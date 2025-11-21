НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Обзор «Есть желание его обнять»: Давид Виннер оправдал выходки Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Чаще, чем с культурным обозревателем, Лазарев не спорит на стене ни с кем

102
Давид Виннер отрицает, что между ним и Лазаревым есть какая-то вражда | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Давид Виннер отрицает, что между ним и Лазаревым есть какая-то вражда | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Давид Виннер отрицает, что между ним и Лазаревым есть какая-то вражда

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Редкий выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) проходит без того, чтобы Лазарев грудью не бросался в защиту какого-то участника. Ради одних он делает паркур на стене, для других меняет правила проекта. Чаще всего лидер сотни отстаивает выступления в словесной перепалке с другими экспертами. Особенно достается обозревателю Давиду Виннеру, чьи музыкальные предпочтения и взгляд на идеальное выступление отличается от мнения большинства.

Виннер, несмотря на споры с Лазаревым и Басковым, признается, что совсем не обижается на замечания или шутки в свою сторону. По словам эксперта, они не пытаются навязать всем свою точку зрения, а лишь хотят, чтобы члены жюри вовлекались в процесс и увидели не только качество выступления, но и потенциал участника.

— Фундаментальное образование, которое есть у Николая и Сергея, позволяет им более тонко и чутко чувствовать не только поэтику образа конкурсанта и его музыкального материала, но и понимать, какое будущее ждет того или иного артиста, который пришел на сцену проекта «Ну-ка, все вместе!», чтобы продемонстрировать свои возможности, свой талант, свои, может быть, исключительные качества, которые мы, простые эксперты сотни шоу «Ну-ка, все вместе!», можем просто не заметить, — объяснил Виннер нашим коллегам из издания «СтарХит».

Член жюри признается, что, в отличие от лидера сотни, он не так хорошо разбирается в популярной музыке и современных трендах. Его стезя — балет, театр и опера. Поэтому, когда Лазарев в очередной раз готов рвать и метать, чтобы убедить всех в том, что номер достоин голоса, — Виннер не хочет с ним спорить, а предпочитает прислушаться.

— Сергей Лазарев на сегодняшний день — это одна из глыб современной российской культуры. Поэтому, когда Сергей начинает неистово переживать за того или иного конкурсанта, желания спорить с ним нет, есть желание его поддержать, понять и иногда даже обнять, — поделился Давид Виннер.

Один из самых громких споров между Лазаревым и Виннером произошел в последнем сезоне шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (6+). Обозреватель отказывался поддержать авангардную группу «Споканки», которая полностью придумала концепцию своего коллектива, а также язык, на котором пела. Он не отдал им свой голос во время отбора и повторно единственный не встал на полуфинале, из-за чего группе не хватило всего одного балла, чтобы побороться за главный приз.

— Мы сейчас говорим: «Они гениальные, они креативные». Товарищи музыканты, если у вас вместо ноты «ми» будет «до», вы скажете: «Там не та нота». В театральном искусстве тоже есть свои каноны. Что вы хотели донести музыкальным материалом, который вы подготовили? Клоунаду, буффонаду? Если я вижу то, что не имеет отношения к театральному искусству от начала до конца, — жестко прошелся по выступлению группы Виннер.

Лазарев, который был очень расстроен, даже не стал слушать эксперта. Тогда он впервые в шоу отметил, что его образование и опыт дают ему право отличить не только плохую песню от хорошей, но само выступление и игру. Виннеру было нечего на это возразить.

— Это микс, это многожанровость. Господи, я заканчивал Школу-студию МХАТ, я играл в театре. Я, как профессиональный актер с 25-летним стажем, говорю: блестяще! — выдал Лазарев.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Сергей Лазарев Ну-ка, все вместе Шоу Телевидение
Комментарии
5
Гость
22 минуты
Не понимаю, почему его действия вызывают столько эмоций.
Гость
24 минуты
А что в его выступлениях такого особенного?
