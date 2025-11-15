Работал в полиции, фанател по Бузовой, а первую гитару сделал сам. История певца Хабиба, прославившегося своей «Ягодой-малинкой»

Если вы хоть раз слышали песню «Ягода-малинка», значит, уже знакомы с творчеством певца Хабиба — простого парня из Казани. Редакция 116.RU рассказывает, как артист шел к славе: когда-то он работал в полиции и записывал каверы, а сейчас его имя известно на всю страну.
Детство — в строгости
Полное имя исполнителя — Шарипов Хабиб-Рахман Сабирович. Он родился в столице республики Татарстан 1 июня 1990 года. Глава семьи работал милиционером, поэтому воспитывали Хабиба и его старшего брата в строгости. По сей день родители остаются для артиста самыми дорогими людьми, признается сам певец.
С ранних лет мальчик проявлял творческие способности: писал стихи, мог похвастаться тонким музыкальным слухом и пытался сочинять музыку. Но его родители с недоверием отнеслись к увлечению творчеством: хотели, чтобы у сына была стабильная профессия.
В школе Хабиб не был отличником, но учиться любил. Еще одним его увлечением в школьные годы стала игра в баскетбол — он даже состоял в основном составе сборной Казани.
В старших классах парень так впечатлился одной из композиций из фильма «Американский пирог», что сам сделал себе гитару и научился на ней играть — тоже сам. Потом начал сочинять первые песни — играл их друзьям, на выпускном выступил.
Капитан полиции
После окончания школы Хабиб решил пойти по стопам отца. Денег на платное образование у семьи не было, и будущий артист подал документы на эксперта-криминалиста — там была возможность поступить на бюджет. Учеба давалась ему легко, а в перерывах между лекциями он снимал каверы на известные песни и выкладывал ролики на популярном видеохостинге. Свой первый канал певец создал еще в 2011 году.
Уже тогда молодого артиста заметили популярные исполнители — Егор Крид и Ани Лорак. Больше всего парню нравилось делать каверы на песни Ольги Бузовой. Он всегда тепло отзывался о звезде «Дома-2» и восхищался ею.
После защиты диплома Хабиб пять лет проработал по специальности: участвовал в расследовании тяжких преступлений. На работе его ждали тяжелый график, большая загруженность и частые стрессы. Певец признавался в одном из интервью, что «видел всё, что может случиться с человеком».
«Мне говорили: „Куда ты лезешь!"»
В 2017 году, когда закончился контракт по работе, капитан полиции Шарипов понял, что музыка ему все-таки ближе, и решил ехать в Москву со своей гитарой. Парень переживал, как на новость отреагируют родители. Папа был очень недоволен таким выбором, а мама поддержала сына. К счастью, со временем отец смог принять профессию Хабиба и теперь гордится им.
«Когда я уходил из полиции, мне сказали: „У тебя ничего не получится!“ Когда я начал сниматься в TikTok, мне сказали: „Куда ты вообще лезешь!“ Я никого не слушал и делал то, что я люблю», — написал исполнитель на своей страничке.
В том же 2017 году Хабиб представил на YouTube-канале новую песню «Маяки», которая быстро разлетелась по сети. Пост о премьере песни во «ВКонтакте» набрал 11 тысяч лайков.
И вот 2018-й — Хабиб в Москве. Он трижды участвовал в шоу «Песни» и дважды провалился. В первый раз жюри не понравилась песня — адаптированная под мужской вокал «Мало половин» Бузовой. Во второй Хабибу просто отказали без объяснения причин.
В третий раз ему повезло больше: парень так круто спел «Северное сияние», что Фадеев наконец-то взял его к себе в команду. Выиграть Хабибу не удалось, но он запомнился зрителям.
В то же время молодого певца поддержала сама Ольга Бузова: она предложила фанатам сделать кавер на песню «Она не боится» и среди всех вариантов оценила именно видео Хабиба. Более того, призналась, что давно следит за его успехами.
«2018 год стал самым насыщенным годом в моей жизни. Хочу напомнить, что до этого я был обычным экспертом-криминалистом. Я не побоялся уйти и заниматься тем, что любит моя душа и подсказывало сердце», — говорил певец.
После «Песен» Хабиб сотрудничал с лейблом Максима Фадеева, но недолго — записал всего один трек. И начал активно развиваться как автор и исполнитель собственных песен: сперва представил «Фосфор», затем «Яратмыйсын» (с татарского переводится как «Не любишь»), позже вышли «Маяки» и «Костры».
В 2020 году Хабиб познакомился с Давой, который создавал проект для начинающих тиктокеров SuperHouse. Ребята вместе снимали клипы, пилили контент, но проект быстро закрылся из-за внутренних разногласий.
А потом в том же году случилась «Ягода-малинка». Трек просто взорвал сеть — этот клип на YouTube посмотрели больше 813 миллионов раз!
2021-й был щедр на события: вышел клип на песню «Грустинка», Хабиб выступил на Comedy Club с песней, посвященной ведущим Гарику Харламову и Тимуру Батрутдинову, записал с DJ Smash совместный трек «Беги», выпустил хит «Разрывная».
Гастроли, конкурсы — певец участвовал в проектах «Битва поколений», «Аватар», выступил на шоу «Новая волна — 2021».
2022-й принес Хабибу награду RU.TV в категории «Музыкальный блогер» и статуэтку «Жара Music Awards», 2023-й — первый «Золотой граммофон», его певец получил за трек «Ой какая ты».
Кроме того, певец поучаствовал в качестве судьи в телешоу «Конфетка», появился на шоу «Ну-ка, все вместе!» со своей «Ягодой-малинкой» и в программе «Перепой звезду!».
А в феврале 2024-го — новый хит: в честь Дня влюбленных Хабиб выпустил песню «Девочка гуляет», которая моментально попала в топ-100 чарта во «ВКонтакте».
Хотел жениться, но остался один
В Казани у Хабиба были долгие отношения с девушкой, он даже собирался сделать ей предложение, но не сложилось — пара рассталась. Фанаты приписывали ему роман с актрисой Ольгой Барановой и блогершей Натальей Марковой, но слухи не подтвердились.
Фанаты даже считали, что у него есть дочь — певица Милана Хаметова. Но это неправда: они познакомились только в SuperHouse, вместе снимали ролики.
Сам музыкант объяснял, что сейчас его интересует только карьера, а личная жизнь «стоит на паузе». Хабиб не ищет случайных интрижек с девушками, он сторонник серьезных отношений. Он очень ценит в девушках заботу и верность и не скрывает, что видит себя через несколько лет мужем и отцом (однажды он даже снял ролик, в котором «искал себе жену»).
Певец очень трогательно заботится о своих родителях: всегда благодарит их, о маме и папе отзывается исключительно тепло и с любовью. А в этом году подарил им дом и машину.
Сейчас
Сейчас 35-летний Хабиб активно выступает и записывает новые песни. Он даже пробовал себя в роли актера — снялся в фильме «СамоИрония судьбы». Также он занимается благотворительностью и часто появляется в детских домах.
Менеджер певца рассказывал, что артист после концертов отдает цветы своим сотрудникам, а игрушки собирает и отвозит в детские дома. Более личные подарки, такие как рисунки и открытки, он хранит у себя. Хабиб часто получает символические презенты, так как его целевая аудитория — дети.
Певец уверен, что даже через 40 лет будет мечтать о сцене и продолжать выступать. И для этого есть все предпосылки: на Яндекс Музыке у Хабиба 2 миллиона 365 тысяч прослушиваний в месяц.
В райдере — такси и роллы
В распоряжении редакции 116.RU появился концертный райдер исполнителя — и в нем нет ничего сверхъестественного. Сам Хабиб катается на такси бизнес-класса, его команда (обычно 2-3 человека) — в «комфорт+».
Каждому члену команды заказчик платит суточные в размере 10 000 рублей. В гримерке обязательно должны быть: вода без газа Aqua Minerale (12 бутылок), персиковый сок Rich (2 литра), зеленый чай, растворимый кофе, молоко, лимон, большая ягодно-фруктовая тарелка, большая овощная тарелка, куриные котлеты с гречкой (2 порции), куриная грудка с рисом (2 порции), орехи, роллы «Филадельфия» и роллы с авокадо.
Скандалы и насмешки
В декабре 2022 года стало известно, что артист поругался с музыкальным дуэтом Galibri & Mavik — авторами хита «Федерико Феллини». Дуэт когда-то написал ту самую «Ягоду-малинку». Музыканты пригласили певца поддержать их на концерте, который проходил в Вегасе, но Хабиб просто не пришел. После этого исполнители Евгений Трухин и Александр Фоменков очень сильно обиделись и перестали общаться с Шариповым.
В 2023 году на шоу «Концерты» комики пофантазировали, как артист искал вдохновение для песни «Ягода-малинка». Они предположили, что исполнитель хита наверняка встретил бы музу среди картофельных грядок и фруктовых деревьев.
В этом же году комики из шоу «Что было дальше?» подшутили над казанским певцом, спутав его со знаменитым бойцом американской организации UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Кроме того, Хабибу пришлось изменить песню «Ля какая ты», потому что фанаты посчитали, что первое слово слишком похоже на нецензурное, а его слушают много школьников. Шарипов вырезал этот фрагмент из трека.