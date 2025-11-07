«Полная ерундистика»: в спецвыпуске «Ну-ка, все вместе!» отчитали победителя шоу — за что

В спецвыпуске сотня экспертов вся покраснела, и причиной был не только дресс-код Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Зрителям седьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) придется еще неделю ждать полуфинала. Девятую серию создатели сделали спецвыпуском в честь юбилея Игоря Николаева. Певец вместе с сотней экспертов оценивал исполнения своих треков от стобалльников и победителей шоу прошлых лет. Все они боролись за главный приз — песню, которую Николаев напишет специально для одного из них. И пока одни смогли впечатлить маэстро необычными аранжировками и прочтением, другие вызвали лишь гнев сотни.

Открыла спецвыпуск участница первого, второго и шестого сезонов — джазовая певица Флора Бичахчян. Она исполнила песню «Шальная императрица», где соединила воедино танго, джаз и динамику исполнения Ирины Аллегровой. Певица сразу задала высокую планку — 96 баллов.

— Для меня Флора Бичахчян — синоним экспериментов, необузданной энергии и «вау-эффектов» в образе, исполнении и подходе. Я счастлив, что наш сегодняшний спецвыпуск, посвященный Игорю Николаеву и его творчеству, начался с тебя, Флора, потому что это та самая энергия, на которой пройдет весь выпуск, — тепло прокомментировал выступление Флоры Сергей Лазарев.

Бичахчян попала в тройку лидеров и стойко держалась в ней до самого финала. К ней присоединился коллектив «Русский праздник». Финалисты первого сезона переделали песню «Желтые тюльпаны» под современную русскую народную песню. Фолк-группа получила 97 баллов и одобрение от самого автора.

— Ребята, спасибо! Оказывается, песня в народ пошла. А что? Здорово, остроумно, — остался доволен Николаев.

Некоторые из членов жюри посчитали, что из-за грустного текста песня должна быть более лирической, а не заводной, но и здесь Николаев как автор вступился за «Русский праздник».

— В оригинале, ребята, песня тоже не сильно грустная. Это был такой дискотечный хит, — объяснил замысел Игорь Николаев.

Группе простили вольности в обработке известной песни, и она стала вторым лидером выпуска. К другим участникам сотня оказалась менее лояльной. Особенно досталось победителю пятого сезона Фарруху Хасанову. Он исполнил песню «Немного жаль» и добавил в нее восточные мелизмы и более динамичное звучание. Его версию оценили всего на 83 балла, и это сильно разозлило Этери Бериашвили.

— Ребята, вы что, совсем с ума посходили? Это другое видение. Нумизматики много? Трудно повторить? Да, очень трудно, потому что то, что делает Фаррух, неповторимо и уникально, — начала ругаться джазовая певица.

Отдельно Этери обратилась к сидящему Нодару Ревия:

— Ну-ка, ты встал на «Русский праздник», но ты не понял. Какой ты грузин после этого?

Руководитель международного факультета искусств Ольга Попкова попыталась объяснить, почему выступление не стало успешным.

— Фаррух, родной, я от тебя ожидала совершенно другого. Сегодня эта версия для меня вообще не сложилась. Для меня это полная ерундистика. Ну простите меня. И мне очень жаль, — высказалась член жюри.

Продолжил отчитывать Фарруха певец Андрей Солод, который также не поскупился в выражениях.

— Я считаю, чисто исполнительски не спел произведение вообще. Я знаю, как ты можешь петь, я по-прежнему люблю твою виртуозность. Но ты не имеешь права давать такие фразы и так безобразно их не допевать. Ну что ты, сыночек? Ты что, с ума сошел? — высказался Солод.

Не меньше критики получило выступление финалистки пятого сезона Дарьи Морозовой. Ее исполнение песни «Странник» получило только 91 балл. Оказалось, что это любимая композиция Баскова, и тот был разочарован новой аранжировкой.

— Это моя самая любимая песня. Когда она вышла, я ее слушал три месяца каждый день. При всем уважении к Дарье Морозовой, я хотел услышать ту гармонию, в которой была написана эта песня, — самый первый высказался Басков.

Не в восторге остался и сам Игорь Николаев.

— Вам не хватило места во втором куплете, чтобы вставить для меня как для автора текста очень важную фразу «Мой друг и мой враг». Это не прозвучало, для меня это было странно, — отметил певец.

Единственная, кто за весь выпуск получил сто баллов, — 18-летняя Марфа. Она спела песню «Расскажите, птицы» и растрогала членов жюри.

