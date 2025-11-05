«Всё держится в секрете от меня»: назван новый приглашенный гость шоу «Ну-ка, все вместе!»

Игорь Николаев станет гостем специального выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

7 ноября в 21:30 на телеканале «Россия 1» выйдет специальный выпуск самого непредсказуемого вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Лидером сотни, как и прежде, станет Сергей Лазарев, ведущим — Николай Басков.

Впервые приглашенной звездой шоу станет певец и композитор Игорь Николаев, который в этом году отметил 65-летие. Он исполнит вместе с сотней песню «Выпьем за любовь», а затем займет место эксперта на стене. Создатели проекта подготовили для зрителей сюрприз: все участники и жюри появятся в нарядах красного цвета. Даже рояль, за который сядет маэстро, будет алым.

На сцену выйдут победители прошлых сезонов и участники, набравшие 100 баллов. Они исполнят суперхиты Игоря Николаева в новой трактовке. Эксперты стали строже, поэтому участникам придется постараться, чтобы заставить сотню встать. Победителю достанется особенный подарок — песня от самого маэстро.

«Честно говоря, я много лет смотрел это шоу и сейчас, оказавшись внутри этой магии, жду чего-то необыкновенного и удивительного. Всё держится в секрете от меня: я не знаю, кто будет выступать на сцене, что именно будет исполнять. Я лишь знаю, что петь будут мои песни, поэтому каждый номер буду ждать с невероятным волнением. Как бы участники ни спели, главный положительный момент в том, что эти песни не забывают, что они звучат здесь и сейчас», — поделился эмоциями Николаев.

Перед композитором выступят Наталья Александрова, Гаяна Хачатрян, Фаррух Хасанов, Марфа Николаева, Гарик Зебелян, Дарья Морозова, Николай Тимохин, Флора Бичахчян, Светлана Ким и коллектив «Русский праздник». Им предстоит исполнить любимые миллионами хиты: «Странник», «Желтые тюльпаны», «Императрица» и другие.

«Все эфиры седьмого сезона шоу прекрасны, особенно специальный выпуск „Ну-ка, все вместе!“ с Игорем Николаевым. В прошлом сезоне выпуск к юбилею Игоря Крутого стал действительно легендарным и самым обсуждаемым. И, конечно, зрители ждут, им любопытно, как пройдет соревнование в этот раз. В любом случае им точно понравится яркий состав участников. У меня будет дуэт с Сергеем Лазаревым: я буду петь припев с ним. Уверена, телезрителям будет очень интересно следить за обсуждениями сотни, будет много сюрпризов!» — отметила звезда проекта Арпи Абкарян.

Певица Акула, постоянная участница сотни, также поделилась своими впечатлениями: «Игорь Николаев — человек с невероятной харизмой. Моя любимая песня — „Дельфин и русалка“, надеюсь, кто-то из конкурсантов споет ее в пятницу. Когда эта песня вышла, я была очень маленькой, и она запала в мое маленькое сердечко. Спасибо большое Игорю Юрьевичу за эти воспоминания. Я очень обрадовалась тому, что мы все будем в красном. Любая женщина, будучи в красном платье или, как я, в шляпе, чувствует себя на все сто. Спасибо создателям шоу за возможность быть причастной к такому событию и прикоснуться к вечным и любимым песням. А конкурсантам — удачи!»

Кто из участников сумеет покорить сотню и получить 100 голосов — зрители узнают уже в эту пятницу.