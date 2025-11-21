НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

южн.

 756мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Президентский теплоход на Волге
«Умные решения»
Когда придет похолодание со снегом
Компании, которые создают будущее области
Депутат раскритиковал питание детей
Массовая драка в кафе. Видео
Продают скандальный недострой
Детские спектакли на Новый год
Развлечения Обзор «Сотня уже офигела»: взбешенный Лазарев отчитал членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Сотня уже офигела»: взбешенный Лазарев отчитал членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Чье поведение так задело лидера сотни

55
Приглашенный гость Александр Панайотов предпочел наблюдать, но не встревать в спор с разгоряченным Лазаревым | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Приглашенный гость Александр Панайотов предпочел наблюдать, но не встревать в спор с разгоряченным Лазаревым | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Приглашенный гость Александр Панайотов предпочел наблюдать, но не встревать в спор с разгоряченным Лазаревым

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

К седьмому сезону «Ну-ка, все вместе!» (12+), казалось, Сергей Лазарев поймал дзен и научился принимать, когда кто-то из других членов жюри не хочет отдавать свой голос за сильного участника. Однако эмоциональное равновесие лидера сотни все-таки пошатнулось во втором полуфинале.

В 11-м выпуске певца разгневали комментарии о выступлении Эльзат Тюлегеновой. Полуфиналистка спела песню Валерии «Была любовь» и, несмотря на сильный вокал и умелые мелизмы, набрала всего 72 балла. Низкую оценку попытался объяснить солист группы «ИКС-Миссия» Валентин Форостяный.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Начало было хорошее, чувственно пели, но, когда вы увидели, что люди на стене сидят, вы решили изменить ситуацию и задавить нас профессионально исполненными мелизмами, — начал объяснять член жюри. — Вы перемудрили. 72 балла — это провал!

Услышав последние слова, Лазарев потерял дар речи и вступился за старания Эльзат.

— Тьфу, блин тебе! Какой еще провал? Для сотни это провал, исполнительница сделала всё хорошо. А сотня уже офигела. Я считаю, мы в принципе расслабили булки и потеряли адекватность. Отлично поет вокалист, правда не идеально, но это не 72, — закричал Лазарев.

Валентин Форостяный попытался продолжить. Он отметил, что в выступлении был сильный момент, из-за которого он сам отдал свой голос, однако сделал только хуже.

— Господи, как вы умеете обнулять всё. «Одну секунду спели, я за это встану» — это что за комментарий? Нельзя так делать. Обесцениваете работу, пахоту на сцене, — не сдерживая себя, высказал Лазарев.

Однако случившегося не воротишь, и полученных 72 баллов Эльзат не хватило, чтобы стать лидером выпуска и побороться за место в финале.

Более щедрой на оценку сотня была к участнику из Нигерии Пере Джейсону. Парень с неземным голосом, исполнивший песню из мюзикла «Величайший шоумен» (18+), набрал значительно больше — 99 баллов. Единственный, кто не встал, — музыкальный блогер Рамин Рамузыка.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Это такая трогательная песня о мечтателях, о том, что нужно надеяться на самое лучшее. Вы как-то попытались передать эту энергию, но мне показалось, что это были ноты ради нот. На полуфинале хотелось, чтобы вы передали смысл, — высказался Рамин.

На стене снова разразился скандал. На этот раз не смог сдержаться уже не Лазарев, а неожиданно для многих Давид Виннер.

— Какого смысла, алё, гараж? Как же вы достали уже. Языком молоть может каждый. У меня ощущение, что некоторые сговорились, чтобы уничтожить нашу эстраду, — стуча по стойке, возмутился культурный обозреватель. — Он здесь, он приехал, он поет для нас, для русской души. А тот, кто умеет только плести языком, даже не в состоянии сказать, какая проблема.

Один неотданный голос никак не повлиял на Пере, он вошел в тройку лидеров. Вместе с ним там оказалась 15-летняя Анастасия Иванова. Участница спела песню Филиппа Киркорова «Снег» и единственная за весь выпуск получила 100 баллов.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Для меня вы фаворитка сезона и вы выиграете это шоу с 99%-ной вероятностью. У этой девочки хорошая защита, она поцелована всевышним, — остался под впечатлением приглашенный гость Александр Панайотов.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Третье место среди лидеров разделили два участника. Первой 98 баллов получила Варвара Ступина за песню «Ворона» Линды. Но такое же количество набрал и победитель «Новой волны» — Александр Лим. Увидев это, певица Этери Бериашвили не смогла сдержать слез.

— Ты пел каждому из нас очень скромно, не выпендриваясь. Просто разговаривал от сердца к сердцу. Мне так было обидно, что мы можем тебя потерять как конкурсанта. Ты должен звучать на этой сцене, — сквозь слезы обратилась певица к Лиму.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Бериашвили рано лила слезы. С помощью тайного голосования члены жюри определили, что выступление Александра сильнее, и отдали ему место в тройке лидеров.

По традиции стена экспертов ждала финальный батл, чтобы определить двух финалистов. Но вместо этого повторилось то же самое, что и в первом полуфинале. Вся тройка лидеров прошли дальше, а за еще одно место боролась выбывшая в последний момент Варвара и Айбек Бакытбеков, который по результатам выпуска занимал пятое место. Безоговорочную победу со 100 баллами одержала Ступина с песней Стинга Desert Rose. Она стала четвертой финалисткой.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка, все вместе Сергей Лазарев Александр Панайотов Шоу Телевидение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
9 минут
Шоу — это развлечение, но иногда переходит границы. Жюри нужно разнообразие мнений, а не стадный инстинкт.
Гость
8 минут
А что в этот раз не устроил Лазарева?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление