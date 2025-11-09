Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт

Кто-то понимает друг друга за 5 минут, а кому-то не хватает целой жизни Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На приложения для знакомств надежды у девушек уже нет, а вести активную социальную жизнь нет времени. Попытаться найти любовь можно на спиддейтинге. Это формат быстрых свиданий, где ты общаешься с каждым парнем всего по 5–15 минут и на основе короткого диалога делаешь выбор.

Замглавреда UFA1.RU сходила на книжные быстрые свидания и посмотрела, как они проходят, чем отличаются от обычных, какие у парней требования и реально ли кого-то найти. Удивительно, но почти все оказались адекватными и приятными молодыми людьми. Со своими изюминками: один пиарит психбольницу, другой был на свидании с девушкой и ее мамой, а третий заявил, что не потерпит рядом с собой женщину выше его ростом. Далее — от первого лица.

Екатерина Чижик Сходила на спиддейтинг и до сих пор в приятном шоке Заместитель главного редактора

О тематических быстрых свиданиях случайно узнала из соцсетей книжного клуба, куда давно обещаю себе вступить. Честно, относилась к такому предвзято, не верила, что можно вот так создать пару. Сомнительно, но окей. Хоть развлеку себя в субботу.

Регистрироваться очень просто: заполняешь гугл-форму, где указываешь имя, фамилию, номер телефона и ник в телеграме, прикрепляешь чек об оплате и ждешь дня Х.

Девушки в соцсетях рассказывали, что в анкетах спрашивали о девственности, заработке, браке, наличии детей и желаемом партнере. Не пойму, к чему такой фильтр и зачем лезть в душу. В анкете книжного клуба таких идиотских вопросов не задавали.

Попасть на мероприятие стоит 600 рублей. В сумму входит только посещение, без напитков и закусок. На девушек и парней всего по 10 мест, так что нужно успеть, но организаторы объявляли о доборе и его закрытии.

Сапиодейтинг, как я его называю, прошел в торговом центре. Там на нижнем этаже между павильонами с едой поставили 10 столов. Атмосфера к романтике и открытому разговору не очень-то располагала. Не было камерности, что ли.

Вот тут 20 человек искали любовь Источник: Екатерина Чижик / UFA1.RU

Поэтому, наверное, все рассаживались по одному, а те, кто всё же нашел себе собеседника, застенчиво молчали до начала мероприятия.

Я не переживала, что не найду общих тем, что будет неловко, моя профессия убивает стеснение. У девушек может крутиться в голове: «А вдруг я никому не понравлюсь, вдруг одета не так, вдруг ляпну не то». Не нервничайте. Парни тоже волнуются, это заметно и очень мило.

Когда все собрались, организатор объявила правила: девушки сидят за столами, а мужчины подсаживаются по кругу к каждой. Дают бумажку с табличкой, где напротив имени нужно поставить плюс или минус. Если у вас случится мэтч, через несколько дней вам дадут контакты друг друга. На каждый разговор давалось всего 5 минут. Мало. С одной стороны, ты толком не успеваешь разговориться с парнем напротив, а с другой — быстрее отсядет, если он нудит. За полминуты понимаешь, поставишь ты парню плюс или минус.

Источник: Екатерина Чижик / UFA1.RU

Перед тем как рассказать о парнях по отдельности, поделюсь общим впечатлением. Мужчины, вы разучились разговаривать с девушками?

Я не про манеры. 30-летние в среднем дяди терялись и не могли ни про себя что-то рассказать, ни про меня спросить. С большей частью парней разговор приходилось тянуть мне. Потом с одним особо стеснительным я психанула и тупо молчала минуту. Интересно было, ну, может, вот сейчас он включится. Короче, я не выдержала тишины.

Еще мне важно, чтобы мужчина читал что-то длиннее постов в телеграме. Тут книжные быстрые свидания, казалось бы, должны прийти увлеченные литературой люди. Я даже каждому в шутку задавала вопрос, знает ли он, кто такой мистер Дарси? Один признался, что не читает вообще, еще трое сказали, что редко. Это не хорошо и не плохо. Просто вам факт.

Какие парни ходят на спиддейтинг

Все имена участников изменены. Всех десятерых описывать я не буду — только самых ярких.

Первым был Павел. Математик, 27 лет. Сразу понравился тем, что подсел еще до начала мероприятия и завязал разговор. Человек увлеченный. За 5 минут я выяснила, что он читает, любит кататься на лыжах, разбирается в музыке и обожает работу. Открытый и улыбчивый.

Также он рассказал, что однажды был на быстрых свиданиях, куда пришли мама с дочкой. Необычный семейный вечер, согласитесь. Еще им там раздали список вопросов, видимо, чтобы сразу завязался диалог. Среди прочего там спрашивали, как участники представляют свою смерть. О как! Я не удержалась и задала тот же вопрос.

Говорить с ним было настолько интересно, что я даже не заметила, как кончилось время.

Еще был Миша с объемными кольцами на пальцах. Ему 25. Работает маркетологом, не поверите, в государственной психбольнице.

Миша пиарит платные услуги и пропагандирует нормализацию обращения к психотерапевтам и психиатрам. Дело важное. Говорил очень ажурным языком и увлеченно рассказывал о книгах. На прощание легонько пожал руку.

Гриша, ему 29, заикался, медленно говорил и был очень стеснительным. Рассказал, что пробовал вышивать, любит азиатских авторов и в целом излучал доброту.

Максим пришел на спиддейтинг из интереса, привлекла тематика мероприятия. Рассказывал про историю, перехватывал в разговоре инициативу и активно спрашивал, что люблю и чем живу. Показался мне харизматичным и эрудированным. Выяснилось, что нам нравятся одни и те же книги.

Так вышло, что мы общались с ним два раза подряд. Ошибочка вышла. Если в первые пять минут мы говорили о чем-то отвлеченном, то во вторые мне удалось выяснить, что он работает в одном из уфимских изданий. Я не стала рассказывать, где и кем работаю, прикинулась шлангом и давай расспрашивать.

34-летний Азат сходу признался — не женат, детей нет. Работает водителем школьного автобуса. Во время нашей беседы смотрел в стол, крутил ручку. Был очень безынициативным в разговоре.

Ищет домашнюю девушку для серьезных отношений. Пускать гулять свою благоверную одну не будет, даже с подружками. Не стал бы встречаться с той, кто выше его ростом, а он 174 сантиметра.

Результат эксперимента

Резюме: на спиддейтинге можно встретить классных парней. Такой формат — отличный вариант для тех, у кого нет времени ходить по заведениям и мероприятиям ради поиска любви. Все настроены на общение, а тематические свидания хороши тем, что у вас с большей вероятностью совпадут интересы.

Хотя не все участники пришли за тем, чтобы найти себе пару. Кому-то было просто любопытно посмотреть, что это всё такое. Как мне, например. Я воспринимала книжный спиддейтинг всего лишь как развлечение и повод для контента, но неожиданно для себя нашла там того, на кого не могу теперь надышаться. Вот так.