«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия

Азиз Ансари, долгое время остававшийся исключительно актером комедий (одна из его самых запоминающихся ролей — в ситкоме «Парки и зоны отдыха» (12+)), решил, что пора двигаться дальше, и дебютировал в полнометражном кино с лентой «Везунчики» (16+). Причем не только снял картину, но и написал к ней сценарий, спродюсировал и сам же в ней сыграл одну из главных ролей. Две другие большие роли он отдал киномастодонтам: Киану Ривзу и Сету Рогену. Получилось смешно и местами трогательно, но, разумеется, не без недостатков. Всё это и обсудим в новой рецензии MSK1.RU.

Габриэль (Ривз) — ангел-хранитель низшего ранга, спасающий людей, которые отвлекаются на телефоны за рулем. Он отчаянно хочет повышения и крыльев побольше, а для этого ангелу нужно найти «потерянную душу» и помочь ее излечить. Идеальным кандидатом становится неудачник по имени Ардж (Ансари) — он живет в машине, стоит за других людей в очереди и развозит еду, еле сводя концы с концами.

Жизнь ненадолго налаживается, когда Ардж становится личным ассистентом богатого бездельника Джеффа (Роген), но тот вскоре увольняет его. Когда Ардж совсем отчаивается, ему на помощь приходит Габриэль и предлагает ненадолго поменяться жизнями с Джеффом, чтобы он понял, что жизнь богатых тоже не сахар. Только вот Ардж в роскоши и празднествах не видит ни единого недостатка, а потому не желает возвращаться. И пока бывший неудачник вовсю кутит, Габриэлю и Джеффу приходится зарабатывать на номер в отеле и еду самыми неблагодарными способами: мыть посуду, развозить посылки, перебиваться мелкими подработками.

Комичный замысел Габриэля, явно вдохновленный фильмом «Эта замечательная жизнь» (12+), как уже понятно из синопсиса, полностью проваливается. Он надеялся, что Ардж, поменявшись жизнями на неделю, осознает, насколько его собственная лучше, чем у Джеффа. Однако результат оказался обратным: Арджу новая реальность так понравилась, что он отказался возвращаться к старой. Вывод прост: если счастье и нельзя купить за деньги, то его вполне можно арендовать на время.

Наблюдать за метаморфозой героя Ривза — главное удовольствие в фильме. Он превращается из наивного простака, впервые в жизни жующего гамбургер и наггетсы, в измотанного работягу, который с иронией замечает: «Раньше я был небесным созданием, а теперь я курильщик». За последние годы мы привыкли видеть Ривза в серьезных ролях, где он, туго сводя брови, в одиночку разбирается с целой армией наемных убийц, и совсем позабыли, что он еще и прекрасный комедийный актер. Персонаж Ривза настолько неловок, что из каждой второй его реплики можно понаделать кучу мемов.

Роген и Ансари тоже хороши и в своих ролях максимально органичны: оба привыкли играть героев-неудачников, у которых ну прям всё из рук вон плохо. Первый продолжает глупо смеяться и эксцентрично материться, а второй — изображать рубаху-парня, который старается не унывать даже в самых сложных ситуациях. С другой стороны, драматической линии их роли тоже не лишены, за что спасибо сценарию Ансари.

Хотя желание постановщика сделать фильм в духе классических картин с социальным посылом, как у Фрэнка Капры, похвально, комедия и серьезная критика современного мира здесь плохо уживаются. Юмор постоянно прерывается неуклюжими поучительными сценами. К сожалению, основная тяжесть этих нравоучений ложится на персонажа Елену, которую играет Кеке Палмер. Ее героиня, в которую влюбляется Ардж, озабочена социальными проблемами, из-за чего вынуждена произносить слишком много пафосных речей о том, как изменить мир к лучшему, что гасит привычную энергию актрисы.

Фильм умно переосмысляет старые кинематографические клише (преимущественно комедийных лент) в условиях мрачной современной реальности, показывая, как ежедневная борьба за выживание лишает людей сил и мотивации. Но при этом сам же в финале скатывается в предсказуемую «сказку», где все остаются довольны и никто не в проигрыше. Эта наивность слегка обесценивает предыдущие потуги ленты быть глубже и осмысленнее, однако полностью картину это, конечно же, не уничтожает. «Везунчики» — отличное кино «на вечер», но, к сожалению, не более того.

