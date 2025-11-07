НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Развлечения Обзор «Участники могут проколоться»: что покажут зрителям в новом сезоне шоу «Аватар»

«Участники могут проколоться»: что покажут зрителям в новом сезоне шоу «Аватар»

Премьера состоится уже на этой неделе

157
Как бы члены жюри ни старались, сразу видно, кто уже давно сидит в конкурсе, а для кого еще всё в новинку | Источник: шоу «Аватар» / Vk.com

Как бы члены жюри ни старались, сразу видно, кто уже давно сидит в конкурсе, а для кого еще всё в новинку

Источник:

шоу «Аватар» / Vk.com

Пришло время вспоминать имена и голоса всех звезд шоу-бизнеса, ведь 9 ноября выходит четвертый сезон шоу «Аватар» (12+). Двенадцать артистов перевоплотятся в героев сказок и былин и исполнят популярные песни. Задача членов жюри и зрителей — угадать, какой актер, певец или спортсмен управляет аватаром. В новом сезоне изменился состав жюри, появились абсолютно новые персонажи и механика их управления, но не все перемены пришлись зрителям по душе.

Главная тематика сезона — мифы, легенды, народные и авторские сказки. На сцену перед судьями выйдут герои, боги и мифологические персонажи. Среди них: Кикимора, Хозяйка медной горы, Берендей, Золотая рыбка и многие другие.

Источник: шоу «Аватар» / Vk.com
Источник:

шоу «Аватар» / Vk.com

По правилам конкурса, каждый выпуск участник показывает один музыкальный номер. Сам артист находится за кулисами в специальном костюме и с помощью датчиков в режиме реального времени управляет своим аватаром на сцене. По словам представителей конкурса, в новом сезоне технологии стали еще более совершенными, и теперь образ и движения каждого аватара будет приближен к реальным.

— Датчики привязаны к определенной точке внутри самого персонажа и реагируют на ее движение. Поэтому у волос Афродиты есть своя физика и амплитуда движения, зависящая от движений персонажа, длинные косы самостоятельно двигаются, при этом не проникая в другие текстуры. Результат — более естественная и правдоподобная динамика, — рассказали в пресс-службе канала.

Источник:

шоу «Аватар» / Vk.com

В финале каждой серии трое участников с худшими номерами попадают в номинацию на выбывание. Жюри пытаются угадать, кто скрывается за первым персонажем. Если им это удается, этот участник покидает проект, а двое других продолжают борьбу. В случае ошибки они переходят ко второму. Если и здесь их ждет неудача, они рассматривают третьего. В конце либо один из персонажей уходит, либо все участники остаются и продолжают бороться за главный приз.

Судейские кресла в новом сезоне займут пять звезд российского шоу-бизнеса. Среди них старички: Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман. К ним присоединилась Клава Кока, для которой это будет дебют. Несмотря на небольшой опыт в подобных конкурсах, певица уже разработала собственную тактику, как угадать всех.

— Я буду смотреть на невербальные особенности — поднятие бровей, дикцию, манеру общения и интонацию. В общем, всё то, что сложно скрыть даже профессионалу. Еще участники могут проколоться, отвечая на вопросы жюри, — поделилась певица.

Источник: шоу «Аватар» / Vk.com
Источник:

шоу «Аватар» / Vk.com

Кока только приноравливается и присматривается к участникам, а опытная Лера Кудрявцева времени зря не теряет. После первых съемок она отобрала своих любимчиков и предположила, кто станет главным фаворитом сезона.

— У меня появилось несколько любимчиков среди аватаров: Финист — Ясный сокол и Аврора. Финист, мне кажется, в этом году станет всеобщим фаворитом. Он интеллигентный, всегда знает, что сказать и как себя подать. А Аврора — невероятно харизматичная артистка с прекрасным голосом, — не скрывает своих чувств Кудрявцева.

Источник: шоу «Аватар» / Vk.com
Источник:

шоу «Аватар» / Vk.com

Пока члены жюри с нетерпением ждут выхода нового сезона, мнение зрителей разделилось. Некоторые требуют пересмотреть уже приевшуюся коллегию жюри и пригласить судить новеньких.

— А кроме Лазарева и Кудрявцевой, некого поставить? Как они надоели со своими разборками, — негодует в социальных сетях подписчица проекта Галина Николаевна.

— Передача изначально очень интересная и позитивная, но как только там появилась Кудрявцева со своими пошлыми кривляниями, смотреть не хочется, — высказалась Алла Шмакова.

— Елы-палы, опять Тимур в жюри. Есть столько интересных и с чувством юмора шоуменов, но опять придется слушать невнятные речи и попытки пошутить от Батрутдинова. За что? Вся надежда на Сергея с Лерой! — написал под новостью о новом сезоне Георгий Чернухин.

Часть поклонников всё же рады снова увидеть на экранах любимый дуэт Лазарева и Кудрявцевой, который нередко разбавляет череду выступлений перепалками и забавными шутками. Также постоянные зрители возлагают большие надежды на кумира молодежи — Коку, которая сможет привнести в проект новый взгляд.

— Очень жду любимую парочку Леру и Сергея, — написала Анна А.

— Клава Кока всегда отличалась общительностью и милотой. Пусть она продолжает глаз радовать, — сделал комплимент новому члену жюри Максим Конин.

— Очень рад снова видеть Кудрявцеву в «Аватаре»! Ее тандем с Лазаревым — это что-то с чем-то, как отдельный вид искусства, как смысл жизни, короче говоря, настоящий ходячий мем! — осталась довольна одна из поклонниц шоу.

Будете смотреть новый сезон «Аватара»?

Еще спрашиваете, конечно
Никогда не смотрел, но звучит интересно
Попробую первый выпуск, а дальше как пойдет
Шоу надоело, забросил его
Хотел посмотреть, но не буду из-за членов жюри
Аватары не понравились, поэтому нет
Не смотрю телевизор и не планирую
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Валерия Кудрявцева Сергей Лазарев Клава Кока Тимур Батрутдинов Шоу Музыка Телевидение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Неужели что-то может сравниться с первыми сезонами этого шоу?
Гость
1 час
Надо бы пересмотреть предыдущие сезоны «Аватара», раз новый будет 4-й.
Читать все комментарии
Рекомендуем
