одну из игр я купил у одного из самых крупных коллекционеров у нас в стране. Он продал свою коллекцию, она ушла за миллион долларов. Он обеспечил себе жизнь. Это «теневой» коллекционер. У него дома это собрание игр смотрели только избранные люди, — рассказывает Эрик.

Продажа наборов может обеспечить безбедную жизнь на несколько лет Источник: читатель 161.RU

Не всех пускает к себе и сам Эрик. В квартире, где собрана коллекция, были только самые близкие люди. Коллекционер считает, что не все могут понять его увлечение, не всем оно покажется интересным. — Многие консервативные люди считают, что для 35 лет это странное увлечение. А если им сказать цены на это всё… Не каждый это поймет. Если человеку интересно это самому, тогда поговорим. Важен обоюдный интерес, — говорит Эрик. Свою квартиру с коллекцией никакими нестандартными методами он не охраняет. По его словам, в сообществе есть коллекционер, который пытался застраховать свое собрание игр. Но сделать этого он не смог. Банку не удалось подсчитать точную сумму коллекции. — У моего коллеги коллекция игр на сотни тысяч долларов. Он несколько квартир в Москве может купить на эти деньги. Но он их спускает на игры по 500 тысяч рублей, — рассказывает Эрик. В сообществе коллекционеров есть и такие люди, которые тратят на игры или наборы «Лего» буквально последние сбережения. — Если тебе, твоим детям, твоей жене нечего есть, а ты покупаешь игру, то ты дурак. Ты жену будешь игрой кормить? Ну это бред. Если у тебя есть деньги на хобби, то проблем нет. Если бы я почувствовал, что у меня нет денег, я бы никогда не тратил их на игры или на «Лего», — рассуждает Эрик. По его оценкам, все ведущие коллекционеры в России зарабатывают «на порядок выше среднего», обеспечены недвижимостью. Большинство живет в Москве. — Но есть люди, которые высчитывают каждую копейку, покупают любую дешевку. Такие люди приходят в магазин и торгуются за 20–30 рублей. Внешний вид у них соответствующий, — говорит коллекционер.

Игра по вселенной «Человека-паука» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Распечатать коробки Эрик согласен только ради музея Источник: читатель 161.RU