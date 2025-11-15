Работал в полиции, фанател по Бузовой, а первую гитару сделал сам. История певца Хабиба, прославившегося своей «Ягодой-малинкой»

Сейчас певцу 35 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если вы хоть раз слышали песню «Ягода-малинка», значит, уже знакомы с творчеством певца Хабиба — простого парня из Казани. Редакция 116.RU рассказывает, как артист шел к славе: когда-то он работал в полиции и записывал каверы, а сейчас его имя известно на всю страну.

Детство — в строгости

Полное имя исполнителя — Шарипов Хабиб-Рахман Сабирович. Он родился в столице республики Татарстан 1 июня 1990 года. Глава семьи работал милиционером, поэтому воспитывали Хабиба и его старшего брата в строгости. По сей день родители остаются для артиста самыми дорогими людьми, признается сам певец.

С ранних лет мальчик проявлял творческие способности: писал стихи, мог похвастаться тонким музыкальным слухом и пытался сочинять музыку. Но его родители с недоверием отнеслись к увлечению творчеством: хотели, чтобы у сына была стабильная профессия.

В школе Хабиб не был отличником, но учиться любил. Еще одним его увлечением в школьные годы стала игра в баскетбол — он даже состоял в основном составе сборной Казани.

В старших классах парень так впечатлился одной из композиций из фильма «Американский пирог», что сам сделал себе гитару и научился на ней играть — тоже сам. Потом начал сочинять первые песни — играл их друзьям, на выпускном выступил.

Капитан полиции

После окончания школы Хабиб решил пойти по стопам отца. Денег на платное образование у семьи не было, и будущий артист подал документы на эксперта-криминалиста — там была возможность поступить на бюджет. Учеба давалась ему легко, а в перерывах между лекциями он снимал каверы на известные песни и выкладывал ролики на популярном видеохостинге. Свой первый канал певец создал еще в 2011 году.

Уже тогда молодого артиста заметили популярные исполнители — Егор Крид и Ани Лорак. Больше всего парню нравилось делать каверы на песни Ольги Бузовой. Он всегда тепло отзывался о звезде «Дома-2» и восхищался ею.

После защиты диплома Хабиб пять лет проработал по специальности: участвовал в расследовании тяжких преступлений. На работе его ждали тяжелый график, большая загруженность и частые стрессы. Певец признавался в одном из интервью, что «видел всё, что может случиться с человеком».

«Мне говорили: „Куда ты лезешь!"»

В 2017 году, когда закончился контракт по работе, капитан полиции Шарипов понял, что музыка ему все-таки ближе, и решил ехать в Москву со своей гитарой. Парень переживал, как на новость отреагируют родители. Папа был очень недоволен таким выбором, а мама поддержала сына. К счастью, со временем отец смог принять профессию Хабиба и теперь гордится им.

«Когда я уходил из полиции, мне сказали: „У тебя ничего не получится!“ Когда я начал сниматься в TikTok, мне сказали: „Куда ты вообще лезешь!“ Я никого не слушал и делал то, что я люблю», — написал исполнитель на своей страничке.

В том же 2017 году Хабиб представил на YouTube-канале новую песню «Маяки», которая быстро разлетелась по сети. Пост о премьере песни во «ВКонтакте» набрал 11 тысяч лайков.

И вот 2018-й — Хабиб в Москве. Он трижды участвовал в шоу «Песни» и дважды провалился. В первый раз жюри не понравилась песня — адаптированная под мужской вокал «Мало половин» Бузовой. Во второй Хабибу просто отказали без объяснения причин.

В третий раз ему повезло больше: парень так круто спел «Северное сияние», что Фадеев наконец-то взял его к себе в команду. Выиграть Хабибу не удалось, но он запомнился зрителям.

В то же время молодого певца поддержала сама Ольга Бузова: она предложила фанатам сделать кавер на песню «Она не боится» и среди всех вариантов оценила именно видео Хабиба. Более того, призналась, что давно следит за его успехами.

«2018 год стал самым насыщенным годом в моей жизни. Хочу напомнить, что до этого я был обычным экспертом-криминалистом. Я не побоялся уйти и заниматься тем, что любит моя душа и подсказывало сердце», — говорил певец.

После «Песен» Хабиб сотрудничал с лейблом Максима Фадеева, но недолго — записал всего один трек. И начал активно развиваться как автор и исполнитель собственных песен: сперва представил «Фосфор», затем «Яратмыйсын» (с татарского переводится как «Не любишь»), позже вышли «Маяки» и «Костры».

В 2020 году Хабиб познакомился с Давой, который создавал проект для начинающих тиктокеров SuperHouse. Ребята вместе снимали клипы, пилили контент, но проект быстро закрылся из-за внутренних разногласий.

А потом в том же году случилась «Ягода-малинка». Трек просто взорвал сеть — этот клип на YouTube посмотрели больше 813 миллионов раз!

2021-й был щедр на события: вышел клип на песню «Грустинка», Хабиб выступил на Comedy Club с песней, посвященной ведущим Гарику Харламову и Тимуру Батрутдинову, записал с DJ Smash совместный трек «Беги», выпустил хит «Разрывная».

Гастроли, конкурсы — певец участвовал в проектах «Битва поколений», «Аватар», выступил на шоу «Новая волна — 2021».

2022-й принес Хабибу награду RU.TV в категории «Музыкальный блогер» и статуэтку «Жара Music Awards», 2023-й — первый «Золотой граммофон», его певец получил за трек «Ой какая ты».

Кроме того, певец поучаствовал в качестве судьи в телешоу «Конфетка», появился на шоу «Ну-ка, все вместе!» со своей «Ягодой-малинкой» и в программе «Перепой звезду!».

А в феврале 2024-го — новый хит: в честь Дня влюбленных Хабиб выпустил песню «Девочка гуляет», которая моментально попала в топ-100 чарта во «ВКонтакте».

Хотел жениться, но остался один

В Казани у Хабиба были долгие отношения с девушкой, он даже собирался сделать ей предложение, но не сложилось — пара рассталась. Фанаты приписывали ему роман с актрисой Ольгой Барановой и блогершей Натальей Марковой, но слухи не подтвердились.

Фанаты даже считали, что у него есть дочь — певица Милана Хаметова. Но это неправда: они познакомились только в SuperHouse, вместе снимали ролики.

Сам музыкант объяснял, что сейчас его интересует только карьера, а личная жизнь «стоит на паузе». Хабиб не ищет случайных интрижек с девушками, он сторонник серьезных отношений. Он очень ценит в девушках заботу и верность и не скрывает, что видит себя через несколько лет мужем и отцом (однажды он даже снял ролик, в котором «искал себе жену»).

Певец очень трогательно заботится о своих родителях: всегда благодарит их, о маме и папе отзывается исключительно тепло и с любовью. А в этом году подарил им дом и машину.

Сейчас

Сейчас 35-летний Хабиб активно выступает и записывает новые песни. Он даже пробовал себя в роли актера — снялся в фильме «СамоИрония судьбы». Также он занимается благотворительностью и часто появляется в детских домах.

Менеджер певца рассказывал, что артист после концертов отдает цветы своим сотрудникам, а игрушки собирает и отвозит в детские дома. Более личные подарки, такие как рисунки и открытки, он хранит у себя. Хабиб часто получает символические презенты, так как его целевая аудитория — дети.

Певец уверен, что даже через 40 лет будет мечтать о сцене и продолжать выступать. И для этого есть все предпосылки: на Яндекс Музыке у Хабиба 2 миллиона 365 тысяч прослушиваний в месяц.

В райдере — такси и роллы

В распоряжении редакции 116.RU появился концертный райдер исполнителя — и в нем нет ничего сверхъестественного. Сам Хабиб катается на такси бизнес-класса, его команда (обычно 2-3 человека) — в «комфорт+».

Каждому члену команды заказчик платит суточные в размере 10 000 рублей. В гримерке обязательно должны быть: вода без газа Aqua Minerale (12 бутылок), персиковый сок Rich (2 литра), зеленый чай, растворимый кофе, молоко, лимон, большая ягодно-фруктовая тарелка, большая овощная тарелка, куриные котлеты с гречкой (2 порции), куриная грудка с рисом (2 порции), орехи, роллы «Филадельфия» и роллы с авокадо.

Скандалы и насмешки

В декабре 2022 года стало известно, что артист поругался с музыкальным дуэтом Galibri & Mavik — авторами хита «Федерико Феллини». Дуэт когда-то написал ту самую «Ягоду-малинку». Музыканты пригласили певца поддержать их на концерте, который проходил в Вегасе, но Хабиб просто не пришел. После этого исполнители Евгений Трухин и Александр Фоменков очень сильно обиделись и перестали общаться с Шариповым.

В 2023 году на шоу «Концерты» комики пофантазировали, как артист искал вдохновение для песни «Ягода-малинка». Они предположили, что исполнитель хита наверняка встретил бы музу среди картофельных грядок и фруктовых деревьев.

В этом же году комики из шоу «Что было дальше?» подшутили над казанским певцом, спутав его со знаменитым бойцом американской организации UFC Хабибом Нурмагомедовым.