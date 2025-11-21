«Сотня уже офигела»: взбешенный Лазарев отчитал членов жюри на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Приглашенный гость Александр Панайотов предпочел наблюдать, но не встревать в спор с разгоряченным Лазаревым Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

К седьмому сезону «Ну-ка, все вместе!» (12+), казалось, Сергей Лазарев поймал дзен и научился принимать, когда кто-то из других членов жюри не хочет отдавать свой голос за сильного участника. Однако эмоциональное равновесие лидера сотни все-таки пошатнулось во втором полуфинале. В 11-м выпуске певца разгневали комментарии о выступлении Эльзат Тюлегеновой. Полуфиналистка спела песню Валерии «Была любовь» и, несмотря на сильный вокал и умелые мелизмы, набрала всего 72 балла. Низкую оценку попытался объяснить солист группы «ИКС-Миссия» Валентин Форостяный.

— Начало было хорошее, чувственно пели, но, когда вы увидели, что люди на стене сидят, вы решили изменить ситуацию и задавить нас профессионально исполненными мелизмами, — начал объяснять член жюри. — Вы перемудрили. 72 балла — это провал! Услышав последние слова, Лазарев потерял дар речи и вступился за старания Эльзат. — Тьфу, блин тебе! Какой еще провал? Для сотни это провал, исполнительница сделала всё хорошо. А сотня уже офигела. Я считаю, мы в принципе расслабили булки и потеряли адекватность. Отлично поет вокалист, правда не идеально, но это не 72, — закричал Лазарев. Валентин Форостяный попытался продолжить. Он отметил, что в выступлении был сильный момент, из-за которого он сам отдал свой голос, однако сделал только хуже. — Господи, как вы умеете обнулять всё. «Одну секунду спели, я за это встану» — это что за комментарий? Нельзя так делать. Обесцениваете работу, пахоту на сцене, — не сдерживая себя, высказал Лазарев. Однако случившегося не воротишь, и полученных 72 баллов Эльзат не хватило, чтобы стать лидером выпуска и побороться за место в финале. Более щедрой на оценку сотня была к участнику из Нигерии Пере Джейсону. Парень с неземным голосом, исполнивший песню из мюзикла «Величайший шоумен» (18+), набрал значительно больше — 99 баллов. Единственный, кто не встал, — музыкальный блогер Рамин Рамузыка.

— Это такая трогательная песня о мечтателях, о том, что нужно надеяться на самое лучшее. Вы как-то попытались передать эту энергию, но мне показалось, что это были ноты ради нот. На полуфинале хотелось, чтобы вы передали смысл, — высказался Рамин. На стене снова разразился скандал. На этот раз не смог сдержаться уже не Лазарев, а неожиданно для многих Давид Виннер. — Какого смысла, алё, гараж? Как же вы достали уже. Языком молоть может каждый. У меня ощущение, что некоторые сговорились, чтобы уничтожить нашу эстраду, — стуча по стойке, возмутился культурный обозреватель. — Он здесь, он приехал, он поет для нас, для русской души. А тот, кто умеет только плести языком, даже не в состоянии сказать, какая проблема. Один неотданный голос никак не повлиял на Пере, он вошел в тройку лидеров. Вместе с ним там оказалась 15-летняя Анастасия Иванова. Участница спела песню Филиппа Киркорова «Снег» и единственная за весь выпуск получила 100 баллов.

— Для меня вы фаворитка сезона и вы выиграете это шоу с 99%-ной вероятностью. У этой девочки хорошая защита, она поцелована всевышним, — остался под впечатлением приглашенный гость Александр Панайотов.

Третье место среди лидеров разделили два участника. Первой 98 баллов получила Варвара Ступина за песню «Ворона» Линды. Но такое же количество набрал и победитель «Новой волны» — Александр Лим. Увидев это, певица Этери Бериашвили не смогла сдержать слез. — Ты пел каждому из нас очень скромно, не выпендриваясь. Просто разговаривал от сердца к сердцу. Мне так было обидно, что мы можем тебя потерять как конкурсанта. Ты должен звучать на этой сцене, — сквозь слезы обратилась певица к Лиму.

