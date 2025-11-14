НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Анастасия Волочкова устроила полный раскардаш на шоу «Звезды под капельницей» — что она натворила

Балерина дала жару и свинтила сразу после первого выпуска

542
Анастасия Волочкова пришла на шоу, чтобы прийти в себя, но не совладала с чувствами | Источник: Friday.ruАнастасия Волочкова пришла на шоу, чтобы прийти в себя, но не совладала с чувствами | Источник: Friday.ru

Анастасия Волочкова пришла на шоу, чтобы прийти в себя, но не совладала с чувствами

Источник:

Friday.ru

Анастасия Волочкова устроила полный раскардаш в новом шоу «Звезды под капельницей», где известные люди пытаются победить свою алкогольную зависимость. На этом проекте некогда популярная балерина провалила первое же задание, променяв лекцию о вреде спиртного на вечеринку с горячительными напитками. Но веселиться Волочкова отправилась не одна: другие участники тоже не устояли перед таким искушением.

Однако именно балерина отличилась на этом празднике жизни, доказав, что умеет отдыхать в любой компании. Во время посиделок звезда продемонстрировала бесконечные возможности своей знаменитой растяжки, а заодно и женского обаяния. Так, она оказалась в объятиях блогера Ромы Желудя. Парочка вечера даже в какой-то момент слилась в поцелуе, чем вызвала немало вопросов у других участников.

— Это был какой-то сон при температуре 40. Волочкова и Желудь целуются. Что? — выпали глаза у других участников шоу.

Одним поцелуем дело не ограничилось. Едва утерев губы, балерина несколько раз уточнила у своего избранника, когда же они поженятся, и пыталась убедить его в том, что вся вечеринка (с фейерверком!) устраивалась в их честь.

И хотя казалось, что отношения между звездными участниками очень быстро набирают обороты, утром Волочкова проснулась в номере у совсем другого блогера — Габара. Как это произошло, так никто и не понял, но сам мужчина уверял, что между ними точно ничего не было.

Только наутро, когда ведущий шоу, нарколог Василий Шуров, решил показать, сколько в общей сложности выпили звезды за вечеринку, Габар пролил свет на прошедшую ночь. Он сказал, что Анастасия Волочкова якобы хотела продолжить вечер с Ромой Желудем, однако тот к тому времени уже спал.

Это заявление другим участникам показалось неуместным, а сама балерина и вовсе вышла из себя. Она быстро собрала вещи и решила покинуть проект досрочно. Всё тот же Габар вместо извинений лишь ускорил ее выход за съемочную площадку, выпнув ее букет. Остатки подаренных цветов балерина собирала с земли уже в слезах. На этом участие Анастасии в шоу закончилось, так и не успев начаться.

Проект «Звезды под капельницей» задумывался как социально-оздоровительный эксперимент на телеканале «Пятница». Премьерный выпуск вышел в эфир 14 ноября. В шоу попали такие публичные люди, как Анастасия Волочкова — балерина, Никита Джигурда — актер, музыкант, телеведущий, Маша Малиновская — телеведущая, Рома Желудь — певец и видеоблогер, Хофманнита (Анна Михеева) — певица, экс-участница шоу «Пацанки», Диана Астер (Диана Дмитриева) — видеоблогер, певица, Габар (Александр Гамбаров) — экстремальный блогер, Евгения Осипова — актриса.

Все они имеют проблемы с алкоголем, из-за чего приобрели и проблемы в карьере. В первой серии свое участие прекратили Анастасия Волочкова и Никита Джигурда: они ушли по собственному желанию.

В следующем выпуске появится другой противоречивый герой — боец Александр Емельяненко.

ПО ТЕМЕ
Юлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Анастасия Волочкова Шоу
Гость
2 часа
Жаль людей, которые смотрят такое.
Гость
2 часа
Если выздоровят будет хорошо 👍
